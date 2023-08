Crucial X9 Pro im Test: Eine portable SSD mit Hardware-Verschlüsselung

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Klein und robust

Es sind nun vier Jahre vergangen, seitdem Crucial eines der beliebtesten tragbaren SSD-Laufwerke, das X8, auf den Markt gebracht hat. Ein Jahr später folgte das günstigere X6, und gemeinsam haben sie einen Standard für robuste tragbare Laufwerke gesetzt. Schwachstellen dieser Produkte waren das Fehlen von Hardware-Verschlüsselung und nur eine dreijährige Garantie.

Diese Probleme wurden bei X9 Pro und X10 Pro behoben, die zeitgemäßes Design und erweiterte Funktionalität in die X-Serie bringen. Dieser Test behandelt die externe SSD X9 Pro. Der Test für das Modell X10 Pro folgt bald.

Während es funktionale und kosmetische Veränderungen an diesen Laufwerken gegeben hat, hat sich nicht alles verändert. Die maximale Leseleistung des X9 Pro wird von USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) bestimmt, ähnlich wie beim Crucial X8 und nahe an den größeren Kapazitäten des Crucial X6.

X9 Pro bietet neue und verbesserte Funktionen, die einen höheren Preis rechtfertigen könnten. Die Preiskalkulation für dieses Produkt ist allerdings bereits durch den dramatischen Rückgang der NAND-Flash-Module, die für diesen Speicher verwendet werden, verzerrt.

Als der X8 im Oktober 2019 erstmals erschien, kostete das 1TB-Modell 164,95 €. Vier Jahre später kostet der gleiche Speicherplatz auf dem X9 Pro nur noch 84,99 €, also fast nur die Hälfte davon.

In der PC-Technologie ist nicht viel so stark im Preis gesunken, aber ist dies der einzige Grund, um diese neue Version einer klassischen tragbaren SSDs zu kaufen?

Design & Verarbeitung

Kompakt

IP55-zertifiziert

Kein USB-Adapter

Das neue X9 Pro weicht vom schwarzen Aluminium-Konzept des X8 ab und übernimmt eine nuanciertere Form, die an einen massiven Block aus silbernem Metall erinnert, dessen Kanten von einer Fräsmaschine abgerundet wurden.

In einer Ecke befindet sich ein Loch, das aussieht, als ob es ermöglicht, das Laufwerk an einem Schlüsselband zu befestigen, obwohl keins für diesen Zweck bereitgestellt wird. Doch als ich den X9 Pro eingeschaltet habe, wurde mir klar, dass das Loch die Aktivitäts-LED enthält.

Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war, denn die LED befindet sich auf dem schrägen Teil dieses Lochs, und die Richtungen, in denen sie deutlich sichtbar ist, sind sehr begrenzt. Wenn Sie in einem hell beleuchteten Raum sind, könnten Sie nie bemerken, ob die SSD ein- oder ausgeschaltet ist. Ich habe festgestellt, dass sie auf dem schwarzen X10 Pro etwas einfacher zu sehen ist als auf dem silbernen X9 Pro.

Die Unterseite des Laufwerks ist mit einer weichen gummierten Beschichtung versehen, die verhindert, dass die SSD auf dem Schreibtisch herumrutscht oder die Oberfläche beschädigt. Das mitgelieferte USB-C-Kabel ist 23 cm lang, etwas länger als die Kabel, die mit dem X6 und X8 geliefert wurden.

Was fehlt und beim X8 vorhanden war, ist ein USB-C auf USB-A Adapter. Das ist ein Zubehör, das vom X6 entfernt wurde und weder beim X9 Pro noch beim X10 Pro enthalten ist. Angesichts der geringen Kosten für Crucial bei der Herstellung eines Adapters ist es bedauerlich, dass keiner kostenlos beigelegt wurde.

Zusammen mit dem Laufwerk in 1-, 2- oder 4-TB-Kapazität finden Sie ein kurzes USB-C-Kabel und einige Garantie- und Serviceunterlagen in 20 Sprachen. Diese Unterlagen behandeln keine betrieblichen oder nutzungsbezogenen Aspekte des Produkts, sie gehen davon aus, dass dieses Gerät einfach ein Plug-and-Play-Gerät ist, für dessen Nutzung keine ausführlichen Anweisungen benötigt werden.

Während das X8 einen soliden Eindruck machte und in der Lage war, Stürze zu überstehen, machte Crucial nur wenige Angaben darüber, was das Gehäuse genau aushalten kann. Glücklicherweise ist das X9 Pro nun offiziell nach IP55 für den Schutz vor Wasser und Staub sowie einer bestimmten Fallhöhe zertifiziert. Diese Einstufung und die damit verbundene verlängerte Garantiezeit unterstreichen die Aussage, dass das X9 Pro widerstandsfähiger ist als seine Vorgängermodelle. Crucial betont in seinen Produktinformationen die Widerstandsfähigkeit des Laufwerks und hebt hervor, dass das Laufwerk einen Fall aus 2 Metern überleben könne. Damit meint Crucial den Sturz auf einen Teppich.

