Netflix startet Betaphase zum eigenen Cloud-Gaming-Angebot

Der Videostreaming-Dienst Netflix arbeitet weiterhin kontinuierlich an seinem Gaming-Bereich. Als nächsten Schritt startet der Streamingdienst mit einem Cloud-Angebot, bei dem Games, die bei Netflix gehostet sind, auf vielen Geräten gespielt werden können.

Netflix Cloud-Gaming startet auf TVs & Streaming-Geräten

Eine erste Betaphase soll mit einer kleinen Anzahl an Nutzern in Großbritannien und Kanada starten und auf ausgewählten TV- und Streaming-Geräten erfolgen, in den nächsten Wochen soll dann auch über PCs und Macs auf Netflix.com über den Browser getestet werden können.

Am TV soll dabei mit dem Smartphone gespielt werden, wofür Netflix eine separate Controller-App anbietet. Die App ermöglicht dem Spieler dann die Steuerung auf dem Smartphone, bei dem der Touchscreen als Eingabegerät dient. Am PC und Mac soll dann natürlich mit Maus und Tastatur gespielt werden. Ob zukünftig auch Controller-Support gewährleistet wird, lässt Netflix offen.

Die ersten Geräte, die in der Beta unterstützt werden: Amazon Fire TV Streaming Media Player, Chromecast mit Google TV, LG-TVs, Nvidia Shield TV, Roku-Geräte und TVs, Samsung Smart-TVs und Walmart ONN. Weitere Geräte sollen folgen. Oxenfree und Molehew’s Mining Adventure sind die Spiele-Titel, die es zum Start gibt.

Streamingdienst möchte Rückmeldungen auswerten

Die “begrenzte Betaversion” dient laut Netflix dazu, “unsere Game-Streaming-Technologie und unseren Controller zu testen und das Erlebnis für Mitglieder im Laufe der Zeit zu verbessern”, schreibt Netflix. Wie lange die Betaphase andauern und ob weitere Länder hinzukommen sollen, ist aktuell nicht ganz klar.

Vorerst möchte das Unternehmen Rückmeldungen von Nutzern erhalten und diese auswerten. Neflix selbst schreibt dazu: “Indem wir Spiele auf mehr Geräten verfügbar machen, hoffen wir, unseren Mitgliedern auf der ganzen Welt das Spielen noch zu erleichtern. Wir stehen zwar noch ganz am Anfang unserer Spiele-Reise, aber wir freuen uns schon darauf, unseren Mitgliedern mit Spielen Freude zu bereiten. Wir freuen uns auf die Rückmeldungen unserer Beta-Tester und darauf, auf unserem weiteren Weg mehr darüber zu erfahren.”

Weitere Beiträge zum Thema: