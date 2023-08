Oral-B iO Series 8 im Test

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Brillante Bürstenleistung

Vollfarbiges Display mit Timer

Drei Stunden Schnellladung Kontra Keine USB-Aufladung

Weniger als zwei Wochen Akkulaufzeit Fazit Die iO Series 8 von Oral-B ist eine fantastische, intelligente Zahnbürste mit einer Menge toller Funktionen. Wir wünschten, sie hätte eine USB-Ladefunktion und eine etwas längere Akkulaufzeit. Allerdings ist sie immer noch eine der besten elektrischen Zahnbürsten, die man kaufen kann. Sie ist ein Luxusartikel – sollte sie preislich in Ihrem Budget liegen, werden Sie sicher von der iO8 nicht enttäuscht sein.

Preis beim Test

$249.99

Aktuell bester Preis: Oral-B iO Series 8

Oral-B iO Series 8 bei Amazon

Mit der iO-Linie hat Oral-B eine Reihe völlig neu gestalteter elektrischer Zahnbürsten auf den Markt gebracht, die sich durch ein modernes, ergonomisches Design, eine verbesserte Putzleistung und eine ganze Reihe neuer Funktionen auszeichnen. Die angebotenen Modelle unterscheiden sich beim Preis und Ihrer Ausstattung.

Falls Ihnen von Freunden eine elektrische Zahnbürste empfohlen wird, stehen die Chancen gut, dass eine iO von Oral-B dabei ist. Lesen Sie diesen Test, um herauszufinden, ob die iO8 das richtige Modell für Sie ist.

Design & Ausstattung

Vollfarbiges Display zur Anzeige von Timer und Akkulaufzeit

Dreistündige Schnellladung

Lichtring-Drucksensor

Der iO Series 8 gehört zu den hochwertigen iO-Modellen und steht nach dem iO9 und dem iO10 an dritter Stelle. Als solches besitzt die iO8 alle wichtigen Funktionen der Spitzenmodelle, einschließlich der dreistündigen Schnellladung und des OLED-Farbdisplays.

Die elektrische Zahnbürste ist in drei Farbvarianten erhältlich: violett, weiß und schwarz. Aber denken Sie daran, dass Oral-B nur schwarze oder weiße Zahnbürstenköpfe herstellt. Sofern Sie sich für Violett entscheiden, haben Sie eine zweifarbige Bürste. In diesem Test sehen wir uns das schwarze Modell an.

Sie können Ihre Zahnbürste weiter personalisieren, indem Sie eine von zehn leuchtenden Farben für den Lichtring am Stiel wählen. Er leuchtet in der von Ihnen gewählten Farbe, sobald Sie mit dem Putzen beginnen. Er leuchtet dann grün, sofern Sie den idealen Druck ausüben, und rot, wenn Sie zu stark drücken. Das ist eine schöne Form der visuellen Rückmeldung, die Sie im Spiegel und in Ihrem peripheren Blickfeld sehen können.

Der iO8 hat einen OLED-Farbbildschirm. Nehmen Sie die Bürste in die Hand und Sie werden mit einem Sonnenschein-Symbol, einem Augenzwinkern oder einem Smiley und einem Hallo begrüßt.

Der Bildschirm hat aber auch noch andere praktische Funktionen. Eine der besten ist, dass die verbleibende Akkulaufzeit jedes Mal deutlich angezeigt wird, sobald man mit dem Putzen fertig ist. Sie wird jedoch in Schritten von 10 Prozent angezeigt. Somit ist es schwer einzuschätzen, ob noch eine Reinigung möglich ist oder ob die Bürste auf der Stelle den Geist aufgibt, sobald man das letzte Zehntel erreicht hat.