Auffällig ist das leichte Gewicht. Mit nur 39 g ist es wesentlich leichter als der 148 g schwere X8 und näher am 42 g schweren X6.

Ehrlich gesagt, wenn etwas aus Metall ohne bewegliche Teile, das 39 g wiegt, mit einem Sturz von zwei Metern auf einen Teppich nicht zurechtkäme, wäre es eher keine empfehlenswerte Anschaffung. Sowohl der X8 als auch der X6 hätten das zweifellos überlebt.

Für diejenigen, die mit dem IP-Rating-System nicht vertraut sind, sind IP55-zertifizierte Geräte nicht auf die gleiche Weise wasserdicht, wie Sie es von einem teuren Mobiltelefon erwarten würden. Es bietet eine gewisse Resistenz gegen Wasser und kann mit einem Regenschauer oder sehr kurzem Eintauchen umgehen, aber es kann nicht zuverlässig längere Zeit als ein paar Sekunden unter Wasser überleben.

Die IP55-Definition beschränkt den Schutz vor Staub, Wasserstrahlen mit geringem Druck aus jeder Richtung sowie feuchtem und nassem Wetter. Nehmen Sie Ihr X9 Pro also nicht zum Schwimmen mit.

Spezifikationen & Funktionen

USB 3.2 Gen-2

Bis zu 4TB

Hardware-Verschlüsselung

Laut Crucial kann das X9 Pro 1050 MB/s beim Lesen und Schreiben übertragen, wenn es an einen USB 3.2 Gen 2-Anschluss angeschlossen ist, und etwa die Hälfte, wenn Sie nur durch Gen 1-Anschlüsse (ursprüngliches USB 3.0) verbunden sind.

Das Laufwerk ist vorformatiert im exFAT-Dateisystem, was es für Windows-, Mac OS- und Linux-Rechner lesbar macht. Es ist keine Software auf dem Laufwerk installiert. Es gibt Dateien mit HTML-Seiten, die zu einigen bereitgestellten Tools und Angeboten verlinken, die ich im Teil zur Benutzererfahrung der Rezension behandeln werde.

Den Hinweisen im Crucial-Leitfaden für Tester haben wir entnommen, dass Windows-Benutzer die beste Leistung erzielen können, wenn die Laufwerke mit NTFS neu formatiert werden, aber dies macht das Laufwerk weniger flexibel in Bezug auf Betriebssysteme, die dieses Dateiformat verstehen können. In unseren Tests war die Leistung mit NTFS nicht dramatisch unterschiedlich.

Eine neue Funktion ist die Hardware-Verschlüsselung. Nahezu jede externe SSD kann verschlüsselt werden, aber die große Mehrheit kann nur mit zusätzlicher Software verschlüsselt werden. Um ein softwareverschlüsseltes Volume zu entsperren, ist das gleiche Tool erforderlich, das verwendet wurde, um den geschützten Bereich zu erstellen, und es muss auf jedem Gerät oder jeder Maschine installiert sein, mit dem es verbunden ist, um es lesen zu können.

Das könnte ein Problem sein, wenn Sie geschützte Daten einer anderen Person zur Verfügung stellen möchten.

Im Gegensatz dazu erfolgt die Hardware-Verschlüsselung auf Hardware-Ebene in der SSD und ist daher viel schwieriger zu knacken. Sie kann theoretisch mit jedem Betriebssystem genutzt werden, wenn Sie das richtige Passwort haben. Hardware-Verschlüsselung mit 256 AES ist sicherer als Software-Verschlüsselung, und die Inhalte sollten einfacher auf anderen Computern zugänglich sein.

Diese Verschlüsselungstechnologie ist auch auf der SanDisk Extreme Portable SDD V2, Samsung T7 Touch und Samsung T7 Shield verfügbar, fehlt jedoch bei den tragbaren SSDs im unteren Preisbereich wie dem Crucial X8 und X6.

Nutzererfahrung

1 Monat Adobe Creative Cloud inklusive

Mylio Photos

Crucial Storage Executive

Crucial versucht den Käufern des X9 Pro einen gewissen Mehrwert zu bieten, und zwar in Form einer Auswahl von Dienstprogrammen, die sich auf der Website befinden und auf die über auf dem Laufwerk gespeicherten HTML-Links oder einen QR-Code auf der Verpackung zugegriffen werden kann. Eine dieser Zugaben ist ein kostenloser Monat in Adobes Creative Cloud All-apps Plan.

Ein weiteres Gratisangebot ist Mylio Photos mit seiner Bildverwaltung, die mit Windows, macOS, Android und dem iPhone kompatibel ist. Wie das Adobe-Angebot ist auch dies ein einmonatiges kostenloses Angebot.

Dauerhafter nützlich ist Crucial Storage Executive. Ein vielseitiges Werkzeug zur Überwachung der Gesundheit Ihrer Crucial-Speichergeräte. Es kann Firmware-Upgrades finden und sie installieren. Außerdem hat es Funktionen zum Neuformatieren von Laufwerken und zur Modifizierung von SSD-Cache-Zuweisungen. Das wären alles großartige Dinge, aber die neueste Version des Crucial Storage Executive hatte – zum Testzeitpunkt – noch nie vom X9 Pro (oder X10 Pro) gehört und war daher nutzlos.

Leistung

Bis zu 1050 MB/s

Nicht schneller als X8

Für den Test hat mir Crucial ein X9 Pro mit 2 TB zur Verfügung gestellt. Laut Angaben von Crucial sind die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen diesen und anderen Kapazitäten jedoch minimal.

Crucial erklärt, dass die Leseleistung des X8 bei 1050 MB/s liegt, und der X9 Pro erreicht diese Geschwindigkeit sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben. Eine Schreibgeschwindigkeit für den X8 wurde nie angegeben, aber ich habe zuvor eine 2-TB-Model bei 961 MB/s gemessen.

In unseren Tests erreichte der X9 Pro etwa 966 MB/s beim Lesen und 970 MB/s beim Schreiben im CrystalDiskMark 8.04 Real World Profil. Das macht ihn leicht besser als den X8 und deutlich überlegen gegenüber dem X6.

Wichtig zu wissen ist, dass die SSD zweifellos schneller als mit einer Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 1050 MB/s laufen könnte. Der begrenzende Faktor ist hier die Bandbreite der USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle.

Dennoch ist der X9 Pro selbst innerhalb der Grenzen der verfügbaren Bandbreite ein ausgezeichnetes Laufwerk, auch wenn er in einigen Tests dem X8 hinterherhinkt, aber nicht signifikant.

Insgesamt bietet X9 Pro eine großartige Leistung für diejenigen, die keine Gen 2×2- oder Thunderbolt-Konnektivität zur Verfügung haben.

Preis & Verfügbarkeit

Mit den NAND-Speicherpreisen auf einem historischen Tiefpunkt hat Crucial die logische Entscheidung getroffen, Kapazitäten unter 1TB zu vermeiden und Größen von 1TB, 2TB und 4TB anzubieten. Es wäre schön, ein 8TB-Modell zu sehen, aber bisher hat Crucial diese NAND-Dichte noch nicht erreicht.

Die Preise betragen 84,99 €, 129,90 € und 239,00 € für die drei Kapazitäten in Deutschland. Sie können die SSD u. a. bei Crucial, Amazon und Ebay kaufen.

Im Vergleich zu anderen Marken kostet die SanDisk Extreme Pro 1TB 144,99 €, die Samsung T7 Shield Portable 84,99 € und die WD 1TB My Passport SSD Portable ca. 85,00 €.

Insgesamt sind die Hauptkonkurrenten für das X9 Pro die Originalmodelle X8 und X6, obwohl es sein könnte, dass Crucial diese Produkte aus dem Sortiment nimmt, sobald die Restbestände verkauft wurden.

Fazit

Zunächst war es einfach, die X9 Pro als Ersatz für die X8 zu sehen. Bei näherem Betrachten handelt es sich jedoch um den neuen X6, wenn man das zweistufige Modell betrachtet, das Crucial bisher verfolgt hat.

Das soll nicht heißen, dass es nicht in mancher Hinsicht besser ist als das X6 und X8, aber sein Startpreis macht es nicht zur naheliegenden Wahl für preisbewusste Kunden außerhalb der USA (bis die Preise fallen). Und für die Kunden, die keine Verschlüsselung nutzen oder im Regen arbeiten, sind das X8 oder X6 die besseren Angebote.

Das X9 Pro bietet ein etwas schnelleres Schreiblaufwerk, eine höhere Ausfallsicherheit und eine fünfjährige Garantie. Außerdem ist das neue Gehäuse sehr handlich und sogar kleiner als das X6.

Wenn Sie nur USB 3.2 Gen 2-Anschlüsse und nicht Gen 2×2 besitzen, ist dies das richtige Laufwerk der X-Serie für Sie. Wenn Sie jedoch Gen 2×2-Anschlüsse haben, könnten Sie mit dem X10 Pro mehr Zeit bei der Übertragung sparen.

Die derzeitige Preisgestaltung des X9 in Europa wird wahrscheinlich den Absatz von X8 und X6 eher steigern als die Kunden dazu zu ermutigen, sich für das neue Modell zu entscheiden, und vielleicht ist das beabsichtigt.

Model Nr.: CT2000X9PROSSD9

Kapazitäten: 4TB/2TB/1TB

Getestete Kapazität: 2TB

Getestete sequentielle Leistung (Lesen/Schreiben): 1082/1063 MB/s

Verbindung: USB 3.2 Gen 2 über Typ-C

Verschlüsselung: Passwort + AES-256-Verschlüsselung

Abmessungen: 65 x 50 x 10 mm (BxHxT)

Gewicht: 38 g

Garantie: 5 Jahre

