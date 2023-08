Samsung Galaxy Tab S9+ im Test: Der wahre Konkurrent des iPads

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Schnellstes Android-Tablet

Großartiger Bildschirm und toller Klang

Vielseitige Benutzeroberfläche und Bedienelemente

Dünn und wasserdicht Kontra Apps und Leistung hinter iPad Pro

Teuer Fazit Dieses Herzstück der Tab S9-Reihe fordert das iPad Pro ernsthaft heraus. Zwar nicht mit der gleichen Hammer-Leistung oder den richtigen Apps für die professionelle Gestaltung, aber durchaus als vielseitiges Produktivitäts-Tablet. Der neue helle Bildschirm und die wasserdichte Konstruktion sind willkommene Verbesserungen.

Preis beim Test

Samsung Galaxy Tab S9 Plus: From $999

Während die faltbaren Handys Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 auf der neuesten Unpacked-Veranstaltung die meiste Aufmerksamkeit erhielten, hat Samsung auch seine neue Familie luxuriöser Tablets in der Galaxy Tab S-Serie vorgestellt.

Es stehen wieder drei zur Auswahl, wobei die Größe den Hauptunterschied darstellt. Das Galaxy Tab S9, das S9 Plus (oder S9+) und das S9 Ultra sind äußerst luxuriös ausgestattet und mit den neuesten Funktionen versehen. Es ist wirklich nur Samsung, das sich mit Apples iPad-Modellen in der höchsten Tablet-Klasse duelliert.

Preis & Verfügbarkeit

Ich habe das mittlere Modell mit einem 12,4-Zoll-Bildschirm und einem Preis getestet, der mich umgehauen hat. Es ist in mehreren Speicherkonfigurationen erhältlich und mit oder ohne eingebauten 5G-Modem.

Das günstigste Modell besitzt 12 GB RAM und 256 GB Speicher, aber Sie können das Gerät auch mit 512 GB Kapazität erhalten, wenn Sie es benötigen (ebenfalls mit 12 GB Speicher). Es gibt verschiedene Wi-Fi- und 5G-Modelle.

Hier sind die vollständigen Preise für das Tab S9 Plus:

Die Galaxy Tab S9-Serie können Sie sowohl bei Samsung als auch bei Händlern wie Amazon, Ebay oder Mediamarkt kaufen.

Um die drei S9-Tablets zu vergleichen, ist es am relevantesten, das iPad Air und die beiden iPad-Pro-Modelle heranzuziehen. Das ist nicht ganz einfach, da sie unterschiedliche Abmessungen und Speicheroptionen haben, aber es ist etwas teurer als ein 11-Zoll-iPad Pro, aber günstiger als das 12,9-Zoll-Modell.

Werfen Sie auch einen Blick in unsere Kaufberatung zu den besten Tablets und besten Android-Tablets.

Mattias Inghe

Leistung

Wie schneidet es im Vergleich zu Apples Spitzen-Tablets ab? In manchen Aspekten besser, in anderen eindeutig schlechter.

Während das iPad Pro mit dem M2-Prozessor eine Laptop-Leistung bietet, wird die Galaxy-Tab-S9-Serie vom Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben, derselben spezialisierten Version, die in Samsungs Galaxy-S23-Smartphones zu finden ist. Schnell für ein Mobiltelefon und bei Weitem das schnellste Android-Tablet, aber es besteht kein Zweifel, dass Apple hier die Oberhand hat.

Außerdem nutzt das iPad OS dies mit einer Vielzahl von professionellen Produktivitäts- und Kreativanwendungen aus, von 3D-Modellierung und Illustration bis hin zu Videobearbeitung und Musikproduktion. Die Android-Seite kann dies derzeit nicht erreichen. Es gibt einige gute Apps, aber bei weitem nicht so viele, und sie gehen in Google Play unter, zwischen Apps, die besser auf die Funktionalität und Benutzeroberfläche eines Smartphones mit Daumensteuerung und kleinem Bildschirm abgestimmt sind.

