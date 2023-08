Oral-B Vitality im Test

At a Glance Unsere Wertung Pro Budgetfreundlich

Kein Druckalarm Fazit Sicherlich ist die Oral-B Vitality eine günstige elektrische Zahnbürste. Allerdings enttäuschen auch in der Preisklasse die schwache Bürstenleistung und das Fehlen einiger praktischer Funktionen. Man weiß nicht, wie nützlich eine Batterieladeanzeige ist, bis sie nicht mehr da ist. Daher ist die Vitality wirklich nur über den Preis empfehlenswert.

Falls Sie auf der Suche nach einer preisgünstigen elektrischen Zahnbürste sind, haben Sie wahrscheinlich schon das Modell Vitality von Oral-B gesehen. Es ist die günstigste Zahnbürste von Oral-B zu einem Preis um die 20 Euro.

Wir testen die Oral-B Vitality, um eine Empfehlung auszusprechen – also kaufen oder besser zu einem teureren Modell greifen.

Design & Ausstattung

Die Modellnamen von elektrischen Zahnbürsten sind seltsam – oft scheint es so, als ob die Hersteller sie absichtlich so benennen, um die Kunden zu verwirren. Sofern Sie mit dem Gedanken spielen, eine Vitality zu kaufen, werden Sie mit unterschiedlichen Modellen konfrontiert: Es gibt die Vitality CrossAction, die Vitality 3D White, die Vitality Plus CrossAction und die Vitality Plus 3D White. Diese haben bei den einzelnen Händlern oft ganz unterschiedliche Verkaufspreise.

Grundsätzlich handelt sich jedoch um das gleiche Zahnbürstenmodell mit dem gleichen Motor und den gleichen Funktionen. Der Unterschied liegt in der Farbe des Griffs und dem Zahnbürstenkopf – oder den Zahnbürstenköpfen – mit denen jede Zahnbürste ausgestattet ist: Das ist dann entweder der Standard-CrossAction-Bürstenkopf oder der 3D-White-Bürstenkopf. Er hat in der Mitte eine Art Poliervorrichtung, um Plaque und oberflächliche Flecken auf den Zähnen zu entfernen.

Die Vitality Plus-Modelle werden mit einem zusätzlichen Bürstenkopf geliefert. Das ist das Plus.

Sie wissen, was die Modellbezeichnungen bedeuten? Dann ist es ganz einfach, die gewünschte Ausgabe der Vitality zu kaufen. Sind die Preise der angebotenen Modelle in einem ähnlichen Preisbereich, dann erhalten Sie mit dem Plus-Modell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Denken Sie aber daran, dass die gewählte Version auch Einfluss auf die Farbe des Griffs hat.

Wir haben die Vitality Plus CrossAction getestet. Sie wird mit einem hellblauen Griff und mit zwei Standard-CrossAction-Bürstenköpfen geliefert. Die anderen Farboptionen sind schwarz (Vitality CrossAction), hellgrau (Vitality 3D White) und rosa (Vitality Plus 3D White).

Die Vitality hat eine weiße Basis und einen weißen Zahnbürstenkopf. Der Griff ist mit strukturiertem Gummi ummantelt. Er lässt sich leicht festhalten, auch wenn Sie unordentlich putzen und er nass wird.

Die Vitality ist mit den Standardbürstenköpfen von Oral-B kompatibel. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen, je nachdem, ob Sie Ihre Zähne aufhellen oder Plaque bekämpfen möchten. Für uns ist die richtige und regelmäßige Anwendung Ihrer Zahnbürste wichtiger als die Wahl des Bürstenkopfes.

Sie sollten Ihren Bürstenkopf alle drei Monate austauschen. 12 Ersatzbürsten von Oral-B kosten meist zwischen 20 und 25 Euro. Günstiger sind kompatible Bürstenköpfe – auch wenn Sie möglicherweise Kompromisse bei der Qualität eingehen.

Leistung & Eigenschaften

Wie bei diesem Preis zu erwarten, handelt es sich um eine Zahnbürste ohne viel Schnickschnack. Entsprechend verzichtet der Hersteller auch auf die Akkuwarnleuchte und -anzeige. Letzteres ist eher ein Problem. Ist die Zahnbürste auf dem Ständer, kann man nämlich nicht sehen, ob sie richtig aufgeladen wird.

Bei einer Google-Suche haben wir verschiedene Schätzungen zur Akkulaufzeit der Vitality gefunden. In unserem Test hat sie bei normalem Gebrauch (zweimal täglich zwei Minuten lang bürsten) nicht einmal eine Woche durchgehalten. Vielleicht lag das daran, dass der Akku nicht richtig aufgeladen war – genau können wir das nicht sagen.

Es war auch sehr schwer einzuschätzen, wie lange der Akku zum Aufladen brauchte. Am Ende habe ich die Zahnbürste über Nacht eingesteckt und gehofft, dass sie aufgeladen wurde.

Die Vitality wird mit einer einzigen Taste bedient. Der Knopf ragt aus dem Griff heraus und lässt sich leicht ein- und ausschalten. Und das ist auch schon alles, was Sie tun müssen. Es gibt keine separaten Bürstenmodi, zwischen denen man wählen könnte.

Die Bürste besitzt jedoch einen Timer, der Sie alle dreißig Sekunden akustisch darauf hinweist, dass Sie den nächsten Quadranten Ihres Mundes putzen sollten. Nach zwei Minuten ertönt ein viermaliger Signalton. Sie haben jetzt lange genug geputzt.

Ein Timer ist eine der Funktionen, die wir bei einer elektrischen Zahnbürste für unverzichtbar halten. Die andere ist ein Drucksensor, über den die Vitality nicht verfügt. Es ist ziemlich einfach, zu stark zu putzen, was Zahnfleisch und Zahnschmelz schädigen können. Sofern Sie eine Bürste mit Drucksensor haben, leuchtet sie viel öfter auf, als Sie erwarten.

Das größte Manko der Vitality ist jedoch ihre Putzleistung. Sie reinigt über den 2D-Mechanismus von Oral-B – sie rotiert und oszilliert. Die meisten elektrischen Zahnbürsten von Oral-B haben jedoch eine 3D-Performance: Sie rotieren, oszillieren und pulsieren, was eine viel effektivere Reinigung ermöglicht.

Schalten Sie die Vitality ein, nachdem Sie eine andere Oral-B Bürste benutzt haben. Sie werden den Unterschied sofort bemerken. Sie ist schwächer und reinigt weniger intensiv und effektiv.

Preis & Verfügbarkeit

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 31,99 Euro. Das ist ein Schnäppchen gegenüber den 500 Euro und mehr, die moderne Modelle der iO-Reihe kosten.

Im Handel bekommt man die Vitality im Angebot schon für unter 20 Euro, üblich sind Preise um 25 Euro für die Standardausführung. Die elektrische Zahnbürste ist bei vielen Online-Händlern erhältlich, aber die Preise können je nach Modell variieren.

Fazit

Die Vitality ist besser als eine Handzahnbürste und Sie ist als günstiges Einstiegsmodell noch eine gute Wahl. Allerdings macht sich der Preis bei der Reinigungsleistung bemerkbar. Sie ist viel schwächer als bei etwas teureren Oral-B-Bürsten. Auch das Fehlen einer Akkustandanzeige und eines Drucksensors machen es schwer, die Vitality vorbehaltlos zu empfehlen.

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.