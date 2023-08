Günstige Fernseher gegen teure Fernseher: Welche Abstriche muss ich machen?

In den vergangenen Jahren war der Absatz klassischer TV-Geräte in Deutschland zwar etwas rückläufig, trotzdem wurden allein in 2022 fast fünf Millionen Fernseher verkauft. In nahezu jedem Haushalt gibt es einen TV, wir schauen uns damit spannende Serien auf Netflix und Amazon Prime Video an oder vergessen die Uhrzeit beim Zocken mit der Playstation oder Xbox.

Doch gerade, wenn man die Geräte mit einer Konsole verbinden will oder man smarte Dienste wie Sprachassistenz oder modernes Streaming nutzt, dann ist Fernseher nicht gleich Fernseher. Neben einer größeren Display-Diagonalen kauft man bei Geräten der Mittel- oder Oberklasse nämlich noch reichlich Features, Funktionen und Extras mit.

Wir gehen auf die Unterschiede zwischen günstigen und hochpreisigen TV-Geräten ein und stellen Top-Fernseher für jeden Geldbeutel vor.

Mehr Euro, richtig viel Zoll

Der größte Unterschied innerhalb der Preisklassen ist oft – richtig – die Größe des TVs. Top-Modelle mit 85 Zoll kann man sich heute 10.000 Euro kosten lassen, solche Preise sind jenseits dieser Monster-Dimensionen gar nicht denkbar.

Bei allen Budget-Abwägungen sollte die gewünschte Bildgröße immer eine wichtige Rolle spielen: Von 215 Zentimetern Displaydiagonale hat man wenig, wenn man nur einen Meter vor dem Gerät sitzt. Gleichzeitig ruiniert ein 32-Zoll-TV jeden Film-Spaß, wenn man das Gerät dank großzügig bemessenem Wohnraum in der Ferne kaum erkennt.

OLED oder LCD – auch eine Frage des Preises

Moderne und hochwertige Fernsehgeräte setzen heute fast immer auf OLED- oder LC-Displays, die individuelle Eigenschaften mitbringen. Film-Liebhaber bevorzugen oft die etwas teurere OLED-Technologie, deren gehobene Preisklasse auch auf einen aufwändigeren Produktionsprozess zurückgeht.

Vorteile von OLED:

Tiefer und besonders kräftiger Schwarzwert

Natürlich Farbdarstellung

Pixel werden individuell beleuchtet, keine Hintergrundbeleuchtung nötig

Daher geringe Gehäusetiefe möglich

Augenschonendes Bild

Perfekt für Gamer dank geringer Reaktionszeiten

Stärken von LCD:

In der Regel etwas günstiger als OLED

Hohe Leuchtkraft, starker Kontrast: auch bei Fremdlicht-Einfall zeigt sich damit oft noch ein kräftiges und gut erkennbares Bild

Minimal weniger Bildrauschen als bei OLED

Rauschunterdrückung

Neben der Displaytechnik gibt es noch viele weitere Aspekte, die bei einem Fernseher für ein gutes (oder schlechtes) Bild sorgen. Bei modernen und teureren Geräten arbeitet beispielsweise oft eine mehrstufige Rauschunterdrückung an einem besonders klaren Bild, selbst wenn das Eingangssignal schwächelt.

Mehr Geld, höhere Bildwiederholrate

Zwar gibt es aktuell noch keinen Streaming-Dienst, bei dem 120-Hertz-Fernseher wirklich zur Geltung kommen, auch Blu-Rays nutzen das nicht – Filme sind in der Regel mit nur 24 Bildern pro Sekunde kodiert.

Ganz anders gestaltet sich das beim modernen Gaming: Sowohl die PS5 also auch die Xbox Series X/S bieten bei manchen Titeln 120 FPS – und das ist ein traumhaftes Erlebnis.

