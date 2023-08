Quake 2: Remastered Version für PC und Konsole verfügbar

Im Rahmen der Veröffentlichung von “Quake 2 RTX“ wurde der einst indizierte Klassiker im Jahr 2019 vom Index genommen. Wer keine High-End-Grafikkarte besitzt, konnte sich dadurch immerhin das pixelige Originalspiel aus dem Jahr 1997 herunterladen und spielen. Nun wurde auf der Quakecon überraschend ein Remaster von “Quake 2“ angekündigt, welches in allen technischen Bereichen verbessert wurde. Wer das Original bei Steam für 10 Euro bereits gekauft hat, kann nun ohne weitere Kosten ein Upgrade auf die Remastered-Version herunterladen.

4K und 120 Hz

“Quake 2 Remastered“ enthält neben der originalen Kampagne auch beide Mission Packs “The Reckoning“ und “Ground Zero“. Auch das zuvor exklusive Nintendo-64-Spiel “Quake 2 64“ und die brandneue Erweiterung “Call of the Machine“ sind Teil der Neuauflage. Noch interessanter sind jedoch die technischen Verbesserungen. So soll eine verbesserte KI für eine größere Herausforderung sorgen. Grafisch wurde ebenfalls kein Stein auf dem anderen gelassen, so erwartet Spieler eine düstere Welt in Ultra-HD-Auflösung und mit bis zu 120 Hz. Dazu kommen dynamische Schatten, eine verbesserte Beleuchtung und ein Hit-Indicator, der anzeigt, aus welcher Richtung man gerade unter Beschuss steht.

Bots, Koop-Modus und Preis

Wer will, kann auch die Modi Deathmatch und Team Deathmatch gegen die cleveren Bots spielen. Noch mehr Spaß dürfte es wohl aber mit echten Freunden machen. “Quake 2 Remastered“ unterstützt neben dem klassischen LAN-Modus über das Internet auch einen Split-Screen-Modus für bis zu vier Spieler. Auf dem PC und der Xbox Series X/S sind sogar 8 Teilnehmer im Split-Screen-Modus möglich. Die gesamte Kampagne kann wahlweise mit Freunden absolviert werden. “Quake 2 Remastered“ steht ab sofort für PC, Xbox Series X/S, Playstation 4, Playstation 5 und Nintendo Switch zur Verfügung. Der Preis liegt jeweils bei 9,99 Euro.

Quake 2 für PC ansehen

Quake 2 für Switch ansehen

Quake 2 für Xbox ansehen

Quake 2 für Playstation ansehen