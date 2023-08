Der Surface Laptop Go ist das billigste Notebook von Microsoft, aber es bietet alle grundlegenden Eigenschaften eines tragbaren Computers. Das gilt insbesondere für den Laptop Go 2 von 2022 (hier im PC-WELT-Test), der eine gute Leistung, eine angemessene Akkulaufzeit und eine der besten Tastaturen auf dem Markt bietet – und das alles in einem dünnen und leichten Design. Mit einem Startpreis von um die 560 Euro kann man ihn gerade noch als Budget-Laptop bezeichnen.

Surface Laptop Go 2 bei Amazon

Die dritte Generation steht kurz vor der Veröffentlichung, aber machen Sie sich keine großen Hoffnungen auf Änderungen. Hier finden Sie alles, was Sie über das mögliche Erscheinungsdatum, den Preis und die wichtigsten technischen Daten zum Surface Laptop Go 3 wissen müssen.

Wann wird der Surface Laptop Go 3 auf den Markt kommen?

Laut Zac Bowden von Windows Central, einer normalerweise zuverlässigen Quelle für Surface-Nachrichten, wird der Laptop Go 3 im Oktober oder November auf den Markt kommen. Microsoft veranstaltet in der Regel jedes Jahr im September oder Oktober einen Surface-Event, so dass es Sinn ergeben würde, wenn das Gerät ein paar Wochen später auf den Markt käme. Microsoft lädt aktuell zu einem Event am 21. September 2023 in New York ein. Hier dürften auch neue Surface-Geräte präsentiert werden.

Zwischen der Veröffentlichung der ersten beiden Generationen lagen etwas mehr als ein Jahr:

Surface Laptop Go 2: Juni 2022

Surface Laptop Go: Oktober 2020

Wie viel wird der Surface Laptop Go 3 kosten?

Windows Central ist auch hier die einzige Informationsquelle, wobei Quellen, die Bowden nahe stehen, behaupten, dass der Laptop Go 3 “zu einem höheren Preis als sein Vorgänger starten wird“. Dies soll darauf zurückzuführen sein, dass Microsoft das derzeitige Einstiegsmodell, das nur über 4 GB RAM verfügt, aus dem Programm nehmen wird. Stattdessen werden alle verbraucherorientierten Konfigurationen mit einem Intel Core i5-Prozessor der 12. Generation, 8 GB RAM und einer 256 GB großen SSD ausgestattet sein.

Diese Konfiguration des Laptop Go 2 kostet bei Microsoft selbst aktuell 669 Euro, so dass Sie für seinen Nachfolger mindestens so viel bezahlen müssen. Das ist jedoch nicht garantiert: Es kann sein, dass wir noch ein günstigeres Modell sehen werden. Natürlich möchte Microsoft, dass der Laptop Go 3 günstiger bleibt als der kommende Surface Laptop 6.

Test: Das ideale Microsoft Surface für jedes Budget

Auch hier stammen die wichtigsten Gerüchte bisher von Zac Bowden von Windows Central. Seinen “Quellen“ zufolge werden alle Consumer-Modelle mit einem Intel Core i5-Prozessor der 12. Generation, 8 GB RAM und einer 256-GB-SSD ausgestattet sein. Bei den Versionen für Unternehmen und Bildungseinrichtungen kann es jedoch zu Abweichungen kommen.

Sollte dies der Fall sein, wäre das eine große Veränderung im Vergleich zum Laptop Go 2, bei dem drei verschiedene Konfigurationen zur Auswahl standen. Die Entscheidung für eine Intel-CPU der 12. Generation anstelle der neuesten 13. Generation ist jedoch keine Überraschung – das Laptop Go war schon immer eine Generation hinterher.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Bowden sagt, dass man auch eine etwas längere Akkulaufzeit erwarten kann, was aber eher auf die verbesserte CPU-Energieeffizienz zurückzuführen ist als auf eine Erhöhung der aktuellen 41-Wh-Kapazität. An anderer Stelle gibt es offenbar Updates unter der Haube, um den Austausch von Komponenten zu erleichtern, sowie einige neue KI-Funktionen, die sich auf die Verbesserung der Mikrofonqualität konzentrieren. Die Voice Focus-Funktion des ARM-basierten Surface Pro 9 könnte dazu gehören, aber sie erfordert derzeit eine separate Neural Processing Unit (NPU).

Aber wenn man bedenkt, wie sehr sich Microsoft in Windows 11 auf KI zu konzentrieren scheint, wäre das keine Überraschung. Das Laptop Go 3 könnte mit dem 23H2-Update ausgeliefert werden, bei dem KI-Funktionen ebenfalls im Mittelpunkt stehen dürften.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Wenn sich der Bericht von Bowden als richtig erweist, werden die Änderungen dort enden. Erwarten Sie also den gleichen 12,4-Zoll-LCD-Touchscreen mit schlanken Rändern, vier Anschlüssen (Surface Connect, USB-A, USB-C, 3,5-mm-Buchse), eine 720p-Webcam und einen Fingerabdrucksensor.

Das Trackpad und die Full-Size-Tastatur waren bereits beeindruckend, aber es gibt keine Anzeichen für eine Hintergrundbeleuchtung für letztere. Erwarten Sie jedoch ein Gewicht, das nahe an dem des Laptop Go 2 liegt (1,16 kg), was es immer noch extrem leicht und tragbar macht.

Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald mehr über den Surface Laptop Go 3 bekannt ist.

Dieser Artikel erschien im englischen Original bei unserer Schwesternpublikation Techadvisor und wurde übersetzt.