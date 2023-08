LinuxWelt Extra 3/2023 – jetzt am Kiosk

Im Pflichtenheft eines jeden Linux-Administrators steht die Wartung seiner Systeme. Damit Ihnen diese Aufgabe nicht zur Last wird, finden Sie hier die besten und nützlichsten Programme für genau diesen Zweck. Müssen Sie etwa im Auge behalten, welche Prozesse auf PCs und Servern besonders viel Leistung beanspruchen? Oder benötigen Sie ein Terminal, das auf Knopfdruck erscheint und automatisch wieder verschwindet? Dann suchen Sie nicht weiter: Dieses Sonderheft bietet solche systemnahen Tools ebenso wie Programme für Dateimanagement, Sicherheit, Netzwerk und vieles mehr.

System

Produktive Systemtools. Pflichtergänzungen: Diese meist unentbehrlichen Helfer komplettieren Desktop- und Server-Linux

System- und Hardwareinfos. Die besten Infotools: Diese Werkzeuge kennen Ihr System

Die besten Desktoptools. Mehr als nur Zubehör: Diese Programme machen jeden Linux-Desktop eindeutig produktiver

Wine: Windows-Software unter Linux. Grundlagen und Tricks für Wine & Playonlinux: So laufen Windows- Programme unter Linux

Grundlagen und Tricks für Wine & Playonlinux: So laufen Windows- Programme unter Linux …

Alleskönner Midnight Commander. Unverzichtbar am Server, praktisch am Desktop: Der Midnight Commander kann alles

Czkawka: Dublettenkiller. Neue Alternative zu Fslint und Rdfind: Czkawka findet mehr als nur namensgleiche Dateien

Neue Alternative zu Fslint und Rdfind: Czkawka findet mehr als nur namensgleiche Dateien …

Sicherheit

Systemschutz und Backup. Mehr als nur Datensicherung: Sicherungsspezialisten sorgen für optimalen Systemschutz

Home: Individuell verschlüsselt. Gocrypt FS sorgt für eine individuelle und komfortable Home-Chiffrierung

Tails 5.7: Anonym im Web. Rigoros spurlos: So nutzen Sie das Livesystem mit Datenschutzfokus

Einbrüche erkennen. Überwachungsmethoden: Spezialtools wie Lynis und Tripwire melden Manipulationen am System

Raspberry Pi mit Adguard. Werbeblocker für das gesamte Heimnetz: Ein Raspberry mit Adguard stoppt die Anzeigenflut

Werbeblocker für das gesamte Heimnetz: Ein Raspberry mit Adguard stoppt die Anzeigenflut …

Netzwerk

Fritzbox-Geheimnisse. Fritz-OS-Hacks und Fritzbox-Hardware: Im AVM-Router steckt mehr und weniger, als Sie vermuten

Ipfire: Mehr Sicherheit im Heimnetz. Firewall für das Heimnetz: So arbeitet Ipfire hinter dem Router

NAS mit Open Media Vault. Installation und Basiseinrichtung: OMV ist die beste Oberfläche für Datenserver im Homeoffice

Installation und Basiseinrichtung: OMV ist die beste Oberfläche für Datenserver im Homeoffice …

Audio, Video und Foto

Fotoeditor Photoflare. Editor für Einsteiger: Photoflare macht Foto-Optimierung einfach

Photoprism: Fotoverwaltung mit Gesichtserkennung. Die Ki für Gesichtserkennung sorgt für optimierte Fotoverwaltung

Bimp: Stapelverarbeitung für Gimp. Der grafische Gimp-Helfer erledigt eine Reihe von Bildmanipulationen für eine beliebige Anzahl von Bildern

Inkscape 1.2. Vektorgrafik für Illustrationen: Inkscape erhält neue Funktionen und verbesserte Bedienung

Geniale VLC-Tricks. Universalplayer VLC: Der Ratgeber erklärt die Basisbedienung und raffinierte Spezialfunktionen

Videoeditoren im Vergleich. Videoschnitt je nach Anspruch: Wir vergleichen Losslesscut, Openshot, Kdenlive und Cinelerra

Kooha: Screenrecording. Unter Wayland: Kooha filmt Desktopaktionen samt Audioinput

Kodi Mediencenter 20. Die neue Kodi-Version: Produktpflege mit zusätzlichem Codec AV1

Navidrome: Das eigene Spotify. Musikserver im Heimnetz: Navidrome ist eine schlanke Serverlösung für Audiophile

Musikserver im Heimnetz: Navidrome ist eine schlanke Serverlösung für Audiophile …

Office

Libre Office 7.4: Vorstellung & Tipps. Was das jüngste Libre Office bringt und wie Sie es installieren

Libre Office: Makros & Erweiterungen. Makros, Vorlagen, Erweiterungen machen mehr aus Libre Office

Upnote: Notizen-App. Nur kostenpflichtig gut: Das freie Upnote genügt nur als Demo

Portabler Firefox-Browser. Die Antwort auf Snap: Installieren Sie Firefox einfach, wo Sie wollen

Vosk: Von Sprache zu Text. KI-Werkzeug zum Umwandeln von Audio in Text: Vosk erfordert Experimentierfreude im Terminal

KI-Werkzeug zum Umwandeln von Audio in Text: Vosk erfordert Experimentierfreude im Terminal …

Das finden Sie auf der Heft-DVD

Randvoll ist die Heft-DVD mit Appimages, Linux-Paketen und Binarys – passend zu den Artikeln im Heft. Sie finden die Tools im Verzeichnis „Software“. Zusätzlich finden sich auf dem Datenträger drei wichtige bootfähige Linux-Systeme zum Ausprobieren, Installieren und als Problemlöser.

