At a Glance Unsere Wertung Pro Zwei Wochen Batterielebensdauer

Drucksensor

Timer für Bürsten

Gute Reinigungsleistung Kontra Nur 2-poliger Ladestecker

Ein-Knopf-Bedienung

Geräuschvoll Fazit Der Preis dieser elektrischem Zahnbürste stimmt. Auch hat die Pro 3 eine gute Putzleistung und besitzt alle Funktionen, die Sie brauchen, um Ihre Zähne sauber zu halten. Aber es gibt ein paar Ärgernisse, mit denen man im Alltag fertig werden muss.

Preis beim Test

$49.99

Aktuell bester Preis: Oral-B Pro 1000

Shop Preis Oral-B $49.99 Jetzt ansehen

Oral-B Pro 3 3500 bei Amazon

Der Markt für elektrische Zahnbürsten ist schwer zu durchschauen. Die Namen der Modelle sind verwirrend, und die Flaggschiffe kommen mit immer ausgefalleneren Funktionen auf den Markt, etwa mit App-Kompatibilität, künstlicher Intelligenz sogar mit farbigen OLED-Displays.

Bei all dem ist es ziemlich schwer, sich beim Kauf der neuen elektrischen Zahnbürste für ein passendes Budget zu entscheiden. Wenn Sie eine gute Putzleistung wünschen, liegt die Antwort meiner Meinung nach bei weniger als 50 Euro.

Die Pro 3 liegt in der mittleren Preisklasse von Oral-B. Mit ihrer Markteinführung hat der Hersteller ein ideales Modell gefunden. Es vereint alle benötigten Funktionen sowie eine großartige Putzleistung zu einem sehr günstigen Preis. Dennoch ist es kein makelloses Produkt, und Sie werden einige Kompromisse eingehen müssen.

Design & Ausstattung

Drucksensor-Lichtring

Akku-/Ladeanzeige

Wird mit einem 2-poligen Badezimmer-Ladegerät geliefert

Die Pro 3 hat die bekannte Griffform und den charakteristischen runden Bürstenkopf von Oral-B. Der erste Hauptunterschied zu früheren, ähnlichen Modellen besteht darin, dass sie eine glänzende und keine gummiartige Oberfläche hat. Ich habe in Kundenrezensionen gelesen, dass die Bürste dadurch weniger gut in der Hand liegt. Das deckt sich allerdings nicht mit meinen Erfahrungen. Der Griff ist strukturiert und für mich gut in der Hand zu halten.

Der andere sichtbare Unterschied ist der Leuchtring. Er leuchtet hellrot, sofern man beim Bürsten zu stark drückt. Er ist nicht zu übersehen.

Die Pro 3 wird mit einem standardmäßigen zweipoligen Ladegerät für das Badezimmer geliefert. Alle Oral-B-Bürsten, die wir getestet haben – sogar das Flaggschiff der iO-Serie – werden mit diesen Ladegeräten für die Rasiersteckdose geliefert. Wir hätten gerne eines mit einer USB-Ladeoption. Sie können kompatible USB-Ladegeräte von Drittanbietern kaufen. Allerdings wissen wir nicht, wie gut sie funktionieren und können uns nicht für sie verbürgen.

So schneidet die Pro 3 im Vergleich zu anderen Oral-B-Bürsten ab

Es ist tatsächlich schwer, die Pro 3 mit anderen Oral-B-Bürsten zu vergleichen. Das liegt unter anderem daran, dass es so viele Modelle mit ähnlichen Funktionen gibt. Wenn Sie jedoch sehen möchten, wie sich die Pro 3 im Vergleich zu den gängigsten aktuellen Modellen schlägt, werfen Sie einen Blick auf unseren Test der besten Oral-B-Bürsten. Sehen Sie sich die Preise sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle an.

Sie besitzen eine ältere Oral-B-Bürste und suchen nach einem Ersatz? Dann können wir Ihnen sagen, dass der Motor und der Akku einer neuen Bürste wahrscheinlich leistungsstärker und effizienter sind.

Außerdem integriert die Pro 3 die 3D-Bürstenbewegung von Oral-B. Das heißt, sie oszilliert, rotiert und pulsiert gleichzeitig bei der Reinigung. Im Vergleich zur Vitality, dem preisgünstigeren Modell von Oral-B, macht dies einen großen Unterschied bei er Bürstenleistung aus.