Bessere Reaktionszeiten

Die sogenannte „response time“ beschreibt (grob gesagt), wie lange ein Pixel braucht, um bei einer Änderung des Eingangssignals seine Farbe zu ändern. Ist diese Reaktionszeit zu hoch, dann stört das bei schnellen Bildwechseln, es bleiben Schlieren. Gerade beim Gaming kann das nerven.

Teurere OLED-TVs punkten hier oft mit guten Reaktionszeiten, dabei gilt ganz generell: Je höher die Hertz-Zahl eines Fernsehers, desto besser ist in der Regel auch die response time. Mehr als 20 Millisekunden will man als versierter Zocker eigentlich nicht akzeptieren, eher sollte man nach einem Gerät im Bereich von 10 Millisekunden suchen.

Tipp für Gamer: LG OLED55G29LA TV mit 65 Zoll und 13 Millisekunden Reaktionszeit bei Amazon

Smarte Funktionen

Mit modernen Fernsehern kann man längst nicht nur Kabel-TV gucken, die Geräte sind inzwischen selbst kleine (oder eben große) Computer. Mit diesen Ausstattungsmerkmalen steigt auch der Preis der Geräte:

Direkter Support für Streamingdienste, keine Set-Top-Boxen notwendig. Netflix, Disney+, Amazon Prime Video und Co. können Sie direkt am Fernseher empfangen und anschauen.

Web-Angebote wie Youtube, Vimeo usw. wiedergeben

Unterstützung von Diensten wie Chromecast oder Apple Airplay

Videotelefonie

Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant oder Bixby nutzen

Mirror Cast zur drahtlosen Spiegelung von Inhalten mobiler Geräte

Eigene Mediatheken, Fotos oder Videos wiedergeben

Klassisches Surfen und Musikstreaming

Hintergrundbeleuchtung: Sensorgestützte und dynamische Ausleuchtungen der Fläche hinter dem TV schont die Augen und vermittelt das Gefühl einer größeren Bilddarstellung

Hightech-Entertainment mit Extras wie Dolby Vision IQ

Vision IQ ist die konsequente Weiterentwicklung von Dolby Vision und verspricht ein besonders schönes, weil intelligent angepasstes Bild. Soll heißen: Die Technik analysiert das Umgebungslicht im Raum und passt daraufhin die Displaywerte des TV-Gerätes an.

Um eine in allen hellen und dunklen Bereichen des Bildes optimale Wiedergabe zu erreichen, werden also fremde Lichtquellen wie das Tageslicht oder Lampen direkt in lokale Bildwerte eingerechnet. Wer sich ein Heimkino mit konstanten Beleuchtungsverhältnissen gebaut hat, ist darauf nicht unbedingt angewiesen – in solchen Fällen kann man das Bild auch selbst zufriedenstellen anpassen.

Wer zu verschiedenen Tageszeiten Filme und Serien schaut oder auch mal das Lampenlicht anderer Menschen im Raum tolerieren muss, der lernt die Vorteile von Dolby Vision IQ aber schnell kennen. Ein gutes und preiswertes Modell mit dem innovativen Feature ist beispielsweise der Hisense 55U71HQ mit 55 Zoll.

Nur 600 Euro: Hisense 55U71HQ mit Dolby Vision IQ, 120 Hertz und HDR10+ bei Amazon

Höher Preis bringt höhere Qualität und mehr Anschlüsse

Mit steigendem Preis wächst in aller Regel auch die Qualität (und Anzahl!) verfügbarer Anschlüsse am TV-Gerät. Um eine Auflösung von 8K und besonders geschmeidige 120 Hertz genießen zu können, müssen wir Signale beispielsweise über HDMI 2.1 einspeisen – ein älterer Standard wie HDMI 2.0 gibt das nicht her.

Auch um Programme oder Sendungen auf einem USB-Stick oder einer per USB verbundenen Festplatte aufnehmen zu können, ist natürlich ein USB-Port notwendig – und die entsprechende Software vom Hersteller.

