Samsung Galaxy Z Flip 5 vs. Galaxy Z Fold 5 – welches Falt-Handy soll ich kaufen?

Samsung, ein Pionier in der Welt der hochmodernen Smartphones, hat sich mit zwei bemerkenswerten erneut ins Rampenlicht gerückt: dem Samsung Galaxy Z Flip 5 und dem Samsung Galaxy Z Fold 5. Beide Geräte basieren auf dem innovativen Konzept der faltbaren Handys, sind aber auf unterschiedliche Bedürfnisse und Nutzerpräferenzen ausgerichtet.

In diesem Vergleich untersuchen wir die einzigartigen Funktionen, Designs und Möglichkeiten des Samsung Galaxy Z Flip 5 und des Samsung Galaxy Z Fold 5. So können Sie genau entscheiden, welches Modell Ihr nächster faltbarer Begleiter wird.

Samsung Galaxy Z Fold 5 bei Amazon ansehen

Samsung Galaxy Z Flip 5 bei Amazon ansehen

Design & Verarbeitung

Dominik_Tomaszewski

Das Galaxy Z Fold 5 bietet mit seinem Aufklappmechanismus ein beeindruckendes und futuristisches Design. Sein größerer Formfaktor im ausgeklappten Zustand kann jedoch weniger taschenfreundlich sein und entspricht möglicherweise nicht den Bedürfnissen aller Nutzer nach Kompaktheit und Tragbarkeit. Es ist eine attraktivere Wahl für diejenigen, denen Produktivität und Medienkonsum wichtiger sind als ultimative Portabilität.

Ein größeres, primäres, faltbares 7,6-Zoll-AMOLED-Display bietet leuchtende Farben und eine hohe Auflösung und sorgt für ein beeindruckendes Erlebnis beim Multimedia-Konsum, bei Spielen und Produktivitätsaufgaben. Die große Bildschirmfläche erweitert die Anwendungsmöglichkeiten und macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für Benutzer, die ein Tablet-ähnliches Erlebnis auf einem Handy schätzen.

Es verfügt außerdem über ein kleineres 6,2-Zoll-Display auf der Außenseite. Dieses AMOLED-Display ist nützlich, um schnell Benachrichtigungen zu überprüfen, die Medienwiedergabe zu steuern und Anrufe zu tätigen oder entgegenzunehmen, ohne das Gerät aufklappen zu müssen. Es ist eine praktische Ergänzung, die die Interaktion des Benutzers mit dem Telefon verbessert, und kann eben als vollwertiges Smartphone ohne Softwareeinschränkungen verwendet werden.

Henry Burrell / Foundry

Das kompakte Design und der horizontale Klappmechanismus des Galaxy Z Flip 5 machen es äußerst kompakt und einfach zu transportieren. Im zusammengeklappten Zustand ähnelt es einem kleinen Schminkkoffer oder einem eleganten Accessoire, was es zu einer attraktiven Wahl für Nutzer macht, die Wert auf Bequemlichkeit und die Nutung unterwegs legen. Seine taschenfreundliche Größe kommt all jenen entgegen, die Wert auf ein Gerät legen, das problemlos in jede Tasche passt.

Das Galaxy Z Flip 5 hat ein 6,7 Zoll großes Hauptdisplay. Das ist zwar immer noch ein großes Display, entspricht aber eher den Abmessungen herkömmlicher Smartphones. Es eignet sich zwar nicht so gut für Produktivitätsaufgaben wie das Galaxy Z Fold 5, bietet aber ein komfortables Display für alltägliche Aufgaben wie das Schreiben von SMS, Surfen und das Ansehen von Videos.

Dominik_Tomaszewski

Das äußere 3,4-Zoll-Display des Galaxy Z Flip 5 ist im Vergleich zum Galaxy Z Fold 5 in Größe und Funktionalität eingeschränkt. Es dient in erster Linie der Anzeige von Uhrzeit, Datum und grundlegenden Benachrichtigungssymbolen und nicht als vollwertiger und funktionaler Smartphone-Bildschirm, obwohl es volle Apps wie Google Maps oder Whatsapp samt Tastatur ausführen kann – wenn auch mit begrenztem Platz.

Die wichtigsten Funktionen

Dominik_Tomaszewski

Das Galaxy Z Fold 5 hat einen buchähnlichen Formfaktor mit einem vertikal faltbaren Scharnier. Sein Design ermöglicht es den Nutzern, das Gerät aufzuklappen und ein großes Innendisplay freizulegen, wodurch es im Wesentlichen in ein Tablet umgewandelt wird.

Diese Konfiguration macht es ideal für Produktivitätsaufgaben wie das Schreiben von E-Mails, das Bearbeiten von Dokumenten und das gleichzeitige Ausführen mehrerer Apps. Die Größe und das Gewicht des Geräts könnten jedoch weniger attraktiv für diejenigen sein, die ein kompakteres Gerät für den gelegentlichen Gebrauch bevorzugen.

Das große, faltbare Display unterstützt Multitasking mit geteiltem Bildschirm, sodass der Benutzer mehrere Apps nebeneinander ausführen und nahtlos zwischen ihnen wechseln kann. Das Gerät verfügt außerdem über eine App Continuity-Funktion, die es ermöglicht, dass Apps beim Ausklappen vom äußeren Display auf das innere übergehen, um ein einheitliches Nutzererlebnis zu gewährleisten. Es funktioniert auch mit dem S Pen von Samsung, der nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Das Galaxy Z Flip 5 hat dagegen ein horizontales Klappdesign mit einem vertikalen Klappscharnier. Im zusammengeklappten Zustand ähnelt es einem herkömmlichen Klapp-Handy, wodurch es bequem mit einer Hand bedient werden kann und leicht in kleinere Taschen passt. Das Flip-Design dürfte Nutzer ansprechen, die ein kompaktes und elegantes Telefon suchen, auf das sie unterwegs schnell zugreifen können.

