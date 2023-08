GTA 6: Take-Two-Chef nennt ungefähren Releasetermin

Es ist kein Geheimnis, dass Rockstar Games schon lange an “Grand Theft Auto 6“ arbeitet. Handfeste Details zum Setting oder zu den spielerischen Neuerungen gibt es hingegen noch nicht. Der Entwickler enthüllte seine neuen Spiele in der Vergangenheit meist einige Monate vor dem Erscheinen mit einem Trailer. Bis dahin müssen sich Fans wohl in Geduld üben. Nun gibt es aber von offizieller Stelle immerhin einen ungefähren Releasetermin für “GTA 6“.

“Bedeutender Wendepunkt“

Take-Two-Chef Strauss Zelnick deutet im aktuellen Geschäftsbericht an, dass die Veröffentlichung im Geschäftsjahr 2024/2025 erfolgen soll. Zwar ist hier nur von einem “bedeutenden Wendepunkt” und “Rekorden in der operativen Leistung” die Rede, damit dürfte wohl aber der potenzielle Blockbuster “Grand Theft Auto 6” gemeint sein. Das Geschäftsjahr, in dem “GTA 6” erscheinen soll, reicht vom April 2024 bis zum März 2025. Ein sehr langer Zeitraum, in dem irgendwann der neue Open-World-Titel in den Handel kommen dürfte.

Weitere “bahnbrechende“ Titel

Für das Geschäftsjahr 2025 hat Take Two aber offenbar nicht nur “GTA 6“ im Gepäck, stattdessen werden gleich mehrere “bahnbrechende Titel“ in Aussicht gestellt. Diese sollen den Umsatz des Konzerns auf acht Milliarden US-Dollar ansteigen lassen.

Insider rechnen damit, dass Rockstar Games seinen neuen Ableger der Reihe im Jahr 2024 veröffentlichen wird. Ein konkreteres Datum steht aktuell leider noch nicht fest. Der Leaker Tez2 will erfahren haben, dass Rockstar Games eine Auslieferung rund um die Weihnachtszeit des kommenden Jahres anstreben würde. Es könne jedoch auch sein, dass sich der Release auf Anfang 2025 verschieben könnte.

Nur für PS5 und Xbox Series X/S

Bis zu diesem Zeitpunkt dürfte sich auch die Anzahl der verkauften PS5- und Xbox-Series-Konsolen deutlich erhöht haben. Eine Release von “GTA 6“ für die betagten Plattformen Xbox One und Playstation 4 dürfte damit ausgeschlossen sein.