Der schnelle Arbeitsspeichertyp und die Speicherkapazität tragen ebenfalls dazu bei, dass alles reibungslos läuft, von Apps und großen Dokumenten bis hin zu dynamischen Websites. Dank der guten Multitasking-Fähigkeiten des Systems muss die Speicherverwaltung auch nicht leiden.

Mattias Inghe

Galaxy Tab S9 Plus Benchmarks

Antutu Benchmark 10 *: 1.549.348 Punkte

*: 1.549.348 Punkte Geekbench 6 : 5.738 Punkte

: 5.738 Punkte Geekbench 6 single core : 2.125 Punkte

2.125 Punkte Geekbench 6 compute : 9.437 Punkte

: 9.437 Punkte 3DMark Wild Life Unlimited : 14.663 Punkte

: 14.663 Punkte 3DMark Wild Life Extreme : 3.915 Punkte

: 3.915 Punkte Speichergeschwindigkeit, Lesen : 3.529 MB/s

: 3.529 MB/s Speichergeschwindigkeit, Schreiben: 2.972,3 MB/s

*Nur vergleichbar mit anderen Android-Tablets, nicht mit iPads.

Bildschirm & Lautsprecher

Auf der positiven Seite möchte ich Samsung für den Bildschirm Anerkennung zollen, der phänomenal ist. Ein blendend schöner 12,4-Zoll Dynamic AMOLED 2X mit 2800×1752 Pixeln, der 266 ppi bietet. Um einzelne Pixel zu erkennen, müssen Sie sich entweder stark über ihn beugen und aus nächster Nähe betrachten oder eine Lupe verwenden. Mit einer dynamischen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und schneller Touch-Funktion sind Navigation und Scrollen schnell und direkt.

Mit einem Farbumfang, der die DCI-P3-Klasse des Panels übertrifft, hoher Farbgenauigkeit und dem absoluten Kontrast der OLED-Technologie ist das Tablet perfekt für die Fotobearbeitung, und HDR-Bilder in Filmen und Spielen sind intensiv, detailreich und immersiv. Es unterstützt HDR10+ und besitzt eine Helligkeit, die niemand sonst erreichen kann.

Die Grundhelligkeit beträgt knapp unter 500 cd/m², aber laut Samsung selbst sollte es möglich sein, sie viel höher zu treiben, bis zu 1.750 cd/m². Diese Werte sehen Sie normalerweise eher bei einem guten Fernseher, auf den Sie aus weiter Entfernung blicken.

Glücklicherweise wird das nur gelegentlich bei Bedarf aktiviert, in der Sonne oder während der HDR-Wiedergabe. Das Ergebnis ist ein gutes und klares Tablet, auf dem ich im Sommer in der Sonne Filme anschauen und surfen kann. Es hilft auch, dass die Oberfläche vor dem Bildschirm gut entspiegelt ist.

Vier omnidirektionale Lautsprecher von AKG bieten einen reichen und detailreichen Klang und eignen sich für horizontale und vertikale Positionen. Sie spielen Filmtrailer mit dem richtigen Druck ab und Musik mit einem ausgewogenem Stereoklang, Dynamik und vielen Details. Natürlich gibt es Dolby-Atmos-Unterstützung im Tablet und einen speziellen Atmos-Modus für Spiele, der auch sehr gut klingt.

Mattias Inghe

Design & Verarbeitung

Der Bildschirm ist mit Gorilla Glass bedeckt, aber die genaue Art ist nicht angegeben. Das Schutzglas verleiht der Oberfläche bei engen Betrachtungswinkeln einen gewissen Regenbogeneffekt. Das Tablet ist komplett wasserdicht, mit einer IP68-Bewertung, die es erlaubt, es eine halbe Stunde lang in einer Tiefe von 1,5 Metern einzutauchen. Die vorherige Generation hatte das nicht, und auch das iPad Pro kann da nicht mithalten.

