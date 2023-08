Logitech Brio 4K Pro im Test: Die Top-Webcam für Videocalls und Live-Streams

At a Glance Unsere Wertung Pro Detailgenaue Auflösung mit leuchtenden Farben

Weitwinkliges Sichtfeld

Infrarotbasierte Gesichtserkennung Kontra Teuer Fazit Die Logitech Brio 4K Pro Webcam liefert beeindruckende Videos mit hochmodernen Funktionen. Sie ist nicht für jeden geeignet, aber sie ist empfehlenswert, wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Videoqualität wichtig ist.

Die Logitech Brio 4K Pro ist ein Beispiel dafür, wie weit sich Webkameras seit den stotternden, verpixelten Videostreams von früher entwickelt haben. Mit Unterstützung für 4K-Aufnahmen, hohem Dynamikbereich und 5-fachem Zoom bietet sie eine Videoqualität, die die Anforderungen der meisten Nutzer übertrifft.

Gelegenheits-Skype-Anrufer und Teams-Nutzer profitieren vielleicht nicht unbedingt von der pixelgenauen Auflösung oder den akkuraten Farben, aber Streamer, Vlogger und Technikbegeisterte schon.

Kompakt und vollgepackt mit Funktionen

Die Brio-Webcam packt all ihre Leistung in ein ziemlich schlankes Gehäuse. Es ist nur knapp über 10 cm breit und rund 2,5 cm hoch und tief. Auch dank des metallisch-grauen Aluminiumgehäuses wiegt die Kamera weniger als 60 Gramm.

Das Layout der Brio ist einfach. Das Objektiv sitzt in der Mitte, flankiert von zwei omnidirektionalen, geräuschunterdrückenden Mikrofonen an beiden Enden. Die gesamte Einheit ist an einem gummibeschichteten, flexiblen Ständer befestigt, der an der Einfassung eines beliebigen Laptops oder Flachbildschirms befestigt werden kann. Nach ein paar Verrenkungen konnten wir die Webcam auch auf dem Kunststoffdeckel eines Acer-Notebooks und dann auf dem Aluminiumdeckel eines Macbook Air befestigen.

Sie können die Brio aber nicht nur am Laptop oder Bildschirm anbringen. Ein quadratisches Kunststoffteil an der Unterseite des Ständers lässt sich ausklappen, so dass die Kamera frei auf einer beliebigen flachen Oberfläche stehen kann. Der Ständer lässt sich auch abnehmen, um die Kamera auf einem Stativ zu platzieren. Das Schraubenloch zur Befestigung des Ständers dient gleichzeitig als Stativhalterung.

Ein rund 13 cm langes Kabel – USB-C am Kameraende, USB-A auf der anderen Seite – wird mit der Kamera mitgeliefert. Möglicherweise ist es für die kurze Entfernung zwischen dem USB-Anschluss und dem Montage-/Aufstellort zu lang. Da das Kabel abnehmbar ist, können Sie es bei Bedarf durch ein kürzeres kompatibles Kabel ersetzen.

Logitech liefert zwei Zubehörteile mit: Das wichtigste ist eine Sichtschutzklappe aus Kunststoff, die oben auf die Kameraeinheit aufgesteckt wird. Zudem gibt es eine Aufbewahrungstasche aus Mikrofaser mit Kordelzug, in der Sie die Brio leicht transportieren können. Sie bietet allerdings nicht viel Schutz vor Stößen.

Einrichtung und Verwendung

Nach dem Anschließen ist die Brio bereit für Videochats, Standbilder und Videoaufnahmen. Die Standardeinstellungen liefern die wohl besten Bilder, die wir je von einer Webcam gesehen haben. Die Details sind scharf. Die Farben sehen sowohl bei künstlichem als auch bei natürlichem Licht satt und präzise aus.

Diese Qualität ist das Ergebnis von Logitechs Right Light 3 mit HDR-Technologie. Damit passt sich die Kamera an nahezu jede Lichtsituation an und bietet eine verbesserte Leistung bei dunklen und hellen Bedingungen. Wie bei HDR-Smartphone-Fotos wirken die Farben lebendiger. Das 90-Grad-Weitwinkelobjektiv nimmt auch viel vom Hintergrund auf, so dass man nicht mehr manuell an der Kameraposition herumschrauben muss.

Um das Beste aus der Brio herauszuholen, müssen Sie jedoch die Logitech-Software Logi Tune herunterladen. Die App bietet grundlegende Kamerasteuerungen wie Schwenken und Zoomen sowie die Möglichkeit, Helligkeit, Kontrast, Farbintensität und Weißabgleich zu kalibrieren. Außerdem können Sie zwischen Standard- und Widescreen-Display umschalten oder das Sichtfeld von 90 Grad auf 78 oder 65 Grad ändern – praktisch, wenn Sie die Kamera mehr auf Ihren Arbeitsbereich und weniger auf die Unordnung in Ihrem Büro konzentrieren möchten.

Die Brio unterstützt eine Reihe von Auflösungen und Bildraten, darunter 4K Ultra HD mit 30 fps, 1080p (Full HD) mit 30 oder 60 fps und 720p (HD) mit 30 oder 60 fps. Das ist wichtig, denn ohne einen Monitor und Apps, die 4K unterstützen, werden Sie die Bilder der Brio nicht in ihrer ganzen Ultra-HD-Pracht genießen können. Stattdessen werden Sie und alle, mit denen Sie einen Videochat führen, in der üblichen 1080p- oder 720p-Auflösung gesehen.

Inzwischen unterstützen auch die gängigen Videochat-Apps 4K-Auflösungen, darunter Teams und Zoom. Und auch bei Youtube ist 4K-Livestreaming möglich.

Gut: Die Logitech Brio 4K Pro unterstützt das biometrische Anmeldeverfahren Windows Hello unter Windows 10 und 11.

Fazit

Es steht außer Frage, dass die Logitech Brio 4K Pro Webcam eine unvergleichliche Bild- und Videoqualität bietet. Das Problem ist, dass sich Ultra HD auf dem Computermarkt noch nicht so durchgesetzt hat wie in der Heimunterhaltung. Bei PCs ist 1080p immer noch der Standard. Wenn Sie nur eine exzellente, hochauflösende Webcam wollen, sind Sie mit der C920 von Logitech zum halben Preis der Brio wohl besser bedient.

Wenn Sie jedoch ein zukunftsorientierter Typ sind und etwas mehr für diese Art von Peripheriegerät ausgeben können, werden Sie sich über die Brio 4K Pro und ihre Fähigkeit, Ihr Gesicht in ultrascharfen Details zu erfassen, freuen.

Dieser Beitrag erschien erstmals bei unserer Schwesterpublikation pcworld.com