Dazu kommen Anschlüsse für Kopfhörer sowie mögliche Bluetooth-Funktionen. Für einen entsprechenden Aufpreis kann man damit noch tiefer ins Film- oder Spiele-Erlebnis abtauchen, spart sich manchen Kabelsalat und bleibt auch dann mitten im Geschehen, wenn man kurz zum Kühlschrank eilt.

Die besten Smart-TVs bis 85 Zoll für jeden Geldbeutel

Preis-/Leistungstipps: Top-TVs für jeden Geldbeutel

Preiswert, ausgeglichen oder technische Spitzenklasse: Zum Schluss stellen wir drei besonders gelungene Fernseher für die gängigsten Preiskategorien vor. Das günstigste Modell ist aktuell sogar zum Schnäppchenpreis zu haben: Für gerade mal 360 Euro können Sie das Markengerät bei Amazon abstauben.

Um 500 Euro: Samsung Crystal UHD 4K TV 43 Zoll

Samsung

Samsung Crystal UHD 4K TV 43 Zoll bei Amazon ansehen

Dieses Einsteigermodell von Samsung überzeugt mit solider Ausstattung, Sprachsteuerung und einem aktuell ziemlich guten Preis: Statt für den UVP (580 Euro), lässt sich der 43-Zoll-TV momentan für rund 380 Euro bei Amazon abstauben.

Im Air-Slim-Design ist das Gerät besonders flach (nur 2,6 cm Tiefe), das kommt auch dem optischen Auftritt zugute. Für den TV-Empfang verfügt das Gerät über einen Triple-Tuner für DVB-C, DVB-S und DVB-T2. Apps für Disney+, Amazon Prime Video oder Netflix sind direkt startklar und Sprachsteuerung via Alexa, Bixby oder Google Assistant wird ebenfalls unterstützt.

Bei 60 Hz schafft das LC-Display 2.840 x 2.160 Pixel. Kleine Abstriche muss man aber bei den Lautsprechern hinnehmen, dazu kommen Werbeeinblendungen.

Top-TV für 1000 Euro: Amazon Fire TV Omni QLED mit 65 Zoll

Amazon

Fire TV Omni QLED mit 65 Zoll bei Amazon ansehen

Dieser Fire TV mit 65 Zoll von Amazon punktet mit bestechend schöner HDR-Bildqualität, hat eine Fire-TV-Schnittstelle an Bord und bietet eine Freisprechfunktion für Alexa. Adaptive Bildtechnik verspricht hier optimale Lichtverhältnisse dank automatischer Regelung – solche Technik kommt bei einer Auflösung von 4K stimmig zur Geltung.

Dazu ist der TV für Netflix, Disney+, Amazon Prime Video und Co. bereit. Wir müssen uns hier aber mit einem 60-Hz-Display begnügen und können nur einen einzelnen HDMI-2.1-Anschluss nutzen. Auch der Bass lässt etwas zu wünschen übrig.

Hier geht’s zum ausführlichen Review von PC-Welt

Pures Entertainment für 2500 Euro: LG OLED77CS9LA TV (77 Zoll, 120 Hertz)

LG

LG OLED77CS9LA TV jetzt bei Amazon ansehen

Fast zwei Meter Wohnzimmerfreude: Der LG OLED77CS9LA TV verspricht mit seinen 77 Zoll nicht nur ein großes und prächtiges Bild, mit 120 Hertz lädt er auch zum Zocken ein: Auf der PS5 oder Xbox Series X/S tauchen wir damit noch tiefer ins Gameplay ein.

Der Smart-TV unterstützt Googles Assistant und Alexa, ist mit Google Home sowie Apple AirPlay 2 kompatibel und hat Nvidia G-Sync und AMD FreeSync an Bord. Dazu kommen Dolby Vision IQ, Dolby Atmos und ein leistungsstarker Bildprozessor. Das mit 77 Zoll an sich recht wuchtige Geräte fügt sich dabei überraschend dezent ins Wohnzimmer ein.