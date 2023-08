Wegen eines Bugs in Zusammenhang mit ClickOnce-Anwendungen muss Microsoft derzeit mehrere Updates, die in den letzten Monaten ausgespielt wurden, wieder zurückziehen. Die Redmonder stellen gleichzeitig ein neues Update zur Verfügung, dass das Problem beheben soll.

Bug in ClickOnce-Anwendungen

ClickOnce ist eine Bereitstellungstechnologie von Microsoft, die es Entwicklern ermöglicht, Windows-basierte Anwendungen zu erstellen und über das Internet oder eigene Netzwerke zu verteilen. Durch den Bug konnte es vorkommen, dass Nutzer erneut zur Installation einer Anwendung aufgefordert werden, die eigentlich schon installiert und als vertrauenswürdig eingestuft ist.

Über das “Known-Issue-Rollback” (kurz KIR), hat Microsoft die betroffenen Updates, die den Bug auslösen konnten, wieder zurückgezogen. Das KIR ist eine Funktion in Windows, mit der PCs wieder in den Zustand vor einem Patch zurückversetzt werden können. Konkret betroffen sind zwei Updates, eines davon wurde im Juli veröffentlicht (KB5028244), das andere als Teil des Patch-Day im August. Microsoft hat den Bug in einem Beitrag im Windows Release Health Dashboard bestätigt.

Das KIR wurde am 14. August gestartet, die Auslieferung des fehlerhaften Updates am 13. August gestoppt und durch eine bugfreie Version ersetzt. Betroffene Windows-Nutzer müssen nichts tun, Windows führt diese Schritte von alleine aus. Notwendig dafür ist lediglich eine Internetverbindung. Es kann jedoch bis zu 24 Stunden dauern, bis das neue Update aufgespielt wird.

Diese Windows-Versionen sind betroffen:

Windows 10 Version 22H2

Windows 10 Version 21H2

