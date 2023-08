Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Großartige Bürstenleistung

Die iO Series 4 hat die gleiche großartige Bürstenleistung wie die anderen iO-Modelle von Oral-B – und das zu einem günstigeren Preis. Allerdings hat sie einige Eigenheiten, die sie für die gemeinsame Nutzung mit mehreren Personen in einem Haushalt ausschließen. Außerdem ist die iO Series 4 keine gute Wahl für Leute, die sie nicht per App steuern wollen.

Es gibt insgesamt acht Modelle in der iO-Reihe von Oral-B. Der Hersteller hat sein Sortiment sowohl nach oben (iO10) als auch nach unten (iO3 und iO4) erweitert. Der Preisunterschied zwischen den einzelnen Modellen ist enorm. Auch bei den Funktionen gibt es große Unterschiede: Die iO10 bietet einen OLED-Farbbildschirm, Echtzeit-Feedback beim Bürsten, eine magnetische Schnellladestation und sieben Bürstenmodi.

Design & Ausstattung

Wird mit einem Reiseetui geliefert

Vier Farboptionen

Leichter Ring

In der Verpackung finden Sie den Griff der iO Series 4 und einen Bürstenkopf, ein einfaches weißes Kunststoffetui und eine Ladestation. Die Ladestation ist die gleiche, die Sie mit einer klassischen Oral-B-Bürste erhalten.

Das Aufladen des Akkus dauert mindestens 12 Stunden. Sofern die elektrische Zahnbürste von einer Person benutzt wird, muss sie etwa alle zwei Wochen aufgeladen werden. Oral-B behauptet, dass sie bis zu drei Wochen hält – allerdings nur, wenn man sie genau vier Minuten pro Tag nutzt. Die meisten von uns putzen manchmal etwas länger oder gelegentlich nach dem Essen oder vor dem Ausgehen, was bei der Zeitangabe des Herstellers nicht berücksichtigt ist.

Das ist so ziemlich das Einzige, womit sich die iO nicht von den klassischen Oral-B-Bürsten abhebt. Wenn Sie eine magnetische Schnellaufladung wünschen, müssen Sie sich eine iO7 oder höher ansehen.

Die iO4 hat die gleiche fließende Form wie die anderen iO-Modelle. Auf den ersten Blick gibt es kaum einen Unterschied zwischen ihnen. Die iO Series 4 ist in mehreren Farbvarianten erhältlich: schwarz, weiß, hellblau und lavendel. Ich teste das hellblaue Modell. Wie auf den Bildern zu sehen ist, gibt es die iO-Bürstenköpfe nur in Schwarz oder Weiß. Entscheiden Sie sich für Lavendel oder Blau und Sie erhalten eine zweifarbige Bürste.

Am Griff befinden sich zwei Tasten: eine zum Ein- und Ausschalten und eine, um zwischen den vier Bürstenmodi zu wechseln.

Am Hals der Bürste gibt es einen Lichtring, der mehrere Funktionen hat. In der App können Sie eine von zehn leuchtenden Farben auswählen, um sie zu personalisieren. Sobald Sie die Ihnen zugewiesene Putzzeit hinter sich gebracht haben, wechselt der Lichtring durch das Farbspektrum – eine Art High-Five für die Zahngesundheit.

Die wichtigste Funktion des Lichtrings ist jedoch die eines Drucksensors. Er leuchtet rot auf, wenn Sie zu fest drücken, bei grün machen Sie alles richtig.

Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, hat der iO4 das schlichteste Aussehen der Serie. Während die iO6 und höher ein Display haben und die iO5 ihre fünf Bürstenmodi anzeigt, hat die iO4 nur einen griffigen Gummistreifen – es gibt überhaupt kein Display. Das ist nicht unbedingt ein Problem. Allerdings müssen Sie möglicherweise die App aufrufen, um Ihren Bürstenmodus zu bestätigen (mehr dazu später).

Ich vergleiche die iO4 übrigens mit den anderen iO-Modellen. So wissen Sie, was Sie bekommen und wo die Kompromisse liegen. Grundsätzlich hat diese Bürste alles, was Sie für eine wirklich gute Zahnpflege brauchen: eine gute Putzleistung, einen Timer und einen Drucksensor.

Leistung & Funktionen

Vier Bürstenmodi

Leise im Gebrauch

Drucksensor und Timer

Das Wichtigste, was Sie erwarten können, ist eine hervorragende Bürstenleistung. Wir finden, dass die iO-Modelle deutlich besser sind als die klassischen Oral-B-Bürsten. Das ist wirklich der Grund, eine zu kaufen.

Schalten Sie die Bürste ein und drücken Sie fest auf die zweite Taste, um zwischen den Modi zu wechseln. Die iO4 ist leise im Gebrauch. Es gibt nur eine kleine spürbare Veränderung bei der Vibration zwischen den verschiedenen Modi.

Die Modi sind “Tägliche Reinigung”, “Sensitiv”, “Super Sensitiv” und “Aufhellen”. Für die meisten Menschen wird das ausreichen. Nein, es gibt keinen speziellen Zungenreinigungsmodus.

Es gibt jedoch keine Anzeige des aktuellen Modus an der Bürste selbst. Es kann schwierig sein, nur durch die Vibration zwischen den Modi zu unterscheiden. Um den Modus zu kontrollieren, müssen Sie in die Smartphone-App gehen und nachsehen.

