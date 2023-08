Oral-B Pro 3 (3000): Beste preisgünstige Oral-B-Bürste

Falls Ihnen die iO-Modelle zu teuer sind, ist die Pro 3 eine gute Alternative. Sie bietet eine sehr gute Putzleistung und alle Funktionen, die Sie für die Pflege Ihrer Zähne benötigen.

Diese elektrische Zahnbürste besitzt einen Timer, der Sie alle dreißig Sekunden darauf hinweist, dass Sie einen neuen Abschnitt Ihres Mundes putzen sollten. Außerdem informiert Sie die Bürste, sobald die vom Zahnarzt empfohlene zweiminütige Putzzeit abgelaufen ist. Außerdem hat sie eine leuchtend rote Druckwarnleuchte.

Obwohl die Pro 3 unserer Meinung nach sehr preiswert ist, gefällt uns nicht alles an ihr: Das Aufladen dauert lange 12 Stunden, die Akkuwarnleuchte blinkt nur kurz am Ende des Akkustandes. Zudem schaltet sich nicht nach zwei Minuten automatisch ab, sodass man dazu die eingebaute Taste fest drücken muss. Sie ist auch nicht so leise wie eine iO und stört mit einem ziemlich klapprigen Summen im Betrieb.