Emma Rowley / Foundry

Sie können auch Ihren Bürstenmodus auswählen und durch die Einstellungen blättern. Sobald Sie mit dem Bürsten beginnen, wird auf dem Bildschirm ein Timer angezeigt. Obwohl ich den Bildschirm anfangs für ein übertriebenes Add-on hielt, ist der Timer jetzt eine meiner Lieblingsfunktionen. Benutze ich eine andere Bürste, schaue ich instinktiv nach unten. Ich habe festgestellt, dass er mich auch dazu anspornt, länger zu bürsten.

Es gibt einen zweiten Timer, der Sie mit Bürstenvibrationen alle 30 Sekunden darauf hinweist, dass Sie mit dem nächsten Zahnbereich weitermachen sollten. Zudem gibt es einen längeren Alarm, falls Sie die vom Zahnarzt empfohlene Putzzeit von zwei Minuten erreicht haben. Sie können auch die App öffnen und dort den Timer für das Bürsten-Feedback verwenden.

Beim Kauf der iO8 erhalten Sie in der Verpackung einen magnetischen Ladepuck, ein Reiseetui, den Bürstengriff und zwei Bürstenköpfe. Das Etui ist eine praktische Ergänzung, aber es ist nicht so durchdacht wie das Etui der Sonicare DiamondClean 9000, einer Luxusbürste der Konkurrenz.

Emma Rowley / Foundry

Die iO8 besitzt wie die anderen teureren iO-Modelle (ab iO6), über eine dreistündige Schnellladefunktion über den magnetischen Puck. Das ist ein großartiges Feature im Vergleich zur 12-stündigen Oral-B-Standardaufladung. Ist man jedoch das schnelle Aufladen von Handys gewöhnt, kommt einem das immer noch wie eine lange Zeit vor.

Ein kleines Problem: Die Bürste kann beim Aufladen sehr leicht vom Puck abfallen. Stellen Sie also sicher, dass sie an einem stabilen, nicht zugänglichen Ort steht.

Leistung & Reinigung

Hervorragende Bürstenleistung

Sechs Bürstenmodi

Zwei Wochen maximale Akkulaufzeit

Der große Unterschied zwischen iO- und herkömmlichen Oral-B-Bürsten besteht darin, dass die herkömmlichen Oral-B-Bürsten nur oszillieren, während die iO-Bürsten oszillieren und akustisch vibrieren.

Der Unterschied ist enorm. Die iO-Bürstenleistung ist unübertroffen – und ich kenne niemanden, der das nach dem Ausprobieren anders sieht.

Die iO8 integriert sechs Bürstenmodi: “Tägliche Reinigung”, “Sensitiv”, “Zahnfleischschutz”, “Aufhellen”, “Intensive Reinigung”, “Super Sensitiv” und “Zungenreinigung”. Das ist einer weniger als bei der iO9 und einer mehr als bei der iO7 – genau wie man es erwarten würde. Ich fand die Unterschiede zwischen den Modi nicht so ausgeprägt wie bei anderen Bürsten. Es gibt genug Abwechslung, um einen Modus zu finden, der für Sie geeignet ist.

Der Akku der iO8 hält laut Hersteller maximal zwei Wochen durch. In der Praxis kann ich das nicht bestätigen. Jedoch haben die übersichtliche Akkuanzeige und das schnelle Aufladen das für mich kompensiert.

Gemeinsame Nutzung

Nicht für die gemeinsame Nutzung konzipiert

Die Funktionen der App sind begrenzt

Die Bürstenköpfe sind mit Symbolen gekennzeichnet, um sie zu unterscheiden

Die iO8 kann als gemeinsam genutzte Bürste verwendet werden, obwohl sie keine Aufzeichnungen über das individuelle Zähneputzen in der App führen wird. Oral-B bestätigte in einem Tweet, dass zwei Nutzer mit getrennten Smartphones dank der Bluetooth-Verbindung zwar alle Funktionen der App einzeln nutzen können – zumindest solange sich das Smartphone des einen Nutzers in Reichweite befindet und das des anderen nicht. Die iO8 wurde aber vom Hersteller nicht so konzipiert.

