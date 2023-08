Whatsapp Blue: Vorsicht vor diesem Messenger-Betrug

Diese fiese Betrugsmasche ist nicht neu, doch sie macht immer wieder die Runde. Heute Morgen fanden wir bei einer kurzen Recherche sofort mehrere Webseiten, die Blue Whatsapp alias Whatsapp Blue zum Download anbieten. Doch hier gilt: Finger weg.

Die Aufforderung zur Installation von Blue Whatsapp kommt meist per Whatsapp selbst. Dabei wird ein neues blaues Theme für die beliebte Messenger-App angeboten. Mitunter verspricht Whatsapp Blue auch zusätzliche Funktionen, neue Schriftarten oder mehr Privatsphärenschutz, um die Nutzer zur Installation zu verleiten.

Doch wer das blaue Whatsapp installiert, fängt sich wohl oft Malware ein. In einigen Fällen sorgt Blue Whatsapp anscheinend auch dafür, dass man ungewollt Werbung anklickt oder antippt und so unerwünscht Werbeeinnahmen generiert. Die negativen Folgen von Blue Whatsapp scheinen also zu variieren und sind nicht in allen Fällen sicher bekannt. Fest steht aber: Es gibt von Whatsapp keine offizielle blaue Variante.

Nur von inoffiziellen Downloadquellen

Wichtig: Whatsapp Blue steht nicht im App Store oder auf Google Play bereit. Stattdessen werden die Nutzer immer auf dubiose Downloadseiten gelockt, von wo Sie die entsprechende APK-Datei herunterladen und installieren sollen.

Hintergrund

Whatsapp Blue startete im Jahr 2021, wie man auch hier sieht. Seitdem ist diese angebliche Variante für Whatsapp nicht mehr totzubekommen. Es gibt auch eine Variante dieser Betrugsmasche, die Whatsapp in Pink erstrahlen lässt. Ebenso kursiert ein angebliches Whatsapp Plus. Auch davon sollten Sie unbedingt die Finger lassen.

So schützen Sie sich

Es gibt nur ein Whatsapp und das ist grün. Ein Whatsapp Plus gibt es ebenfalls nicht von Meta/Whatsapp, sondern nur Whatsapp Business. Das ist aber eine legale Whatsapp-Variante für die berufliche Nutzung, die Sie hier für iOS herunterladen können. Unter diesem Link wiederum finden Sie Whatsapp Business für Android.

Laden Sie Whatsapp ausschließlich hier für iOS und hier für Android herunter. Vermeiden Sie den Download angeblicher Whatsapp-Varianten von Webseiten jeglicher Art oder über Download-Links in Mails oder Whatsapp-Nachrichten.

Sie haben Whatsapp Blue bereits installiert?

Dann löschen Sie die App sofort und installieren Sie einen aktuellen Virenscanner. Scannen Sie damit Ihr Smartphone.

