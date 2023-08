DJI Mini 3 + DJI RC und massig Zubehör zum Hammerpreis

Bei Media Markt, Saturn und Amazon erhalten Sie aktuell die faltbare Quadrokopter-Drohne Mini 3 + DJI RC in der “Fly More Combo” des beliebten Herstellers DJI zum Top-Preis von nur 699 statt 818 Euro – Sie sparen bei diesem Deal also fast 120 Euro!

DJI Mini 3 + RC + Zubehör für nur 699 Euro

Bei der DJI Mini 3 handelt es sich um eine superleichte, recht kompakte und faltbare Quadrokopter-Drohne. Mit der Drohne erhalten Sie eine Flugzeit von etwa 38 Minuten. Dank der integrierten 4K-Kamera nimmt die Drohne Videos in Top-Qualität mit bis zu 30 fps, 4K und HDR und mit bis zu 60 fps im niedrigeren Auflösungen auf. Mit Videoübertragung bis zu 10 km und Hindernisvermeidung.

Neben der Drohne und der Fernsteuerung erhalten Sie in der Fly-More-Combo eine große Menge an Zubehör. Darunter 3 Batterien, 3 Paar Ersatzpropeller, 18 Ersatzschrauben, Schraubendreher, Gimbal-Schutz, USB-C auf USB-C PD-Kabel, USB-C-Kabel, Umhängetasche sowie die Zweiwege-Ladestation.