Sofern mehr als eine Person im Haushalt dieselbe Bürste benutzen, funktioniert auch die Erinnerung an den Bürstenkopfwechsel in der App nicht richtig.

Sofern man jedoch bereit ist, auf einige der intelligenten Funktionen zu verzichten, kann die iO8 trotzdem als Gemeinschaftsbürste verwendet werden. Es ist einfach, den Bürstenmodus am Griff zu ändern, falls man verschiedene Modi bevorzugt. Die iO-Köpfe sind mit kleinen Symbolen zur Unterscheidung gekennzeichnet.

Emma Rowley / Foundry

App & Funktionen

Feedback zum Zähneputzen in Echtzeit

Erinnerungen an den Bürstenkopfwechsel

Gamification-Funktionen

Die iO8 verbindet sich über Bluetooth mit der kostenlosen Oral-B App auf iPhones beziehungsweise Android-Smartphones. In unserem Test war die App einfach bedienbar. Der Hauptgrund für die Nutzung der App ist das interaktive Feedback beim Zähneputzen. Schauen Sie während des Zähneputzens auf den Bildschirm Ihres Smartphones – und die App zeigt Ihnen an, wie gut Sie Ihre Zähne putzen.

Foundry

Das Echtzeit-Bürsten-Feedback der iO ist so gut, wie es nur geht. Es hat grundsätzlich gut funktioniert. Allerdings habe ich länger als die empfohlenen zwei Minuten gebürstet, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Das wirkt sich negativ auf die Akkulaufzeit aus.

Die 3D-Oberflächen-KI-Bürstenerkennung ist einer der Gründe, warum man für die iO9 und iO10 mehr bezahlen muss. Für mich ist sie viel besser als die Echtzeithilfe der iO8. Keines der Geräte gibt perfektes Feedback. Braucht man allerdings etwas Antrieb bei der Reinigung, kann sie helfen.

Außerdem können Sie mit der App die Bürsteneinstellungen anpassen, sich Ziele für das Zähneputzen setzen, sich auf eine “Zahnpflegereise” begeben (vielleicht, um die Gesundheit Ihres Zahnfleischs zu verbessern), Ihre bisherige Putzleistung einsehen, Abzeichen sammeln und sich daran erinnern lassen, den Bürstenkopf auszutauschen.

So sehr die Hersteller auch versuchen, uns die vernetzten Funktionen schmackhaft zu machen. Die meisten Apps bieten noch nicht genug, um den Durchschnittsnutzer zum Wiederkommen zu bewegen. Wenn Sie nicht gerade ein strenges Regime zur Unterstützung beim Zähneputzen benötigen, werden Sie die meisten der intelligenten Funktionen vermutlich schnell wieder vergessen.

Preis & Verfügbarkeit

Der Listenpreis der Oral-B iO Series 8 liegt bei 329,99 Euro. Zum Redaktionsschluss kostet sie weniger als 200 Euro. Wir glauben nicht, dass Sie mehr als diesen Preis zahlen sollten. Es ist zwar immer noch kein Schnäppchen, aber es handelt sich um ein Luxusprodukt mit hochmodernen Funktionen.

Fazit

Unserer Meinung nach ist die iO8 eine der besten elektrischen Zahnbürsten auf dem Markt. Sie besitzt alle Elemente, die Sie für eine gute Zahnpflege benötigen – einen sichtbaren Drucksensor, einen detaillierten Timer, eine Auswahl an Putzmodi und eine erstklassige Putzleistung. Dazu gibt es einige nützliche Funktionen wie Schnellladung und eine übersichtliche Akkuanzeige. In einer idealen Welt würden wir uns eine längere Akkulaufzeit, eine USB-Aufladung und eine robustere Ladestation wünschen. Aber alles in allem ist dies eine gut gemachte Zahnbürste mit vielen Extras und es ist ein Vergnügen, sie zu benutzen.

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.