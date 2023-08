R-Kom: Internetverbindung via Glasfaser immer mal wieder gestört

Der ostbayerische Telekommunikations-Dienstleister R-Kom kämpft seit einigen Tagen mit technischen Problemen. Die Internetverbindung ist immer mal wieder gestört, beispielsweise Ende letzter Woche oder auch mehrmals heute am 14. August.

Die von der R-Kom via Glasfaserkabel bereitgestellte Internetverbindung war heute Morgen nach 11 Uhr mehrmals für jeweils einige Minuten gestört. Mal hatte man Internet, mal wieder nicht. Die Störung betraf Anschlüsse in Regensburg. Die Fritzbox signalisierte die Störung durch ständiges Blinken der Power/DSL-LED. Alle damit verbundenen Rechner und Tablets waren offline, obwohl das WLAN einwandfrei funktionierte.

Wenn die Verbindung zwischen den Ausfällen doch einmal funktionierte, dann war die Downstreamgeschwindigkeit deutlich reduziert. Von zum Beispiel vertraglich zugesicherten 100 Mbit/s kamen dann höchstens noch 45 Mbit/s an.

Lage hat sich mittlerweile entspannt

Die Störungsseite Störungslive meldet ebenfalls immer wieder Störungen bei der R-Kom in letzter Zeit. Im Moment scheint sich die Lage aber wieder entspannt zu haben und die Internetverbindungen funktionieren wieder.

Mittlerweile passt auch die Breitbandverbindung wieder, von 100 Mbit/s treffen wieder 87 Mbit/s ein.

Wir fragten bei der Pressestelle der R-Kom nach dem Grund der Störungen. Sobald wir eine Antwort erhalten, tragen wir diese hier nach.

Das können Sie tun

Falls Ihre Festnetz-Internetverbindung gestört ist, Sie aber dringend eine Internetverbindung benötigen, beispielsweise für das Arbeiten im Home Office, dann können Sie Ihren Rechner mit einem Hotspot verbinden, den Sie über Ihr Smartphone aufbauen. Voraussetzung dafür ist aber ein Mobilfunktarif mit ausreichend Datenvolumen. Denn während beim normalen Gebrauch des Smartphones ein paar GByte mobiler Daten meist einen ganzen Monat reichen, ist das Volumen am PC bereits nach einer längeren Videokonferenz oder einem großen Windows-Update verbraucht.

Wie Sie in so einem Fall genau vorgehen sollten, lesen Sie in Schnelle Hilfe bei DSL-Ausfall: Internet über Mobilfunk im Notfall.