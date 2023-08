Für wen eignet sich eine ganz preiswerte Fritzbox wie die 7510? Die Antwort!

Um eine stabile und schnelle Verbindung zum Internet aufzubauen, ist es nicht notwendig immer gleich zu einem teuren Topmodell von AVM wie der Fritzbox 7590ax zu greifen. Diese Fritzbox bietet zwar maximale Leistung für DSL-Verbindungen, kostet dafür aber auch fast 260 Euro.

Hier stellt sich vielen Kunden natürlich die Frage, ob die Fritzbox 7510 für knapp 100 Euro nicht auch ausreicht. Schließlich kostet diese nur etwa 40 Prozent des Preises der Topversion. Wir zeigen, für wen sich die Fritzbox 7510 eignet und wer besser zum Flaggschiff greifen sollte.

Fritzbox 7510 ist viel besser, als viele denken: Wi-Fi 6, DSL mit 300 Mbit/s, DECT-Basis

Zunächst handelt es sich bei der Fritzbox 7510 um kein abgespecktes Modell, sondern um eine vollwertige Fritzbox. Sie stellt genauso wie die hochpreisigeren Modelle eine Telefonanlage samt DECT-Basis zur Verfügung. Inklusive der damit verbundenen Features wie Telefonbuch, Anrufsperre etc.

Die 7510 lässt sich an DSL-Anschlüssen von bis zu 300 Mbit/s betreiben, genauso wie die Topmodelle. Bezüglich der Internetgeschwindigkeit gibt es also keinen Grund mehr Geld als notwendig auszugeben.

Ebenfalls wichtig ist der Betrieb im heimischen WLAN. Hier unterstützt die Fritzbox 7510 den aktuellen Standard Wi-Fi 6 mit einer Bandbreite von bis zu 600 Mbit/s. Für herkömmliches Surfen im Internet, zum Streaming oder auch zum Spielen im Internet ist die Geschwindigkeit der 7510 mehr als ausreichend. Streamen aber im Haushalt zum Beispiel drei Smart-TVs gleichzeitig Videos, laden Daten in die Cloud und aktualisieren ihre Software, kommt die 7510 schnell an ihre Grenzen, während die 7590 noch Leistungsreserven hat.

Nur für Nutzer also, bei denen zum Beispiel mehrere Geräte regelmäßig größere Datenmengen über das Netzwerk schicken, macht dann die Fritzbox 7590 Sinn, die immerhin auf 2.400 Mbit/s kommt, mehrere WLAN-Bänder unterstützt und erweiterte WLAN-Funktionen für mehr Geschwindigkeit bietet. Sind dagegen nur wenige Geräte im Einsatz, spielt diese Stärke der 7590 keine Rolle.

Generell lässt sich also festhalten, dass die 7590/7590ax vor allem dann sinnvoll ist, wenn mehrere Geräte gleichzeitig im Haushalt oder Büro per WLAN mit großen Datenmengen hantieren. Denn hier bietet die 7590 Funktionen wie MU-MIO, Dual-WLAN und mehrere WLAN-Bänder, welche die Leistung im WLAN im oberen Segment deutlich verbessern.

Wer WLAN-Clients im Einsatz hat, die das 5-GHz-Band beherrschen, kann diese Vorteile mit der 7510 nicht nutzen, diese bietet nur das 2,4-GHz-Band. Viele neue Notebooks und Smartphones oder Tabletts unterstützen das 5-GHz-Band mittlerweile. Immerhin bietet die 7530 und 7530ax bereits Unterstützung für das 5-GHz-Band. Diese kosten dafür aber auch zwischen 150 und 160 Euro, sind dafür aber immer noch circa 100 Euro günstiger als das Topmodell 7590.

LAN- und WAN-Anschlüsse sind ein Auswahlkriterium bei Fritzboxen

Die Fritzbox 7510 verfügt über einen einzelnen LAN-Anschluss mit 1 Gbit/s. Damit lässt sich ein Gerät per Kabel an die Fritzbox anschließen.

Sind im Haushalt mehrere Geräte per Kabel verbunden, kann es sinnvoll sein, zu einem größeren Modell mit mehreren LAN-Anschlüssen zu greifen, zum Beispiel zur Fritzbox 7590ax. Diese bietet immerhin vier LAN-Anschlüsse mit jeweils 1 Gbit/s.

Wenn die anzuschließenden Geräte aber nicht die absolute Maximalgeschwindigkeit im Netzwerk brauchen, zum Beispiel Drucker, ist es auch möglich an dem LAN-Anschluss der 7510 einen günstigen Switch anzuschließen, der wiederum über mehrere Anschlüsse verfügt.

Günstige Modelle, wie der TP-Link TL-SG105 5-Ports Gigabit Netzwerk Switch gibt es bereits für unter 20 Euro. Allerdings erhalten die Geräte dann nicht alle immer die gleiche Geschwindigkeit. Beim Einsatz eines NAS-Systems, das oft per Kabel verbunden wird, kann es dabei zu Leistungsproblemen kommen, wenn gleichzeitig andere Geräte per Kabel ebenfalls Daten schicken oder empfangen.

Im professionellen Umfeld gibt es Szenarien, in denen die Fritzbox nicht direkt die Internetverbindung aufbaut, sondern per Kabel mit einem anderen Router verbunden ist. Dazu ist die 7510 nicht in der Lage. Die größeren Modelle bieten dazu für den LAN-Anschluss einen eigenen Modus (7530 und 7530ax) oder bringen sogar gleich einen passenden WAN-Anschluss mit (7590 und 7590ax).

Nur die Modelle 7590/7590ax verfügen außerdem über einen internen Speicher, auf dem sich Daten ablegen lassen. Zusätzlich lassen sich diese Modelle per USB 3.0 mit weiterem Speicher ausstatten. Die 7510 hat keinen internen Speicher und erlaubt nur das Anschließen eines (sehr langsamen) USB 2.0-Gerätes. Ohnehin ist die 7510 kein idealer Datenspeicher.

Wer aber mobil oder im heimischen Netzwerk auf seiner Fritzbox Daten speichern will, sollte sich besser die 7530 zulegen. Diese hat zwar auch keinen internen Speicher, dafür aber einen USB 3.0-Anschluss, an dem sich zum Beispiel ein schneller USB 3.0-USB-Stick anschließen lässt. Sticks, wie der SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk 64 GB sind bereits für 7 Euro verfügbar, der maxineer USB Stick 3.0 512GB Speicherstick Metall Wasserdicht bringt für knapp 17 Euro sogar 512 GB mit.

Fazit

Für viele Haushalte reicht die Fritzbox 7510 aus. Wer etwas mehr Leistung im WLAN braucht, oder einen zusätzlichen Router einsetzt oder Zugriff auf USB 3.0 bei der Fritzbox benötigt, greift besser zur 7530.

Die 7590 bietet maximale Leistung im WLAN und eine Fülle von Anschlüssen, die bei den anderen Fritzboxen fehlen. Wer diese aber ohnehin nicht nutzt, braucht sie auch nicht zu kaufen. Die Leistung im WLAN ist das wahre Manko der 7510. Für 1 bis 2 PCs und das eine oder andere Smartphone reicht die Leistung aber locker aus.

