Google löscht nicht mehr genutzte Konten: Nächste Phase hat begonnen

Google schaltet bekanntlich nicht mehr genutzte Google-Konten ab: Google löscht inaktive Konten – das müssen Nutzer jetzt wissen. Das hat Google bereits vor einigen Wochen angekündigt. Jetzt (Stand 13. August 2023) geht das Unternehmen einen Schritt weiter und verschickt die ersten Mails an Googlemail-Nutzer, die über die bevorstehende Löschung inaktiver Konten informieren. Diese Mails gehen an alle Googlemail-Nutzer und nicht nur an Googlemail-Konten, die von der abgekündigten Löschung betroffen sind.

So erkennen Sie die Mails von Google

Die Mails tragen die Betreffzeile “Aktualisierung unserer Richtlinie zu inaktiven Google-Konten” und kommen von der Adresse “no-reply@accounts.google.com”. Darin teilt Google Folgendes mit:

Den Inaktivitätszeitraum für ein Google-Konto bei allen unseren Produkten und Diensten stellen wir auf zwei Jahre um. Diese Änderung wird ab heute umgesetzt und gilt für alle inaktiven Google-Konten, d. h. für solche, bei denen seit mindestens zwei Jahren keine Anmeldung oder Nutzung mehr festgestellt wurde. Inaktive Konten mit allen darin enthaltenen Inhalten können ab dem 1. Dezember 2023 gelöscht werden.

Im darauffolgenden Abschnitt erklärt Google, dass nur solche Nutzer betroffen seien, die “seit mindestens zwei Jahren nicht mehr in Ihrem Google-Konto aktiv gewesen sind oder es seit mehr als zwei Jahren nicht mehr zur Anmeldung in einem Google-Dienst verwendet haben”.

Ganz wichtig: Frühestmöglicher Löschtermin

Google betont in der Mail, dass die Änderungen zwar heute (13. August 2023) in Kraft würden, es Konten aber frühestens im Dezember 2023 löschen werde.

So informiert Google betroffene Nutzer

Falls Google Ihr Konto als inaktiv einstuft, sendet es sowohl an die betroffene E-Mail-Adresse als auch an Ihre E-Mail-Adresse zur Kontowiederherstellung (sofern Sie eine solche angegeben haben) mehrere Erinnerungs-E-Mails, bevor es Maßnahmen ergreift oder Kontoinhalte löscht. Diese Erinnerungs-E-Mails will Google mindestens acht Monate vorab gesendet. Ihnen bleibt also genügend Zeit.

Das sind die Folgen einer Löschung

Nachdem Google ein Google-Konto gelöscht hat, kann die Gmail-Adresse des gelöschten Kontos nicht mehr zum Erstellen eines neuen Google-Kontos verwendet werden.

So verhindern Sie die Löschung

Google erklärt, wie einfach es ist, ein Google-Konto vor der Löschung zu bewahren: “Die einfachste Methode ist, sich mindestens einmal alle zwei Jahre in Ihrem Google-Konto anzumelden. Wenn Sie das innerhalb der letzten zwei Jahre getan haben, wird Ihr Konto als aktiv angesehen und nicht gelöscht.”

Alternativ verhindern Sie eine Löschung auch mit den folgenden Maßnahmen:

Eine E-Mail lesen oder senden

Google Drive verwenden

Ein Youtube-Video ansehen

Ein Foto teilen

Eine App herunterladen

Die Google-Suche verwenden

„Über Google anmelden“ verwenden, um sich in der App oder dem Dienst eines Drittanbieters anzumelden

Ausnahmen

Google stellt fest, dass es von der oben beschriebenen Richtlinie durchaus Ausnahmen gibt, beispielsweise für ein Google-Konto mit Youtube-Kanälen, -Videos oder -Kommentaren, ein Konto mit einer Geschenkkarte mit Geldwert oder ein Konto mit einer veröffentlichten App, wie z. B. ein Konto, das eine App im Google Play Store hostet.