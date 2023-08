Von PS4 auf PS5: So übertragen Sie Spiele, Spielstände und Daten

Die Playstation 5 (im Test bei PC-Welt) ist nach Jahren der mangelnden Verfügbarkeit endlich frei erhältlich und somit kommen immer mehr Gamer in den Genuss der Next-Gen-Konsole. Damit aber all die Spiele, Spielstände und Trophäen der PS4-Ära nicht verloren gehen, können Sie die Daten Ihrer PS4 auf die neue PS5 übertragen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie das funktioniert.

Sony PlayStation 5 Digital Edition

Vorbereitungen

Bevor Sie mit dem Übertragen der Daten beginnen, sollten Sie einige Vorbereitungen treffen:

Stellen Sie sicher, dass Sie auf der PS4 mit dem gleichen PSN-Account angemeldet sind, den Sie auch auf der PS5 verwenden möchten.

Stellen Sie sicher, dass die Software Ihrer PS4 auf dem neuesten Stand ist. Ansonsten starten Sie ein Update für den Punkt „Systemsoftware-Update“ in den Einstellungen Ihrer PS4.

Sony empfiehlt außerdem, Ihre Tröphäeninformationen manuell zu synchronisieren. Dafür wählen Sie im Funktionsbildschirm „Trophäen“ aus und drücken die OPTIONS-Taste. Wählen Sie dann „ Synchronisieren mit PlayStation Network “ aus.

“ aus. Während der eigentlichen Übertragung muss die PS4 nicht per HDMI mit einem Fernseher verbunden sein. Es reicht, wenn Sie ein Bild von der PS5 bekommen.

Sie können fast alle Daten auf Ihre neue Konsole übertragen. Am einfachsten geht das direkt bei der Ersteinrichtung der neuen Konsole, denn dann können Sie auch die Benutzer- und Kontoinformationen übertragen. Nach der Ersteinrichtung ist das nicht mehr möglich.

Diese Daten lassen sich jederzeit übertragen:

Spiele

Gespeicherte Daten von Spielen wie Spielstände

Screenshots und Videoclips

Verbindung zwischen den Konsolen herstellen

Um die Daten zu übertragen, ist eine Verbindung zwischen den beiden Konsolen erforderlich. Dafür können Sie entweder die Konsolen direkt über ein LAN-Kabel miteinander verbinden, oder sie mit dem gleichen Netzwerk verbinden (per Kabel oder auch kabellos).

Wenn Sie kein passendes LAN-Kabel zur Hand haben, ist die einfachste Lösung, beide Konsolen mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden. Wenn Sie mehrere Netzwerke haben (zum Beispiel für 2,4 GHz- und 5,0 GHz-Geräte), achten Sie darauf, dass die Konsolen mit dem gleichen Netzwerk verbunden sind.

An Ihrer PS4 und PS5 stellen Sie die Netzwerkverbindung dabei wie gewohnt über die Einstellungen her. Ist die PS5 noch nicht eingerichtet, werden Sie während des Einrichtungsvorgangs durch den Verbindungsvorgang geführt.

Sie können die Daten von Ihrer PS4 direkt während des Einrichtungsvorgangs der PS5 übertragen. Sollten Sie dies aber verpasst haben, können Sie den Vorgang auch später noch starten. Sony hat außerdem ein Video veröffentlicht, das den Prozess Schritt für Schritt erklärt.

Bei der Ersteinrichtung Ihrer PS5:

Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm während des Einrichtungsvorgangs der PS5. Stellen Sie sicher, dass Sie die vorbereitenden Schritte befolgt haben. Die Übertragung der Daten funktioniert am schnellsten mit einer direkten Verbindung der Konsolen über ein LAN-Kabel.

Daten nachträglich von PS4 auf PS5 übertragen:

Wenn Ihre Playstation 5 schon eingerichtet ist, Sie aber noch nachträglich Daten von Ihrer Playstation 4 übertragen möchten, ist das auch problemlos möglich: