Samsung Galaxy Z Flip 5 vs. Motorola Razr 40 Ultra – Falt-Handys im Vergleich

Der Markt für kompakte faltbare Smartphones ist in diesem Jahr definitiv interessanter geworden.

Das Motorola Razr 40 Ultra vereint die besten Eigenschaften von faltbaren Smartphones in sich. Das Gerät verfügt über einen leistungsstarken Prozessor und ein robustes Design, aber sein größter Trumpf ist der nützliche externe Bildschirm, auf dem fast jede auf dem Smartphone installierte Anwendung ausgeführt werden kann.

Von dem Moment an, als das Flaggschiff vorgestellt wurde, gab es nicht den geringsten Zweifel daran, dass es der größte Konkurrent für das diesjährige Samsung Galaxy Z Flip 5 sein würde. Die Markteinführung liegt nun hinter uns, also schauen wir mal, ob es eine echte Chance gegen das Razr 40 Ultra von Motorola hat.

Design & Aufbau

Dominik_Tomaszewski

Sowohl das Samsung Galaxy Z Flip 5 als auch das Motorola Razr 40 Ultra haben jeweils zwei AMOLED-Displays – einen großen inneren Bildschirm sowie ein recht großes Display auf der Außenseite. Beim Motorola Razr 40 Ultra sind jedoch beide Displays größer.

Beim Samsung Galaxy Z Flip 5 handelt es sich um einen 6,7 Zoll großen inneren Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hertz und einer Spitzenhelligkeit von 1.200 Nits. Beim Motorola Razr 40 Ultra hingegen hat der interne Bildschirm eine Diagonale von 6,9 Zoll, eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hertz und eine Spitzenhelligkeit von 1.400 Nits. Beide Bildschirme unterstützen HDR10+ Inhalte und haben eine Auflösung von 1080 x 2640 Pixeln.

Der externe Bildschirm des Galaxy Z Flip 5 hat 3,4 Zoll mit einer Auflösung von 720 x 748 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hertz. Interessanterweise ähnelt seine Form der eines Ordners mit einem diagonalen Ausschnitt um die Kameras herum.

Der externe Bildschirm des Motorola hingegen hat eine Diagonale von 3,6 Zoll mit einer Auflösung von 1056 x 1066 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz. Das externe Display des zweiten Smartphones ist also nicht nur größer, sondern bietet auch ein detaillierteres Bild und flüssigere Animationen, auch wenn man bedenken sollte, dass ein Teil der Oberfläche von den Kameralinsen eingenommen wird.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Signifikante Unterschiede im Design ergeben sich auch bei der Staub- und Wasserdichtigkeit. Das Motorola Razr 40 Ultra schneidet in dieser Hinsicht etwas schlechter ab als das Z Flip 5, da es keine “IP”-Zertifizierung erhalten hat und die Nutzer nur mit einer wasserdichten Schutzschicht rechnen können. Das Galaxy Z Flip 5 verfügt über eine IPX8-Zertifizierung, was ihm in dieser Hinsicht die beste Wasserdichtigkeit aller faltbaren Geräte auf dem Markt verleiht.

Leistung

Dominik_Tomaszewski

Das Galaxy Z Flip 5 basiert auf dem derzeit leistungsstärksten Prozessor von Qualcomm für mobile Geräte, dem Snapdragon 8 Gen 2. Der Chipsatz findet sich in fast allen Top-Flaggschiffen dieses Jahres, wie dem Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Ultra oder Vivo X90 Pro+. Es scheint so, dass Samsung in Bezug auf die Leistung einen leichten Vorteil gegenüber Motorola hat.

Immerhin ist das Razr 40 Ultra mit einer älteren Version desselben Geräts ausgestattet, dem Snapdragon 8+ Gen 1. In synthetischen Tests schneidet die diesjährige Version des Prozessors in fast allen Bereichen besser ab als sein Vorgänger. Dazu sei aber gesagt, dass sich die Smartphones in Bezug auf die Leistung im täglichen Gebrauch nicht allzu sehr unterscheiden.

Erwähnenswert ist auch, dass das Galaxy Z Flip 5 8 GB RAM und 256 oder 512 GB UFS 4.0-Speicher bietet. Das Motorola Razr 40 Ultra ist ebenfalls mit 8 GB RAM erhältlich, allerdings nur mit 256 GB des etwas langsameren UFS 3.1-Speichers. Das werden Sie aber nicht bemerken.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Leider hat Samsung im Galaxy Z Flip 5 keinen größeren Akku als im Vorgängermodell verbaut – er hat immer noch eine Kapazität von 3700 mAh. Der im Motorola Razr 40 Ultra verwendete Akku ist etwas größer und bietet eine Kapazität von 3800 mAh. Darüber hinaus lässt sich der Akku des Motorola schneller über ein Kabel aufladen. Das liegt daran, dass er mit 30 Watt aufgeladen werden kann, während das Samsung nur 25 Watt unterstützt.

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 hingegen lässt sich mit 15 Watt schneller kabellos aufladen. Das Motorola Razr 40 Ultra können Sie nur mit 5 Watt kabellos aufladen. Weiterhin unterstützt Samsung das kabellose Reverse Charging, um andere Geräte aufzuladen.

