Downfall: Schwere Sicherheitslücke in Milliarden Intel-CPUs – so schützen Sie sich

Downfall (“Untergang”) hat Daniel Moghimi, Sicherheitsexperte bei Google, eine neue Sicherheitslücke genannt, die er in mehreren Generationen von Intel-Prozessoren entdeckt hat. Angreifer können die Schwachstelle ausnutzen und Daten aus anderen Programmen und Speicherbereichen auslesen. Die Lücke ist als CVE-2022-40982 bereits gemeldet und Intel bestätigt die Lücke hier.

Moghimi hatte die Schwachstelle an Intel am 24. August 2022 gemeldet. Die Lücke machte Moghimi aber erst heute öffentlich publik, damit Intel Zeit hatte Microcode-Updates zu veröffentlichen, die die Lücke schließen.

Moghimi erklärt die Downfall-Lücke auf dieser Webseite ausführlich, inklusive einiger Beispiele. Seiner Meinung nach sind Milliarden von Intel-Prozessoren betroffen, die sowohl in Privatanwender-Rechnern als auch in Cloudservern zum Einsatz kommen. Der Experte beschreibt die möglichen Folgen der Lücke folgendermaßen:

Diese Schwachstelle mit der Bezeichnung CVE-2022-40982 ermöglicht es einem Benutzer, auf Daten anderer Benutzer, die denselben Computer nutzen, zuzugreifen und diese zu stehlen. So könnte beispielsweise eine bösartige App aus einem App-Store den Downfall-Angriff nutzen, um sensible Informationen wie Passwörter, Verschlüsselungsschlüssel und private Daten wie Bankdaten, persönliche E-Mails und Nachrichten zu stehlen. Auch in Cloud-Computing-Umgebungen könnte ein böswilliger Kunde die Downfall-Schwachstelle ausnutzen, um Daten und Anmeldeinformationen von anderen Kunden zu stehlen, die denselben Cloud-Computer nutzen.

Daniel Moghimi