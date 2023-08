E-Mountainbikes im Angebot: Jeep, Fischer und Bluewheel bis zu 700 Euro reduziert

E-Mountainbikes (auch elektrisches Mountainbike oder eMTB genannt) sind konzipiert für Offroad-Fahrten, insbesondere für schwieriges oder bergiges Gelände. Wer sich bei Kauf eines neuen Mountainbikes für eine elektrische Unterstützung entscheidet, wird vor allem den Vorteil bei Anstiegen schätzen. Bei steilen Stellen hilft der Motor und gibt zusätzliche Schubkraft beim Tritt in die Pedale.

Im Unterschied zu Trekking- oder ATB-Bikes sind Mountainbikes extra stabil gebaut, haben breitere Reifen und sind gut gefedert. Damit sind sie für sportliche Fahrer geeignet, die Spaß an Abenteuerfahrten in der Natur jenseits der ausgebauten Wege haben. Durch den Zusatz eines E-Motors lassen sich längere Strecken bewältigen, ohne sich zu verausgaben.

Aktuell kann man beim Kauf von E-Mountainbikes kräftig sparen. Einige Onlineshops bieten Tiefstpreise für E-Bikes bekannter Marken – wohl auch um Lagerbestände zu räumen. Wir haben den Check gemacht und die besten Angebote für E-Mountainbikes gefunden, die derzeit online erhältlich sind.

Angebote für E-Mountainbikes

Bluewheel E-Mountainbike BXB75

Rahmenhöhe: 48 cm

Radgröße: 27,5 & 29 Zoll

Motorart: Hinterradnabenmotor

Watt: 250 Watt

Reichweite: 150 km

Netto Gewicht: 22 kg

Angebotspreis: 1.139

Normaler Preis: 1.299

Der deutsche Hersteller Bluewheel, der auch E-Scooter im Angebot hat, bietet sein Mountain-Ebike auf Amazon mit 12 Prozent Rabatt an (nach Auswahl der Radgröße bitte 60 Euro-Amazon Coupon anwenden). Das Bike ist in schwarz und weiß erhältlich. Man kann zwischen den Radgrößen 27,5 und 29 Zoll wählen. Das Bluewheel kommt mit einem LC-Farbdisplay, welches Akkustand, Distanz, Geschwindigkeit und Tretunterstützung anzeigt und per App mit dem Smartphone verbunden werden kann. Durch seine sportliche Ausstattung ist das Bluewheel für Offroad-Fahrten bestens geeignet: Monoshock-Federgabel, Premiumreifen und ein atmungsaktiver Sattel.

Bluewheel E-Mountainbike für 1.139 Euro bei Amazon

Varun E-Mountainbike

Radgröße: 27,5 Zoll

Motorart: Hinterradmotor

Watt: 250 Watt

Reichweite: 100 km

Netto Gewicht: 23 kg

Angebotspreis: 819,39

Normaler Preis: 869,99

Dieses E-Bike des chinesischen Herstellers Varun ist ein wahres Schnäppchen. Der Standardpreis bei Amazon liegt mit 870 Euro schon niedrig. Aktuell gibt es einen 50 Euro-Gutschein, den man einfach einlösen kann. Laut Amazon-Bewertungen fallen die Erfahrungen von Käufern durchweg positiv aus. Wer kein Risiko eingehen möchte und mit ein paar Abstrichen in Punkto Leistung und Ausstattung klarkommt, die bei einem E-Bike in dieser Preisklasse unumgänglich sind, sollte hier zugreifen. Man kann wählen zwischen dem Standardmodell ohne App (Steuerung nur über den Display) und der Variante mit Appsteuerung (Steuerung über Display oder über die App).

