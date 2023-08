Bing-Zwang aufgehoben: Windows-Suche unterstützt künftig auch Google

Die integrierte Suche in Windows 11 wird künftig nicht mehr auf Webinhalte der Suchmaschine Bing beschränkt sein. Stattdessen wird es Nutzern ähnlich wie in Webbrowsern möglich sein, eine Suchmaschine als Standard einzustellen. Doch es gibt eine wichtige Einschränkung.

Die Neuerungen sind erstmals in Microsofts neuester Insider Preview (Build 23521) umgesetzt. Microsoft ändert die Art und Weise, wie die Windows-Suche Ergebnisse aus der Online-Suche bezieht. Die Entwickler schreiben dazu:

Die Windows-Suche verwendet jetzt die Microsoft Bing Search-App, um Webinhalte und Suchergebnisse anzuzeigen. Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) können Sie installierte Microsoft Store-Apps, die einen Websuchanbieter implementieren, über die Einstellungen ak­ti­vie­ren, um Webinhalte und Suchergebnisse in der Windows-Suche anzuzeigen.

Statt einer nativen Einbindung wird nun also eine Such-App in den Einstellungen hinterlegt, die als Quelle für die Online-Suche dient. Das bedeutet, dass Sie auch Apps anderer Suchmaschinen in Windows einstellen und so deren Ergebnisse in der Suche anzeigen lassen können.

Die integrierte Windows-Suche durchsucht Dateien, Mails, Apps – und auch das Web. Microsoft

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Suchmaschinen eine passende App im Microsoft Store anbieten. Denn nur dann ist es möglich, diese auch in Windows als Standard zu hinterlegen. Google hat 2004 bereits eine Desktop-App für Windows, Mac und Linux veröffentlicht, diese aber 2011 wieder eingestellt.

Darum öffnet Microsoft die Suche

Dieser Schritt seitens Microsoft kommt etwas überraschend, versuchen die Redmonder doch seit über zehn Jahren, Bing als zweite große Suchmaschine neben Google zu etablieren. Mit mäßigem Erfolg, Bing ist zwar die zweitmeist genutzte Suchmaschine weltweit, mit einem Marktanteil von knapp drei Prozent jedoch nur mäßig erfolgreich. Googles Marktanteil liegt bei über 90 Prozent.

Es liegt nahe, dass kommende Regulierungen der Europäischen Union den Ausschlag für die Entscheidung Microsofts gegeben haben, die Windows-Suche zu öffnen. Dafür spricht, dass Microsoft die Windows-Suche lediglich im Europäischen Wirtschaftsraum öffnet – in anderen Regionen der Welt müssen die Nutzer weiterhin mit Bing vorliebnehmen. Die EU versucht seit Längerem, den Wettbewerb im Technologie-Bereich zu stärken und verbraucherfreundlicher zu gestalten.

Wann kommt die neue Windows-Suche für alle?

Die neue Funktion ist derzeit noch Teil der Windows 11 Insider Preview (Build 23521) im Dev-Kanal. In diesem werden noch relativ frühe Builds ausprobiert, die für die breiter angelegten Insider-Kanäle noch nicht ausgereift genug sind. Deshalb rechnen wir damit, dass die neue Windows-Suche frühestens in einigen Monaten bei allen Nutzern ankommen wird.