Das 5,7 mm dünne Galaxy Tab S9 Plus ist aus massivem Aluminium mit rechten Winkeln, klaren Tasten und einem SIM-Karten-Slot an der Seite (nur für microSD-Karten im WLAN-Modell), Löchern für die Lautsprecher an den kurzen Seiten und einer sehr stabilen Konstruktion gefertigt. Es fühlt sich an wie ein massives Metallstück und ist in der abgebildeten Graphite-Farbe oder in Beige erhältlich.

Mattias Inghe

Samsung legt etwas mehr Wert auf elegantes Design als auf Laptop-Komfort. Ich hätte gerne abgerundete Kanten auf der Rückseite gesehen, um besseren Halt zu bieten, sowie einen tränenförmigen Übergang von der Seite zur Bildschirmoberfläche. Dennoch ist es nicht unbequem. Ich trage es den ganzen Tag herum, surfe, maile, checke Facebook und schaue Filme.

Was nervig wird, ist das Spielen von Konsolenspielen auf dem Bildschirm. Zum Teil, weil sie für Handys konzipiert sind und es nach einer Weile anstrengend wird, und zum Teil, weil grafikintensive Spiele den Systemkreislauf und somit auch Teile des Gehäuses unangenehm aufheizen.

Die Kühlung ist effektiv, und das Galaxy Tab S9 Plus verliert in einem Stresstest im Laufe der Zeit nicht viel an Leistung, aber wenn Sie es als Gaming-Gerät verwenden möchten, sollten Sie eine Hülle mit Ständer und einen drahtlosen Spielecontroller dafür besorgen. Ein Ständer kann sowieso nützlich sein, denn wie alle teureren Samsung Galaxy-Geräte ist es hervorragend darin, vom Handheld-Modus in andere Arbeitsweisen zu wechseln.

Am wichtigsten ist, dass es mit den richtigen Tastaturzubehören zu einem voll funktionsfähigen Laptop wird. Es ist einfach, zu DeX zu wechseln, Samsungs Windows-ähnliche Desktop-Oberfläche mit Mauszeigersteuerung und frei schwebenden Fenstern. DeX kann auf dem Tablet oder auf einem kabelgebundenen oder drahtlosen externen Display aktiviert werden.

Sie erhalten einige Apps, die gut mit Maus- und Tastaturbefehlen gesteuert werden können, insbesondere das mobile Microsoft Office und den Webbrowser. Es ist nicht so funktionsreich wie ein regulärer Windows-Computer, aber es bringt Sie sehr weit. Sozusagen wie ein Chromebook, aber mit besserer Unterstützung für Android-Apps.

Mattias Inghe

Split-Screen & S Pen

Samsung hat in den letzten Jahren die Multitasking-Unterstützung für den normalen Tablet-Modus in den Tab-S-Tablets ausgebaut, und hier wurde sie weiter verfeinert gegenüber den vorherigen Generationen. Es ist einfach, bis zu drei Apps in geteilten Fenstern anzuzeigen, und noch mehr in frei schwebenden Fenstern. Natürlich wird es schnell unübersichtlich, aber mit einer Taskleiste unten beschleunigt es die Navigation.

Der beiliegende Stylus S Pen ist erstklassig und hat einige Verbesserungen erhalten. Er verfügt über Bluetooth-Konnektivität zum Tablet und ist sofort gekoppelt. Er wird hinten am Tablet befestigt und lädt auch dort kabellos auf.

Eine Verbesserung gegenüber der vorherigen Version ist, dass Sie ihn jetzt in beide Richtungen anbringen können und der Akku aufgeladen wird. Bei den Tab-S8-Tablets kam es häufig vor, dass Benutzer den Stift falsch herum anbrachten und ihn dadurch nicht aufladen konnten. Der Stift hat nun auch die gleiche IP69-Bewertung wie das Tablet, sodass Sie damit auch in der Badewanne zeichnen können, wenn Sie möchten.

Sie können sich mit 5G oder Wi-Fi 6E ins Internet einwählen. Die Verbindung ist allgemein schnell und stabil mit gutem Empfang auf beiden Seiten. Ich hätte gehofft, dass Samsung mittlerweile auf den Wi-Fi-7-Zug aufgesprungen wäre, aber weder die neuen faltbaren Handys noch die Tablets haben das Upgrade, das einige Konkurrenten bereits ins Portfolio aufgenommen haben.

