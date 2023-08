Raffinierter Scam bei Kleinanzeigen: So schützen Sie sich vor dem „Sicher bezahlen“-Betrug

Betrügereien sind auf Kleinanzeigen, ehemals Ebay Kleinanzeigen, ein altbekanntes Problem. Doch in den vergangenen Jahren wurden einige Funktionen eingeführt, die das Kaufen und vor allem Bezahlen auf der Plattform sicherer machen sollen. Eine dieser Funktionen heißt „Sicher bezahlen“ und ausgerechnet diese nutzen Internetbetrüger für ihre Masche.

„Sicher bezahlen“ – so läuft der Betrug ab

Als allererstes kontaktieren die Betrüger ihr Opfer über Kleinanzeigen und geben vor, einen angebotenen Artikel kaufen zu wollen. Dafür nutzen die Kriminellen häufig bestehende Nutzeraccounts mit vielen guten Bewertungen, die sie über unlautere Mittel gekapert haben. Für das Opfer wirkt der Kontakt also vertrauenswürdig.

Die Gauner geben dann vor, den angebotenen Artikel über die „Sicher bezahlen“-Funktion von Kleinanzeigen kaufen zu wollen. Hier beginnt der eigentliche Betrug. Für den Abschluss der Bezahlung behaupten sie, die E-Mail-Adresse des Verkäufers zu benötigen. Wird diese herausgegeben, landet wenig später tatsächlich eine Mail im Postfach des Opfers, die augenscheinlich von Kleinanzeigen stammt.

In dieser täuschend echten Phishing-Mail, die natürlich eigentlich von den Betrügern stammt, soll die Bezahlung über „Sicher bezahlen“ per Link bestätigt werden. Klickt man auf den Link, landet man auf einer gefälschten Website, die Kleinanzeigen nachempfunden ist. Dort soll das Opfer seine Kreditkartendaten eingeben, um den Account vermeintlich zu bestätigen. Spätestens an diesem Punkt springen bei den meisten Menschen hoffentlich die Alarmglocken an, denn wer hier seine Kreditkartendaten eingibt, schickt diese direkt an die Kriminellen.

Betrug bei Kleinanzeigen: So schützen Sie sich

Grundsätzlich ist die „Sicher bezahlen“-Funktion von Kleinanzeigen gut dafür geeignet, um Käufe sicher abzuwickeln. Dafür ist aber keine E-Mail-Adresse oder irgendeine Art von Datenaustausch erforderlich. Auf dieser Website erklärt Kleinanzeigen, wie Sie ihre Käufe und Verkäufe richtig absichern.

