Oral-B iO Series 9 im Test

Fangen wir mit dem hier an: Ich glaube, dass die Oral-B iO Series 9 zur Verbesserung der Zahngesundheit beitragen kann. Wenn Ihnen das also ein Anliegen ist und Sie sich die Investition leisten wollen, könnte sich der Kauf lohnen.

Der andere Punkt: Die iO9 ist in Bezug auf die Leistung eine der besten Bürsten, die ich bislang getestet habe. Allerdings bezahlen Sie den Aufpreis gegenüber günstigeren Modellen für die zusätzlichen Funktionen, einschließlich des OLED-Bildschirms und der App. Sie müssen abwägen, welchen Nutzen Sie aus diesen Funktionen ziehen und ob Sie über die Schwächen der iO9 hinwegsehen können.

Design & Ausstattung

Die iO9 hat ungefähr die gleiche Größe und Form wie die Genius-Bürsten von Oral-B. Ihr Hals ist etwas stabiler, aber der Hauptunterschied (abgesehen vom OLED-Bildschirm) ist ihr neu gestaltete Bürstenkopf. Er ist größer und seine Borsten wurden weiter in separate, kompakte Bürsten aufgeteilt.

Der Bürstenkopf deckt viel mehr ab und fühlt sich beim Reinigen extrem effektiv an. Auch das Innere der Bürste wurde überarbeitet. Sie reinigt nun durch winzige Vibrationen und Schwingungen und nicht mehr nur durch die einfachen Schwingungen früherer Oral-B-Bürsten. Das ist eine große Veränderung in der Leistung und für mich eine spürbare Verbesserung der ohnehin schon guten Technologie.

Die Series 9 ist in den Farben Schwarz, Weiß und Rosa erhältlich. Der Lichtring kann in einer von mehreren Farben personalisiert werden.

Der OLED-Bildschirm ist natürlich der offensichtlichste Unterschied zu anderen günstigen iO-Modellen. Brauchen Sie ihn? Nein. Finde ich ihn gut? Ich muss sagen, ich mag ihn. Die iO9 begrüßt Sie nach dem Einschalten mit einem Sonnenbild und einem Hallo.

Sie können Ihre Putzmethode über den Bildschirm auswählen. Es gibt sieben Optionen: Tägliches Putzen, Aufhellung, Sensitiv, Supersensitiv, Zahnfleischpflege, Zungenreinigung und Intensiv. Zudem lassen sich Bürsteneinstellungen für jeden Nutzer und jede Situation einstellen, sodass man immer etwas Angenehmes und Effektives finden kann.

Ich finde jedoch, dass die intensive Einstellung unnötig stark ist. Beim Ausprobieren habe ich mir mein Zahnfleisch aufgeschürft. Übermäßiges oder zu starkes Putzen kann zu empfindlicheren Zähnen und zurückgehendem Zahnfleisch führen. Elektrische Zahnbürsten mit ihren variablen Einstellungen und Drucksensoren sollten in der Lage sein, die zu vermeiden.

Über den Bildschirm nehmen Sie auch Einstellungen vor, etwa das Ein- und Ausschalten von Bluetooth und dem Lichtring sowie das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

Sobald Sie mit dem Zähneputzen beginnen, zeigt ein Timer auf dem Bildschirm an, wie weit Sie mit Ihrer vom Zahnarzt empfohlenen zweiminütigen Putzzeit gekommen sind. Dies funktioniert in Verbindung mit den Bürstenvibrationen, die alle dreißig Sekunden eine Pause einlegen. Dann sollten Sie zum nächsten Quadranten Ihres Mundes weitergehen. Nach zwei Minuten gibt es eine längere Pause. Im Gegensatz zu ähnlichen Bürsten hört sie nach zwei Minuten nicht ganz auf, sondern setzt die Zeitmessung fort.

Per Countdown-Timer sehen Sie sofort, wie lange Sie noch putzen müssen. Das ist eine nützliche und einzigartige Funktion.

Nach dem Putzen erhalten Sie eine Infos zum Akkustand und die verbleibende Laufzeit. Zudem gibt es eine Rückmeldung zum Putzergebnis – als fröhlichen Smiley oder als trauriges Gesicht.

Die iO9 wird mit einer magnetischen Ladestation, einem Reiseetui mit einem zweiten zweipoligen Adapter und einem separaten Etui zur Aufbewahrung von zwei Ersatzbürstenköpfen geliefert. Das Zubehör ist ein wenig enttäuschend, vor allem für eine Bürste in dieser Preisklasse. Der Magnetständer ist effizient und einfach gestaltet, aber eine USB-Ladeoption wäre willkommen gewesen. Das Reiseetui ist einfach und plastikartig und nicht annähernd so plüschig wie das anderer Hersteller.