Sie können sich schnell und einfach mit Fingerabdruck oder Gesichtserkennung am Tablet anmelden, aber der Gesichts-Scan verfügt nicht über von der ID zugelassene Biometrie. Wenn Sie also beispielsweise einen Bank-Login auf dem Tablet möchten, müssen Sie den Fingerabdruckscanner im Bildschirm verwenden. Er ist etwas ungeschickt platziert, um sich horizontal mit dem Tablet anzumelden, aber für den Querformat-Modus ist er besser geeignet.

Weitere Verbesserungen

Es gibt keine bedeutenden Kamera-Upgrades, aber immer noch solide Kameras im Mittelklassebereich. Eine 13-Megapixel-Hauptkamera, eine Weitwinkelkamera, die von sechs auf acht Megapixel angewachsen ist, und eine 12-Megapixel-Selfie-Kamera oberhalb des Bildschirms an einer Seite. Sie machen anständige Bilder, aber sind nichts Außergewöhnliches. Sie sind eher für Dokumentationen und Videotelefonate als für Galaxy-S23-ähnliche Fotografie geeignet.

Mattias Inghe

Mit einem 10.800-mAh-Akku im Vergleich zu 10.090 mAh im Galaxy Tab S8 Plus erhalte ich etwa die gleiche Akkulaufzeit. Aber der neue hochintensive HDR-Boost kann dazu führen, dass die Akku-Laufzeit für das Film-Streaming verkürzt wird. Es hängt davon ab, was Sie gerade schauen und von der Beleuchtungsumgebung. Auf jeden Fall kann ich das Tablet den ganzen Tag zu Hause verwenden. Zumindest solange ich keine Games spiele oder anspruchsvolle Produktivitäts-Apps nutze.

Der Akku kann ziemlich schnell mit bis zu 45 W USB geladen werden. Dafür müssen Sie aber Ihr eigenes Ladegerät besorgen, denn im Lieferumfang ist es nicht enthalten. Mit einem kompatiblen Ladegerät kann ich einen entladenen Akku in etwa 1,5 Stunden aufladen. Es scheint allerdings eine Weile zu dauern, bis die letzten 20 Prozent erreicht sind, vermutlich, weil es schonender für den Akku ist.

Das könnte eine gute Sache sein, denn wenn Sie das Geld ausgeben, das Samsung für ein Galaxy Tab S9 Plus verlangt, sollte es eine Weile halten. Samsungs großzügige Android-Update-Richtlinie mit vier Hauptgenerationen-Updates gilt ebenfalls für die Tab-S9-Serie.

Ob das bedeutet, dass ein Android 14-Update bald kommt, ist unklarer. Samsung braucht vielleicht Zeit, um seine eigene OneUI-Oberfläche anzupassen. Es ist aber eine gute Absicherung für ein so teures Gadget.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus bei Amazon ansehen

Betriebssystem: Android 13 mit One UI

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy

Grafik: Adreno 740, 719 MHz

Arbeitsspeicher: 12 GB

Speicher: 256/512 GB, microSD-Kartenslot

Display: 12,4 Zoll glänzendes AMOLED, 2800×1752 Pixel, 120 Hz

Kameras: 13 Megapixel + 8 Megapixel Weitwinkel mit LED-Rücklicht, 12 Megapixel Weitwinkel vorne

Verbindungen: USB 3 Typ C mit Videomodus

Kommunikation: 5G (optional), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Sonstiges: Stylus S Pen inklusive, Dex-Desktop-Schnittstelle, wasserdicht (IP68)

Akku: 10.900 mAh, 14 Stunden 20 Minuten Videostreaming (hohe Helligkeit, 60 Hz), ca. 14 Stunden gemischte Nutzung (niedrige Helligkeit, 120 Hz)

Laden: Bis zu 45 W USB, Ladegerät nicht enthalten

Größe: 28,54 x 18,54 x 0,57 cm

Gewicht: 586 g

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation techadvisor.com

