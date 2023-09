How-To

Getrenntes WLAN: Mehr Sicherheit bei Gästen und Home Office

Ihr WLAN ist nur so sicher wie die Geräte, die sich mit ihm verbinden: Damit die Rechner der Kinder, die Smartphones von Besuchern oder ungeschützte Smart-Home-Produkte keine Lücken ins Netzwerk zu Hause reißen, lagern Sie sie am besten in ein zweites WLAN aus. Das geht gratis – Sie müssen nur Ihren Router richtig einstellen.