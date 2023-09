Concorde: Legendäres Überschall-Flugzeug jetzt als Lego-Bausatz – einen Meter lang

Am 7. September 2023, also heute, hebt die Concorde endlich wieder ab. Zwar nicht in echt, aber zumindest als Lego-Modell.

Lego-Bausatz Concorde für 199,99 Euro anschauen

Die echte Concorde: (Alb)-Traum der zivilen Luftfahrt

Die echte Concorde war ein Flugzeug der Superlative, im Guten wie im Schlechten. Das englisch-französische Überschall-Passagierflugzeug verschlang Unsummen für Entwicklung und Betrieb, erzeugte Riesenlärm, strapazierte die Nerven französischer und britischer Politiker und Manager und kostete bei einem Absturz über 100 Menschen das Leben.

Doch zugleich war die Concorde ein Zeichen für technische Superlative und den Fortschrittsglauben: Mit zweifacher Schallgeschwindigkeit transportierte das Traumflugzeug Menschen in Rekordzeit über den Atlantik. Zudem stellte die Concorde mehrere Geschwindigkeitsrekorde auf. Und richtig cool sah sie auch noch aus.

Der Rekord-Flieger war knapp 62 Meter lang, über 12 Meter hoch und flog mit seinen vier Triebwerken auf 18.000 Meter Flughöhe maximal bis zu 2405 Kilometer pro Stunde schnell, was 2,23-facher Schallgeschwindigkeit entspricht. Die Reisegeschwindigkeit lag mit 2179 Kilometer pro Stunde etwas niedriger, aber immer noch sehr hoch. Unfassbare 25.680 Liter Kerosin flossen pro Flugstunde durch die Leitung. Zwischen 92 (Frankreich) und 100 (Großbritannien) Passagiere konnten mitfliegen.

Der Lego-Bausatz Concorde (10318)

Ab dem 7. September 2023 verkauft Bauklötze-Spezialist Lego einen Bausatz aus seiner Reihe Icons (darin finden Sie zum Beispiel auch die Titanic und den Pariser Eifelturm sowie einen Pacman-Spiel-Automaten), mit dem Sie die Concorde nachbauen können.

Der Lego-Bausatz Concorde kostet 199,99 Euro und besteht aus 2083 Teilen. Er ist für Erwachsende gedacht. Das fertige Concorde-Modell ist beachtliche 105 cm lang; die Breite beträgt 43 cm und die Höhe 15 cm.

Einige Highlights des fertigen Modells

Genauso wie beim Original lässt sich die Flugzeugnase kippen. Im Inneren des Flugzeugs bauen Sie unter anderem die Passagiersitze und die Erfrischungsräume nach – an einigen Stellen können Sie beim fertigen Modell den Rumpf öffnen, um ins Innere zu schauen. Das Modell besitzt ein funktionierendes Fahrgestell, ein einziehbares Heckrad, Deltaflügel mit beweglichen Höhen- und Querrudern (Elevons) und schwenkbare obere und untere Seitenruder, wie Lego schreibt.

Der beiliegende Ständer ermöglicht es Ihnen, den Flieger im Flug, im Landeanflug oder beim Start zu zeigen. Am Ständer befindet sich eine Plakette, die über Details zum Flugzeug informiert.