Wir sind außerdem der Meinung, dass die Pro 3 alle notwendigen Funktionen für eine gute Putzleistung mitbringt: Der Drucksensor warnt Sie, wenn Sie zu fest drücken und Zähne und Zahnfleisch beschädigen könnten. Der Timer zeigt Ihnen an, ob Sie in jedem Zahnbereich ausreichend lange putzen.

Leistung & Funktionen

2 Wochen Akkulaufzeit

12 Stunden Ladezeit

2-Minuten-Timer, mit 30-Sekunden-Warnungen

3 Zahnputzmodi

Ich teste wirklich viele elektrische Zahnbürsten. Zwischen den einzelnen Testberichten verwende ich in der Regel die zuletzt getestete Zahnbürste weiter. Bei der Pro 3 hatte ich einen Aha-Effekt. Ich war erstaunt, wie effektiv sie sich anfühlte und wie sauber sich meine Zähne nach der Benutzung anfühlten. Das ist bei anderen Modellen nicht immer der Fall.

Eines ist jedoch zu beachten: Sie ist nicht die leiseste Zahnbürste – sie ist mit 65 dB sogar ziemlich laut. Die Lautstärke entspricht einem normalen Gespräch, einer Nähmaschine in Betrieb oder einem Fernseher in Zimmerlautstärke.

Die Pro 3 verfügt über einen Zahnputz-Timer. Er weist Sie alle dreißig Sekunden mit einem Wechsel der Vibration darauf hin, dass Sie zum nächsten Quadranten in Ihrem Mund wechseln sollten. Nach zwei Minuten ertönt ein längerer Signalton – Sie sind fertig. Falls Sie beim Zähneputzen unterbrochen werden und die Bürste kurz ausschalten müssen, speichert sie die Timer-Einstellungen für bis zu 30 Sekunden. Sie können dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben.

Falls Sie zu stark bürsten, werden die Vibrationen verlangsamt, um Ihnen einen zweiten Hinweis darauf zu geben, dass Sie vorsichtig sein sollten. Zudem leuchtet die Drucksensor-LED.

Die Pro 3 besitzt drei Bürstenmodi: Sensitiv, Standard und Aufhellen. Da der Griff nur eine Taste hat, wird diese sowohl zum Ein- und Ausschalten als auch zum Wechseln zwischen den verschiedenen Modi verwendet.

Die Taste selbst ragt nicht hervor. Sie ist sogar leicht ins Gehäuse eingelassen. Das macht die Bedienung etwas umständlicher. Man muss schon ziemlich fest drücken, um die Pro 3 auszuschalten, ohne zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln.

Die längere Akkulaufzeit ist ein großer Vorteil. Die zwei Wochen zwischen den Ladevorgängen – und so lange hielt sie in unserem Test – bedeuten, dass Sie die Pro 3 ohne Ladegerät mit in den Urlaub nehmen können. Aber sofern Sie die Zahnbürste länger als die täglichen vier Minuten nutzen, könnte Ihnen im Urlaub der Saft ausgehen. Sie sollten auch beachten, dass die Bürste bereits langsamer wird, wenn die Akku-Warnleuchte blinkt.

Preis & Verfügbarkeit

In Deutschland hat die Oral-B Pro 3 einen Listenpreis von 99,99 Euro. Zu diesem Preis sollten Sie das Modell aber keinesfalls kaufen. Realistisch betrachtet, verkaufen die meisten Einzelhändler die Pro 3 für unter 50 Euro – und das ist ein gutes Angebot. Je nach Modell ist die Pro 3 in den Farben Schwarz, Weiß, Blassrosa und Blassblau erhältlich.

Innerhalb der Pro 3-Serie können Sie die Pro 3 3000 als Standardbürste kaufen. Das Modell 3500 wird mit einem Reiseetui geliefert. Die 3900 gibt es oft im günstigen Doppelpack für unter 75 Euro.

Alle Modelle werden mit dem Cross-Action-Bürstenkopf geliefert und sind mit allen Standardbürstenköpfen von Oral-B kompatibel. In der Regel können Sie bei Bedarf ein günstiges Angebot finden. Alternativ können Sie sich für generische, kompatible Bürstenköpfe entscheiden – auch wenn diese nicht immer die gleiche Qualität aufweisen.

Fazit

Die Pro 3 ist eine gute elektrische Zahnbürste mit einer soliden Putzleistung und allen Funktionen, die Sie für die Pflege Ihrer Zähne benötigen. Mir persönlich hat sie gut gefallen. Kleine Kompromisse wie der weniger rutschfeste Griff, die Ein-Knopf-Bedienung und die Lautstärke könnten jedoch einige Käufer stören.

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.