Obwohl das Galaxy Z Flip 5 ein gewisses Maß an Multitasking unterstützt, ist sein kleineres Display im Vergleich zum Galaxy Z Fold 5 möglicherweise nicht so effizient für intensives Multitasking. Es ermöglicht zwar immer noch die gleichzeitige Ausführung von zwei Apps in einer geteilten Bildschirmansicht, ist aber eher für leichtere Multitasking-Szenarien geeignet.

Dominik_Tomaszewski

Auf der anderen Seite bietet der kleinere Bildschirm des Samsung Galaxy Z Flip 5 – die größte Veränderung gegenüber seinem Vorgänger – eine Reihe von Möglichkeiten, die das Nutzererlebnis verbessern und ihn zu einem unverwechselbaren Merkmal des Geräts machen. Obwohl er im Vergleich zum faltbaren Hauptdisplay kleiner ist, bietet der äußere Bildschirm bequemen Zugriff auf wichtige Funktionen und Informationen, ohne dass das Telefon vollständig aufgeklappt werden muss.

Dominik_Tomaszewski

Preis und Verfügbarkeit

Als das fortschrittlichere und funktionsreichere der beiden Geräte hat das Galaxy Z Fold 5 auch einen höheren Preis. Das größere faltbare Display, die verbesserten Multitasking-Fähigkeiten und die Premium-Spezifikationen tragen zu seinem hohen Preis bei.

Galaxy Z Fold 5 mit 256 GB | 1.899 Euro

Galaxy Z Fold 5 mit 512 GB | 2.019 Euro

Galaxy Z Fold 5 mit 1 TB | 2.259 Euro (exklusiv bei Samsung)

Samsung Galaxy Z Fold5 Preis beim Test: $1,799.99

Das Galaxy Z Flip 5 hingegen ist preiswerter. Es bietet zwar immer noch ein innovatives faltbares Design, aber sein kleineres Display und die bescheideneren Spezifikationen machen es zu einer erschwinglicheren Option für Nutzer, die das faltbare Erlebnis zu einem niedrigeren Preis suchen.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Preis beim Test: $999.99

Fazit

Zusammenfassend können wir sagen, dass die Wahl zwischen dem Samsung Galaxy Z Fold 5 und dem Samsung Galaxy Z Flip 5 letztlich von den individuellen Vorlieben und Prioritäten abhängt. Wenn Sie sich ein Gerät mit einem Tablet-ähnlichen Erlebnis, robustem Multitasking und modernster Technologie wünschen, könnte das Galaxy Z Fold 5 die ideale Wahl sein.

Wenn Sie hingegen Wert auf Portabilität, Einhandbedienung und eine budgetfreundliche Option legen, könnte das Galaxy Z Flip 5 die perfekte Wahl sein. Beide Geräte zeigen Samsungs Engagement für Innovation und definieren die Möglichkeiten von faltbaren Smartphones auf dem heutigen dynamischen Markt neu.

Spezifikationen

Galaxy Z Fold 5:

6,2 Zoll 120 Hz AMOLED-Display auf dem Cover

7,6 Zoll 120 Hz AMOLED faltbares internes Display

Gorilla Glass Victus 2 auf der Vorder- und Rückseite

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12GB RAM

256GB/512GB/1TB UFS 4.0 Speicher

Rückseitige Kameras: 50Mp Hauptkamera f.1.8, 10 Mp f/2.4 3x Teleobjektiv, 12 Mp f/2.2 123-Grad-Ultraweitwinkel

4 Mp f/1.8 Kamera unter dem Display

1 0Mp f/2.2 Abdeckkamera

Bis zu 8K-Videoaufzeichnung

4.400 mAh Akku mit 25W Ladeleistung

Seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

5G

NFC

Erhältlich in Icy Blue, Phantom Black, Creme, Grau, Blau

253 g

Galaxy Z Flip 5:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy

Adreno 740, 719 MHz

Android 13 mit OneUI, 4 Jahre Updates

8 GB RAM

256/512 GB

6,7-Zoll-AMOLED, 1080×2640 Pixel, 120 Hz faltbares internes Display

3,4-Zoll-AMOLED-Display, 720×740 Pixel für die Abdeckung

Rückseitige Kameras: 12 Mp + 12 Mp Weitwinkel mit LED auf der Rückseite, 10 Mp auf der Vorderseite

USB 2 Typ C

2G, 3G, 4G, 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.3, agps, galileo, nfc

e-sim, seitlicher Fingerabdruckleser, wasserdicht (IPX8)

3.700 mAh, 21 Stunden Videostreaming (hohe Helligkeit, 60Hz), ca. 14 Stunden gemischte Nutzung (mittlere Helligkeit, 120Hz), ca. 26 Stunden Gespräche (4G)

25 W USB-Ladung, 15 W kabelloses Laden, Ladegerät nicht enthalten.

16.51 x 7,19 x 0,69 cm

8.51 x 7,64 x 1,51 cm

187 g

Dieser Artikel erschien im Original bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.