Dort können Sie die Modi neu anordnen (so dass der am häufigsten verwendete Modus zuerst aktiviert wird) und die Modi, die Sie nicht verwenden, ausschalten. Sie könnten also “Tägliche Reinigung” und “Sensitiv” entfernen und “Aufhellen” an die erste Stelle setzen. Dann wüssten Sie, dass Sie “Aufhellen” als täglichen Zahnputzmodus verwenden, mit einer zweiten Zahnfleischpflegeoption. Wenn Sie die Bürste gemeinsam nutzen möchten, müssen Sie sich jedoch auf dieselbe Personalisierung einigen.

Wenn Sie eine iO-Bürste gemeinsam nutzen möchten, haben die Modelle übrigens keine austauschbaren Kunststoffringe in verschiedenen Farben. Stattdessen sind Symbole aufgedruckt, um sie voneinander zu unterscheiden.

Während des Bürstens erhalten Sie eine Rückmeldung vom Drucksensor (Lichtring) und eines “Stotteralarms” –also eine Veränderung der Vibration. Er weist alle 30 Sekunden darauf hin, dass Sie zu einem neuen Zahnbereich übergehen sollten. Nach zwei Minuten ertönt ein längeres Stottern. Sie können nun mit dem Zähneputzen aufhören.

App & Einstellungen

Ein- und Ausschalten der Bürstenmodi

Automatische Anpassung der Bürsteneinstellungen für Zahnspangen oder andere Zahnprobleme

Informationen zur Reinigungs-Session

Die iO-Bürsten sind allesamt intelligente Bürsten. Sollten Sie allerdings nicht auf smarte Funktionen stehen, ist das kein Problem. Sie werden die intelligenten Funktionen der iO4 im Alltag nicht wirklich brauchen.

Wenn Sie die elektrische Zahnbürste jedoch personalisieren möchten – und das ist ein wichtiger Teil der Einrichtung – müssen Sie die kostenlose App für iOS und Android herunterladen, ein Konto erstellen und Ihre iO4 koppeln.

So können Sie die Bürstenmodi ein- und ausschalten, die Farbe des Lichtrings ändern, die Gesamtzeit des Bürstens ändern (von 1:00 bis 4:30 Minuten) und den 30-Sekunden-Alarm ausschalten.

In der App lassen sich auch Informationen über Ihre vergangenen Reinigungsvorgänge anzeigen. Sie haben auch die Möglichkeit, sich auf eine “Zahnpflege-Reise” zu begeben. Wenn Sie etwa eine Zahnspange besitzen oder öfter Zahnfleischbluten haben, passt die App die Einstellungen Ihrer Zahnbürste für einen bestimmten Zeitraum automatisch an. Dass kann helfen, Ihre Zähne besser zu pflegen.

Und wenn Sie ein Echtzeit-Feedback zum Zähneputzen wünschen, können Sie die App während des Zähneputzens öffnen und einen Countdown-Timer und einen Drucksensor auf dem Bildschirm sehen.

Wenn Sie mehr Echtzeit-Feedback beim Zähneputzen wünschen, verfügt die iO Series 5 über einen entsprechenden Sensor. Verwenden Sie ihn in Verbindung mit der App, damit Sie sich beim Zähneputzen besser auf eine vollständige Abdeckung konzentrieren können.

Preis & Verfügbarkeit

In Deutschland hat die iO4 einen Listenpreis von 149,99 Euro. Im Handel ist sie allerdings schon für 80 bis 90 Euro zu bekommen, etwa bei Amazon.

Die Plus-Edition kommt zusätzlich mit drei Aufsteckbürsten, einem Aufsteckbürstenhalter und einer magnetischen Tasche. Es gibt die iO Series 4 auch als Duo-Ausführung mit zwei elektrischen Zahnbürsten in den Farben Mattschwarz und Hellweiß.

Fazit

Wenn Sie eine einfache elektrische Zahnbürste suchen, die nur das tut, was sie tun soll – nämlich die Zähne gründlich reinigen – ist die iO4 eine gute Wahl. Was die Putzleistung angeht, so ist die iO4 wie alle Oral-B iO-Bürsten hervorragend. Falls Sie nicht allzu viel Wert auf Schnickschnack legen, ist die iO4 die günstigste Möglichkeit, eine iO mit intelligenten Funktionen zu erhalten.

Allerdings muss man dafür die App verwenden, zumindest für die Einrichtung. Und das kann abschreckend sein. Aber falls Sie gerne eine App verwenden, würden wir die iO Series 4 empfehlen.

Das Fehlen von Bürstenmodus-Symbolen auf dem Griff macht es allerdings schwieriger, sie mit anderen Personen im Haushalt zu teilen. Falls Sie die elektrische Zahnbürste personalisieren möchten, müssen Sie sie jedes Mal beim Putzen neu koppeln. Außerdem bedeutet die gemeinsame Nutzung durch zwei Personen eine (mindestens) 12-stündige Ladesitzung pro Woche. Und das wird noch mehr, wenn die Kinder das Gerät ebenfalls benutzen. Damit kommen Sie wahrscheinlich nicht einmal durch einen Familienurlaub.

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.