App & Funktionen

Der Lichtring dient gleichzeitig als Drucksensor-Alarm. Sobald Sie zu stark drücken, wird der Leuchtring rot. Dank der Kombination aus Timer, den Vibrationspausen und dem Feedback-Smiley erhalten Sie eine Menge Hilfe beim Zähneputzen, ohne die App öffnen zu müssen. Aber da dies eine der besten Apps für Zahnputz-Feedback ist, sollten Sie sie ausprobieren.

Halten Sie Ihr Smartphone während der Zahnreinigung vor sich. Sie erhalten dann in Echtzeit eine Rückmeldung darüber, wie lange Sie mit dem Bürsten der einzelnen Bereiche Ihres Mundes für eine vollständige Abdeckung fortfahren müssen.

Dabei arbeitet der Sensor sehr präzise. Um das Bürsten zur Zufriedenheit der App abzuschließen, musste ich allerdings länger als die optimalen zwei Minuten weitermachen.

Die App speichert auch Ihre Putzhistorie sowie eine prozentuale Gesamtpunktzahl. Sie berechnet sich aus der Dauer des Putzens, der erreichten Putzleistung und dem Anpressdruck der Bürste auf die Zähne. Außerdem merkt sich die App wie lange Sie Ihren Bürstenkopf genutzt haben. Auf Wunsch erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald die empfohlene Nutzungsdauer von drei Monaten erreicht ist.

Die App enthält auch einige alberne Funktionen. Müssen Sie wirklich Ihre Zahnputzroutine durch das Sammeln von Medaillen aufwerten?

Es gibt auch die Möglichkeit, Daten mit Apple Health zu synchronisieren (wenn Sie iPhone-Nutzer sind) und “Zahnpflegereisen” zu planen. Im Grunde sind das eigentlich nur andere Möglichkeiten, das Zähneputzen aufzuzeichnen und zu bewerten.

Akkulaufzeit & Aufladen

Der Nachteil des iO9-OLED-Displays ist die Akkulaufzeit. Durch den zusätzlichen Stromverbrauch hält der Akku im Vergleich zu anderen hochwertigen Elektrobürsten nicht sehr lange durch. Oral-B gibt an, dass man die Bürste zwei Wochen lang nutzen kann, bevor man sie wieder aufladen muss. Das können wir nicht bestätigen. Da ich dazu neige, jedes Mal etwas länger als die empfohlenen zwei Minuten zu putzen, verbrauche ich jeden Tag 10 Prozent der Akkuladung.

Somit reicht der Akku höchstens zehn Tage zwischen den einzelnen Aufladungen. Oral-B empfiehlt, die Bürste in ihrem Ladegerät aufzubewahren, damit sie nicht überladen wird. Sofern das möglich ist, stellt die Akkulaufzeit kein Problem dar. Aber für viele Menschen ist das nicht ideal.

Der Ladevorgang selbst ist mit nur drei Stunden sehr schnell erledigt. Und das ist deutlich weniger Zeit als bei den meisten günstigeren iO-Modellen, die mitunter 12 bis 16 Stunden am Ladegerät hängen.

Preis und Verfügbarkeit

Die iO Series 9 hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 399,99 Euro. Im Handel sollten Sie nicht mehr als 230 Euro bezahlen.

Die Plus-Edition kommt zusätzlich mit drei Aufsteckbürsten, einem Aufsteckbürstenhalter und einer magnetischen Tasche. Es gibt die iO Series 9 auch als Luxe Edition in der Farbe Black Onyx. Bei dem Muttertags- beziehungsweise Vatertagsgeschenk sind ein Lade-Reiseetui und Beauty-Tasche mit dabei.

Fazit

Was die Leistung angeht, ist die iO Series 9 ein Gewinner. Was mich betrifft, hat er sich seine Sterne redlich verdient. Sie haben schon lange vor, Ihre Zahnpflege in die Hand zu nehmen? Dann wird Ihnen das Feedback helfen – sowohl über den Griff als auch über die App.

Sobald Sie mit dem Zustand Ihrer Zähne und der Art und Weise, wie Sie putzen, zufrieden sind, dann werden Sie die App wahrscheinlich ziemlich schnell wieder vergessen. Das intelligente Element dieses Produkts wird also für die meisten Menschen nutzlos sein.

Aber das ist in Ordnung, denn das Alleinstellungsmerkmal der iO9 ist der Bildschirm. Er ist lustig, lächerlich, nützlich und unnötig in etwa gleichem Maße. Sie brauchen ihn definitiv nicht.

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.