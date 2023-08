Whatsapp-Anrufe vs. normale Anrufe: Was ist besser?

Für Auslandstelefonate ist Whatsapp meine erste Wahl. Warum? Weil Whatsapp-Anrufe über IP-Telefonie laufen, sprich Internet – und ich mich nicht darum sorgen muss, ob ich im nächsten Monat mit horrenden Rechnungen von meinem Telefonanbieter überrascht werde. Viele würden sogar behaupten, dass Whatsapp-Anrufe generell besser und praktikabler sind als klassische Anrufe. Aber ist das wirklich so? Finden wir es heraus.

Darum sollten Sie öfter über Whatsapp telefonieren

Der wichtigste Grund zuerst: Whatsapp-Anrufe sind immer kostenlos, sowohl im Inland als auch im Ausland. Ich zahle also keinen Cent, wenn ich mit einem Freund im australischen Dschungel telefoniere, und das ist schon ziemlich genial.

Davon abgesehen bietet Whatsapp einen Datenschutzvorteil: Anrufe über den Messenger sind nämlich Ende-zu-Ende-verschlüsselt und können nicht abgehört werden – normale Anrufe schon.

Besonders praktisch ist Whatsapp auch für Prepaid-Karten-Nutzer, denn hier zählt jede Minute. Bevor Sie also Ihr Guthaben für einen Anruf ausschöpfen, telefonieren Sie einfach über den Messenger.

Google Pixel 7 Pro Preis beim Test: From $899 Aktuell bester Preis:

Also haben klassische Anrufe ausgedient?

Nein, natürlich nicht. Internet-Telefonie mag zwar ihre Vorteile haben, doch gibt es auch einen großen Nachteil: In Regionen, in denen kein LTE-Netz verfügbar ist, bleiben Ihnen Whatsapp, Facebook Messenger und Co. leider verwehrt.

Ein normaler Anruf kann zwar auch über LTE/5G laufen, aber eben auch über GSM (also das klassische Mobilfunknetz). Deshalb sind Sie mit solchen Anrufen deutlich flexibler, zumindest bei Inlandsgesprächen.

Ein weiterer Grund, der für klassische Anrufe spricht: Bei einer Telefon-Flatrate können Sie so viel telefonieren, wie Sie möchten. Bei Whatsapp hingegen sind Sie immer auf Ihr monatliches Datenvolumen angewiesen. Ist dieses aufgebraucht, können Sie nur noch über WLAN telefonieren.

Die besten Handytarife im Vergleich finden

Tipp: Wenn Sie viel über Ihre mobilen Daten telefonieren, empfiehlt es sich, die Sparfunktion des Messengers zu aktivieren. Das reduziert zwar die Qualität der Anrufe, aber auch den Datenverbrauch. Zur groben Orientierung:

Ein 10-minütiger Sprachanruf verbraucht circa 3 MB Datenvolumen (bzw. 1,7 MB mit Sparfunktion).

Ein 10-minütiges Videotelefonat verbraucht bereits circa 47 MB Datenvolumen (bzw. 10 MB mit Sparfunktion).

Beachten Sie, dass Whatsapp-Anrufe Ihr mobiles Datenvolumen belasten. Shutterstock.com/Kaspars Grinvalds

Noch mehr Whatsapp News & Beiträge gibt es hier: