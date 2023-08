Sky und Wow gratis: Mann hackte Fire-TV-Sticks – bis zu 3 Jahre Haft drohen

Seit Mitte dieser Woche muss sich ein Mann wegen Urheberrechtsverletzungen vor dem Landgericht Göttingen verantworten, berichtet der NDR. Der 33-Jährige hatte laut Anklage aus dem Hacken von Amazon-Hardware ein Geschäftsmodell entwickelt, mit dem er insgesamt 48.000 Euro verdient haben soll.

Verkauft von gehackter Hardware bei Ebay

Mit einem Jailbreak hatte der Angeklagte in den Jahren von 2017 bis 2020 Fire-TV-Boxen und Fire-TV-Sticks von Amazon gehackt. Durch das Umgehen von Sicherheitsmechanismen waren die Sticks und Boxen schließlich in der Lage, das Pay-TV-Angebot von Sky Deutschland kostenlos zu empfangen. Der Mann richtete sich einen eigenen Online-Shop ein und verkaufte die manipulierte Hardware dort und über das Internet-Portal Ebay.

Sky und Wow schon für 7,99 Euro im Monat streamen

Angeklagter kassiert weiter beim Jobcenter

Aus dem Hacken und dem Verkauf der Geräte entwickelte der Mann der Anklage zufolge ein lukratives Nebeneinkommen. 631 Taten mit Verstoß gegen das Urheberrecht konnten ihm laut Anklage nachgewiesen werden. Dieses Einkommen hatte der Mann außerdem nicht beim Jobcenter gemeldet, weshalb er außerdem wegen Betruges angeklagt ist. Vom Jobcenter soll er widerrechtlich 19.600 Euro kassiert haben.

Bis zu drei Jahre Haft

Zu Prozessbeginn räumte der Mann in dieser Woche sowohl den Verkauf der gehackten Hardware als auch den Betrug beim Jobcenter ein. Er gestand, dem Jobcenter gegenüber falsche Angaben gemacht zu haben. Da er jedoch auch Kosten gehabt habe, sei sein Gewinn aber deutlich geringer ausgefallen, als die Anklageschrift behaupte.

Der Mann betont weiterhin, sich 2017 in einer rechtlichen Grauzone bewegt zu haben. 2018 habe er jedoch mitbekommen, dass neue Streaming-Gesetze eingeführt wurden. In dem Jahr habe er aus Angst mit dem Verkauf der manipulierten Hardware aufgehört, so der Angeklagte. Der Prozess wird in der nächsten Woche fortgesetzt. Dem Angeklagten drohen eine Geldstrafe und bis zu drei Jahre Haft.