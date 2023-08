Für diesen Amazon-Dienst müssen Prime-Mitglieder jetzt mehr zahlen

Amazon zieht die Preise für seinen Musikdienst “Amazon Music Unlimited” abermals an. Erst Anfang des Jahres hatte Amazon an der Preisschraube des Dienstes für Neu- und Bestandskunden ohne Prime-Mitgliedschaft gedreht (wir berichteten), jetzt trifft es ebenfalls die Prime-Mitglieder.

Als Prime-Kunde zahlt man zukünftig 9,99 Euro statt wie bisher nur 8,99 Euro monatlich für das Standard-Abonnement von Music Unlimited. Im Jahresabo steigen die Kosten auf 99 Euro an.

Kosten für die anderen Abomodelle sind wie folgt: Die Familienmitgliedschaft kostet 16,99 Euro im Monat bzw. 169 Euro im Jahr, die Studentenmitgliedschaft 5,99 Euro sowie das spezielle Echo-Abo 4,99 Euro im Monat.

Die Zustimmung zur Preiserhöhung bei Amazon Music erfolgt automatisch im Einklang mit den geltenden Nutzungsbedingungen. Falls Sie nicht einverstanden sind, besteht die Möglichkeit, dem durch fristgerechte Kündigung Ihrer Mitgliedschaft zu widersprechen. Dies kann bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Preisanpassung erfolgen, unabhängig von den bestehenden Vertragslaufzeiten.

Lizenzierungskosten sind angestiegen

Als Grund für den damaligen Preisanstieg gab der Versandriese die gestiegenen Lizenzierungskosten als Grund an, was auch bei dieser Erhöhung als Grund angegeben wird.

In einer E-Mail an Kunden rechnet der Konzern vor, warum die erneute Erhöhung des Preises notwendig ist, um den Dienst “weiter in gewohnter Qualität anbieten zu können“. So seinen neben einigen unternehmensinternen Kosten für Fachkräfte, Server und Technik, die höheren Lizenzierungskosten, die an Rechteinhaber für die gestreamten Inhalten ausgezahlt werden, signifikant gestiegen.

