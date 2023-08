Sonderangebot von NordVPN für PC-WELT-Leser: VPN nur 3,19 Euro im Monat

Insgesamt gibt es viele gute Gründe, warum man einen VPN haben sollte. Falls Sie Ihre Privatsphäre, Sicherheit und Anonymität im Internet schützen möchten, ist ein VPN eine gute Investition. Vor allem, wenn Sie zum Testsieger NordVPN greifen.

Bei NordVPN erhalten Sie Zugriff auf mehr als 5.500 Server weltweit und können bis zu sechs Geräte gleichzeitig mit dem VPN-Dienst verbinden. NordVPN sichert außerdem zu, dass keinerlei Logs aufgezeichnet werden.

Unverbindlich testen: Eine Bezahlung ist per Paypal, Kreditkarte oder in Kryptowährung möglich. Sie haben 30 Tage lang Zeit, den Dienst kostenlos zu testen. Sollten Sie nicht zufrieden sein, können Sie stornieren und erhalten den vollen Betrag zurück.

Hinweis: Falls Sie den Rabatt von 61 Prozent beziehungsweise den Monatspreis von 3,19 Euro auf der Seite von NordVPN nicht angezeigt bekommen, löschen Sie bitte Ihren Browser-Cache (Tastenkombination: Strg + Umschalt + Entf) oder öffnen Sie den Link erneut – und zwar in einem neuen Browser-Fenster im privaten Modus.

Darum sollten Sie einen VPN nutzen

Datenschutz: NordVPN verschlüsselt Ihren Internetverkehr, sodass niemand Ihre Aktivitäten sehen kann. Dies ist wichtig, wenn Sie auf öffentlichen Wi-Fi-Netzwerken surfen, sensible Informationen online eingeben oder Inhalte ansehen, die in Ihrem Land blockiert sind.

Sicherheit: NordVPN kann Sie vor Hackern und anderen Cyberangriffen schützen. Bei einer aktiven VPN-Verbindung werden Ihre Daten über einen sicheren Tunnel versendet, der von Angreifern nicht abgefangen werden kann.

Anonymität: NordVPN kann Ihnen helfen, anonym im Internet zu surfen. Bei einer VPN-Verbindung wird Ihre IP-Adresse verschleiert, sodass niemand Ihren Standort oder Ihre Identität sehen kann.

Geografische Beschränkungen: Nord VPN kann geografische Beschränkungen umgehen. So können Sie beispielsweise auf ausländische Streaming-Dienste und deren exklusiven Inhalte zugreifen, indem Sie sich mit einem Server in einem Land verbinden, in dem diese Inhalte nicht blockiert sind.

Die wichtigsten Funktionen von NordVPN im Überblick

Mehr als 5.500 Server in 60 Ländern

Apps für alle gängigen Geräte

Bis zu sechs gleichzeitige Verbindungen

Windows-Autostart

Automatische Verbindung

Schnellverbindung

Kill Switch (Notfall-Aus)

Split-Tunneling

Double VPN/MultiHop

Meshnet

Verschlüsselung (AES 256)

Onion Over VPN/TOR-Support

Streaming-Support

P2P-Server

Benutzerdefinierter DNS

DNS-Filterung (Inhaltsblocker)

Schutz gegen DNS- und IPv6-Leak

No-Log-Policy/Zero-Log

Dark Web-Monitor

Bedrohungsschutz

Weitere buchbare Pakete bei NordVPN

Plus-Paket: Hier ist neben dem VPN ein Passwortmanager enthalten, der zusätzlichen Schutz vor Hackern bietet und private Online-Kontos schützt. Außerdem ist ein Datenleck-Scanner dabei. Das Plus-Paket kostet 3,99 Euro pro Monat.

Komplett-Paket: Das Komplett-Paket von NordVPN beinhaltet zusätzlich zu den Leistungen des Plus-Paketes einen verschlüsselten Cloud-Speicher mit 1 TB Speicherplatz. Das Komplett-Paket kostet 5,19 Euro pro Monat.

Beachten Sie: Auf alle genannten Abo-Preise kommen 19 Prozent deutsche Umsatzsteuer obendrauf, es sein denn, Sie haben eine Umsatzsteuer-ID.