Dominik_Tomaszewski

Samsung und Motorola verfolgen auch beim System, genauer gesagt beim System-Overlay auf Android, einen völlig anderen Ansatz. Die koreanische Marke setzt in diesem Fall auf sehr umfangreiche Software – mit einer Masse an eigenen Apps und Zusatzprogrammen. Motorola hat eine deutlich minimalistischere Richtung eingeschlagen und sich für ein fast reines Android entschieden.

Die Wahl zwischen diesen beiden grundverschiedenen Ansätzen sollte auf subjektiven Vorlieben beruhen und nicht auf der Überlegenheit der einen Lösung gegenüber der anderen. Samsungs Vorteil wird sich jedoch in der Anzahl der großen Updates zeigen, da der Hersteller bis zu vier Android-Updates bereitstellen wird (das Razr 40 Ultra wird drei große Updates erhalten).

Wichtigste Merkmale

Dominik Tomaszewski / Foundry

Motorola hat in diesem Jahr einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung des gesamten Segments der faltbaren Flaggschiffe getan und das Razr 40 Ultra mit einem großen externen Bildschirm mit einer Diagonale von 3,6 Zoll ausgestattet. Von dem Moment an, als das Smartphone vorgestellt wurde, spekulierten viele, dass Samsung eine ähnliche Lösung verwenden würde, da sich sein Galaxy Z Flip 4 nicht nur von dem neuen Motorola, sondern auch von dem Oppo Find N2 Flip abhob.

Wie sich herausstellte, erhielt das Galaxy Z Flip 5 auch einen deutlich größeren externen Bildschirm. Die Außenseite des Smartphones ist nämlich mit einem 3,4-Zoll-Display ausgestattet, so dass Samsung-Nutzer endlich ein komfortabel zu bedienendes externes Display erhalten. Es bleibt jedoch die Frage, ob seine Funktionalität auf dem gleichen Niveau wie die des Motorola-Modells ist?

Beim Razr 40 Ultra kann jede installierte Anwendung auf dem externen Display ausgeführt werden, was in der Praxis dazu führt, dass das Smartphone viel seltener aufgeklappt wird und somit weniger Akku verbraucht. Das Galaxy Z Flip 5 hat zugegebenermaßen einige neue Widgets und Apps erhalten, die für die Verwendung auf dem externen Bildschirm angepasst wurden. Auch wenn dies definitiv eine Verbesserung gegenüber dem Vorgänger ist, bleiben die Möglichkeiten begrenzter als beim Motorola-Smartphone.

In unserem Testbericht zum Z Flip 5 erfahren Sie jedoch, wie Sie jede App auf dem kleineren Display ausführen können.

Preis und Verfügbarkeit

Dominik_Tomaszewski

Das Galaxy Z Flip 5 kostet in seiner Basisversion mit 256 GB Speicher 1.199 Euro UVP. Es gibt nur eine weitere Version des Galaxy Z Flip 5, die mit 512 GB Speicherplatz ausgestattet ist. Der Preis liegt bei 1.349 Euro UVP.

Das Razr 40 Ultra kostete zum Start 1.199 Euro UVP – also genau so viel wie das Galaxy Z Flip 5. Allerdings bietet das Razr 40 Ultra keine weiteren Speicheroptionen und wird nur mit 256 GB verkauft.

Spezifikationen

Galaxy Z Flip 5:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy

Adreno 740, 719 MHz

Android 13 mit OneUI, 4 Jahre Updates

8 GB

256/512 GB

6,7-Zoll-AMOLED, 1080×2640 Pixel, 120 Hz faltbares internes Display

3,4-Zoll-AMOLED, 720×740 Pixel Deckeldisplay

Kameras: 12 Mp + 12 Mp Weitwinkel mit LED auf der Rückseite, 10 Mp auf der Vorderseite

USB 2 Typ C

2G, 3G, 4G, 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.3, agps, galileo, nfc

e-sim, seitlicher Fingerabdruckleser, wasserdicht (IPX8)

3.700 mAh, 21 Stunden Videostreaming (hohe Helligkeit, 60Hz), ca. 14 Stunden gemischte Nutzung (mittlere Helligkeit, 120Hz), ca. 26 Stunden Gespräche (4G)

25 W USB-Ladung, 15 W kabelloses Laden, Ladegerät nicht enthalten.

16.51 x 7,19 x 0,69 cm

8.51 x 7,64 x 1,51 cm

187g

Motorola Razr 40 Ultra:

3,6 Zoll, 144 Hz pOLED-Display

6,9 Zoll, 1-165 Hz LTPO pOLED Hauptdisplay

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

8/12 GB RAM

256/512 GB Speicher

Kameras: 12Mp, f/1.5, OIS Hauptkamera 13Mp, f/2.2 Ultraweitwinkel-Kamera 32Mp, f/2.4 Selfie-Kamera

3800mAh

30 W kabelgebundenes Laden

5 W kabelloses Aufladen

Stereo-Lautsprecher

IP52

Gorilla-Glas Victus

5G

73.95 x 170,83 x 6,99 mm (offen)

184.5/188.5g

Android 13

Dieser Artikel erschien im Original bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.