Varun E-Mountainbike für 819,39 Euro bei Amazon

Fischer E-Mountainbike MONTIS EM 1726

Rahmenhöhe: 48 cm

Radgröße: 27,5 Zoll

Motorart: Hinterradmotor

Watt: 250 Watt

Reichweite: 140 km

Netto Gewicht: 26 kg

Angebotspreis: 1.234

Normaler Preis: 1.449

Das Modell MONTIS EM von Fischer gehört zu den Topsellern in Deutschland. Normalerweise kostet das beliebte E-Mountainbike ca. 1.450 Euro (Modelljahr 2022). Am günstigsten wird das Rad in rot-schwarz derzeit bei Amazon angeboten – mit einer Ersparnis von satten 215 Euro (nicht vergessen, den 5%-Coupon anzuklicken). Das Fischer-Bike bringt es dank eines leistungsstarken 48 V, 557 Wh Lithium-Ionen-Akkus sogar zu einer Reichweite von bis zu 140 Kilometern. Es ist für eine maximale Traglast von 135 Kilogramm ausgelegt. Praktischerweise ist alltagstaugliches Zubehör in der Lieferung enthalten: Schloss, Lichterset und Katzenaugen. Gegen einen geringen Aufpreis wird das E-Bike zuhause ausgepackt und aufgebaut.

Fischer MONTIS EM 1726 für 1.234 Euro bei Amazon

Fischer E-Mountainbike MONTIS EM 1724.1

Rahmenhöhe: 51 cm

Radgröße: 29 Zoll

Motorart: Hinterradmotor

Watt: 250 Watt

Reichweite: 120 km

Netto Gewicht: 26 kg

Angebotspreis: 1.119,99

Normaler Preis: 1.349

Das MONTIS EM 1724.1 ist vergleichbar mit dem oben genannten Modell EM 1726. Unterschiede zeigen sich in einer etwas geringeren Reichweite von 120 Kilometern und einer größere Rahmenhöhe von 51 Zentimetern. Die restlichen Komponenten sind gleich: Hydraulische Scheibenbremsen, sportlicher MTB-Sattel, BAFANG Silent Drive Heckmotor und eine belastbare Federgabel der Marke SUNTOUR. Das Fischer Montis 1724.1 in blau-schwarz ist bei Amazon mit 42 Prozent Rabatt zur UVP erhältlich. Auf Wunsch ist ein Aufbauservice zubuchbar.

Fischer MONTIS EM 1724.1 für 1.119,99 Euro bei Amazon

Jeep E-Mountainbike MHR 7000

Rahmenhöhe: 48 cm

Radgröße: 27,5 Zoll

Motorart: Hinterradmotor

Watt: 250 Watt

Reichweite: 80 km

Netto Gewicht: 23,5 kg

Angebotspreis: 1.798,99

Normaler Preis: 2.299

Das stylische E-Bike von Jeep ist für sportliche Outdoor-Fahrten und für Offroad-Trails gemacht. Beim Onlineshop „Büroshop 24“ ist das MTB zum absoluten Knallerpreis zu bekommen. Statt original 2.299 Euro wird es dort ganze 500 Euro günstiger, für knapp 1.799 Euro angeboten. Auf der Website von Jeep selbst ist das E-Bike auch im Angebot, jedoch zu einem höheren Preis (1.999 Euro). Das Jeep Mountain E-Bike ist mit 23,5 Kilogramm vergleichsweise leicht. Für Antrieb sorgt ein kraftvoller Xiongda 250 Watt-Heckmotor. Die maximale Reichweite wird mit 80 Kilometern angegeben. Das Bike wird zu 90% vormontiert geliefert.

Jeep MHR 7000 für 1.798,99 Euro bei Büroshop24

Jeep E-Mountainbike MHM 7000

Rahmenhöhe: 45 cm

Radgröße: 27,5 Zoll

Motorart: Mittelmotor

Watt: 250 Watt

Reichweite: 130 km

Netto Gewicht: 25 kg

Angebotspreis: 2.782,57

Normaler Preis: 3.499

Das Jeep E-MTB MHM hat als einziges der hier gezeigten Modelle einen Mittelmotor. Im Allgemeinen wird der Antrieb per Mittelmotor als besser bewertet, da die Schubkraft direkt und ohne Verzögerung auf die Kette und das Hinterrad übertragen wird. Dies sorgt für eine effizientere Energienutzung und für ein harmonischeres Fahren als bei einem Rad mit Heckmotor. Die Vorteile zeigen sich auch in einem höheren Preis. Statt 3.499 Euro bietet Amazon das Jeep E-Bike jetzt für rund 2.783 Euro an – also 716 Euro günstiger als sonst! Im Shop des Herstellers Jeep ist das E-Bike zum Normalpreis gelistet – dort ist es aber ausverkauft.

Jeep MHM 7000 für 2.783 Euro bei Amazon