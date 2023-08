Cobra Kai Staffel 6: Alle Infos zu Release, Handlung, Besetzung und mehr

Cobra Kai schlug hart zu und wurde mit der Ausstrahlung der letzten Staffel zu einer der beliebtesten Serien auf Netflix.

In Staffel 5 trat der Konflikt zwischen den Dojos in eine entscheidende Phase – ein regelrechtes Wettrüsten begann. Daniel rekrutierte seinen ehemaligen Rivalen Chozen Toguchi, während Terry Silver den skrupellosen koreanischen Sensei Kim Da-Eun ins Spiel brachte.

Natürlich war die Staffel voll von Auseinandersetzungen zwischen den jugendlichen Helden, insbesondere zwischen Robby und Miguel, und den anhaltenden Spannungen zwischen Daniel und Johnny.

Trotz allem erlebten die Charaktere bedeutende Veränderungen. Sie lernten endlich, zusammenzuarbeiten, Fehler zu verzeihen und ihre Schwächen zu überwinden. Johnny Lawrence war derjenige, der die tiefgreifendste Veränderung durchmachte – der schelmische Sensei beschloss schließlich, erwachsen zu werden und Vater und Partner zu sein.

Nach fünf Staffeln hat diese Karate-Saga immer noch eine treue Fangemeinde. Aber was können wir von der nächsten Folge der Serie erwarten?

Wann erscheint Cobra Kai Staffel 6?

Staffel 6 ist auf dem Weg. Es wird aber tatsächlich das letzte Kapitel von Cobra Kai sein – wir werden uns also von Johnny, Daniel, Miguel, Sam, Robbie und dem Rest der Crew (Freunde und Feinde gleichermaßen) verabschieden müssen.

In einem offenen Brief, der im Januar 2023 veröffentlicht wurde, zogen die Schöpfer der Serie – Josh Heald, Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg – ein Resümee über die Jahre der Entwicklung von Cobra Kai und kündigten das große Finale der Saga sowie mögliche Spin-offs an:



A letter to you, the greatest fans in the world, from the showrunners of COBRA KAI. pic.twitter.com/Nz71m5iOOm — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) January 20, 2023

Wann können wir also mit der Veröffentlichung von Cobra Kai Staffel 6 rechnen? Das ist schwer zu sagen, denn die Situation in Hollywood ist in den vergangenen Monaten ziemlich kompliziert geworden. Am 2. Mai traten die von der Writers Guild of America vertretenen Drehbuchautoren in den Streik. Am 13. Juli wurde auch von der Screen Actors Guild ein Streik angekündigt.

Das Team, das an Cobra Kai arbeitet, schloss sich ebenfalls den Streikposten an, und die Produktion der Serie wurde gestoppt. Jon Hurwitz, der Showrunner der Serie, schrieb in den sozialen Medien:

We hate to strike, but if we must, we strike hard. Pencils down in the Cobra Kai writers room. No writers on set. These aren't fun times, but it's unfortunately necessary. The moment a fair deal is in place, we'll get back to kicking ass. In the meantime, sending strength and… https://t.co/99UulF7HeW — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) May 2, 2023

Niemand weiß, wie lange der Streik der WGA und der SAG-AFTRA dauern wird. Ursprünglich wurde die Premiere von Cobra Kai Staffel 6 für Anfang 2024 erwartet, basierend auf den vorherigen Staffeln. Jetzt wird sie sich jedoch mit ziemlicher Sicherheit verzögern.

Wir sollten in den kommenden Monaten auf jeden Fall mehr erfahren.

Cobra Kai Staffel 6 Handlung

Cobra Kai Staffel 5 begeisterte die Zuschauer und enthüllte Informationen über das Sekai Taikai – das größte Karateturnier der Welt, das Terry Silver gewinnen will. Leider hatten wir keine Gelegenheit, den berühmten Wettbewerb zu sehen – aber wir sind sicher, dass das Sekai Taikai das Hauptthema von Staffel 6 sein wird.

Vor ein paar Monaten gaben die Macher von Cobra Kai ein Interview mit Variety. Obwohl sie keine Einzelheiten nannten, deutete Serienschöpfer Josh Heald an, was wir in der kommenden Staffel erwarten können:

Die Tatsache, dass ein Baby unterwegs ist, ist für Johnny Lawrence sicherlich ein entscheidender Wachstumsfaktor und ein großer Entwicklungssprung für seine Beziehung zu Miguel, Robby und Carmen.

Co-Schöpfer Hayden Schlossberg fügte hinzu:

In der Zwischenzeit ist die ultimative Cobra Kai Schlange da draußen… Wir werden sehen, ob das Leben in Staffel 6 einfach weitergeht, oder ob Kreese noch ein Wörtchen mitzureden hat. Irgendetwas sagt mir, dass es Letzteres sein wird.

Es ist ungewiss, ob Schlossberg sich auf Terry Silver als gefährlichste Schlange bezog, der am Ende von Staffel 5 verhaftet wurde, oder ob er John Kreese meinte, der freigelassen wurde. In Anbetracht von Silvers Entschlossenheit, Zynismus und Reichtum besteht kein Zweifel daran, dass er aus dem Gefängnis kommen wird.

Was Kreese betrifft, könnte er ein ruhigeres Leben wählen. Aber wie ich ihn kenne, ist das unwahrscheinlich. Werden sie also beide Daniel und Johnnys Dojo in Staffel 6 angreifen?

Es gibt noch keinen Trailer für die neue Staffel, aber ihr könnt euch die Ankündigung der neuen Episoden ansehen, die von Netflix veröffentlicht wurde:

Cobra Kai Staffel 6 Besetzung

In der kommenden Staffel können wir mit der Rückkehr der Hauptdarsteller rechnen:

Ralph Macchio – Daniel LaRusso

– Daniel LaRusso William Zabka – Johnny Lawrence

– Johnny Lawrence Martin Kove – John Kreese

– John Kreese Thomas Ian Griffith – Terry Silver

– Terry Silver Yuji Okumoto – Chozen Toguchi

– Chozen Toguchi Xolo Maridueña – Miguel Diaz

– Miguel Diaz Tanner Buchanan – Robby Keene

– Robby Keene Peyton List – Tory Nichols

– Tory Nichols Mary Mouser – Samantha LaRusso

– Samantha LaRusso Jacob Bertrand – Eli “Hawk” Moskowitz

– Eli “Hawk” Moskowitz Gianni DeCenzo – Demetri Alexopoulos

– Demetri Alexopoulos Griffin Santopietro – Anthony LaRusso

– Anthony LaRusso Courtney Henggeler – Amanda LaRusso

– Amanda LaRusso Vanessa Rubio – Carmen Diaz

– Carmen Diaz Dallas Young – Kenny Payne

Die große Frage ist, wer von der alten Besetzung der Karate Kid-Franchise dieses Mal zurückkehren wird. Der einzige Star, der noch kein Comeback gemacht hat, ist Hilary Swank. Lasst uns die Daumen drücken, dass Julie Pierce zurück in die Geschichte kommt.

Dieser Artikel erschien im Original bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.