Xiaomi Mix Fold 3: Neue Bilder des Falt-Smartphones geleaked

Technik-Blogger und Twitter-Nutzer Abhishek Yadav hat in dieser Woche über den Micro-Blogging-Dienst Twitter zahlreiche, angeblich offizielle, Bilder des Xiaomi Mix Fold 3 geleaked. Die Produktfotos zeigen das faltbare Smartphone in den beiden Farbvarianten Creme und Gold sowie Schwarz mit Leder-Optik und konzentrieren sich hauptsächlich auf die Vierfach-Kamera an der Rückseite:

Xiaomi Mix Fold 3 HQ official images.

Das Kamera-Modul ist in einer rechteckigen Erhöhung mit abgerundeten Ecken an der Rückseite des Mix Fold 3 verbaut. In der linken Hälfte sind vier ebenfalls erhöht angebrachte Linsen zu erkennen, während Xiaomi rechts den LED-Blitz unterbringt. Welche Linsen Xiaomi im Smartphone genau verbaut, ist noch nicht bekannt.

Snapdragon 8 Gen 2 und Akku mit 4.800 mAh

Im aufgeklappten Zustand bietet das Smartphone eine weitere Kamera, die direkt unter dem Bildschirm verbaut ist und so ein Vollbild-Erlebnis bieten soll, das nicht von einem Punch-Hole für die Selfie-Linse unterbrochen werden soll. Zur weiteren Ausstattung des Xiaomi Mix Fold 3 gehören Gerüchten zufolge der Snapdragon 8 Gen 2 mit 3,36 GHz und 16 Gigabyte LPDDR5x RAM. Beim internen Speicher können Käufer aus 512 Gigabyte und einem Terabyte wählen. Xiaomi verbaut außerdem einen Akku mit 4.800 mAh, der per Kabel mit 67 Watt und kabellos mit 50 Watt geladen werden kann.

Offizielle Enthüllung am 14. August

Offiziell vorgestellt wird das Xiaomi Mix Fold 3 am 14. August 2023. Mit dem Smartphone will Xiaomi eigenen Aussagen zufolge “neue Standards für faltbare Displays“ festlegen. Wie schon die Vorgänger-Modelle wird das Xiaomi Mix Fold 3 jedoch wahrscheinlich nicht außerhalb von China erhältlich sein.