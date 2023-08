Die besten elektrischen Luftpumpen mit Akku (2023)

Ob Fahrrad-, Auto- und Motorradreifen, Luftmatratzen oder Fußbälle – es gibt viele gute Gründe für eine elektrische Luftpumpe mit Akkuantrieb. Sie nutzt Strom statt Muskelkraft und funktioniert nach dem Prinzip eines Kompressors.

Der Motor treibt einen Kolben an, der wiederum Luft in einen Zylinder saugt, verdichtet und über einen Schlauch dann etwa einen Fahrradreifen aufpumpt. Ein digitales Manometer zeigt den Luftdruck an. Eine Abschaltautomatik stoppt die Pumpe, sobald der gewünschte Druck erreicht ist. Hier sind einige der Vorteile einer elektrischen Luftpumpe:

Sie sind schneller als manuelle Luftpumpen: Eine elektrische Luftpumpe kann einen Fahrradreifen in wenigen Sekunden aufpumpen, während es mit eine manuelle Luftpumpe mehrere Minuten dauern kann.

Sie sind einfacher zu bedienen: Eine elektrische Luftpumpe hat meist nur einen Knopf, den Sie betätigen müssen, um sie zu starten. Eine manuelle Luftpumpe erfordert mehr Kraft und Koordination, um zu verwenden.

Sie sind vielseitig für viele Anwendungszwecke: Elektrische Luftpumpen können zum Aufpumpen von Reifen, Schwimmflügeln und -Ringen sowie Luftmatratzen, Bällen und anderen Gegenständen verwendet werden.

Elektrische Luftpumpen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Preisklassen. Bei der Auswahl einer elektrischen Luftpumpe sollte man auf die Akkukapazität, die Pumpleistung, den Lieferumfang und das Handling achten. Bei unserer Auswahl haben wir uns auf kompakte Modelle mit Akku beschränkt.

Die Bosch EasyPump ist eine tragbare, wiederaufladbare Luftpumpe, die für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann, darunter Fahrradreifen, Autoreifen, Bälle und Wasserspielzeug. Die EasyPump ist mit einem 3,6-V-Akku ausgestattet, der bis zu 150 PSI/10,3 bar Druck erzeugen kann. Die Pumpe hat ein kompaktes und leichtes Design und wiegt nur 0,43 kg. Die EasyPump ist mit einem LED-Display ausgestattet, das den aktuellen Druck anzeigt. Die Pumpe hat auch eine Druckvorwahlfunktion, mit der Sie den gewünschten Druck einstellen können. Sie ist mit einem Schnellkupplungssystem ausgestattet, das das Aufpumpen von Reifen und anderen Gegenständen erleichtert. Das vielseitige und praktische Werkzeug können Sie also für eine Vielzahl von Anwendungen verwenden. Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S

Den tragbareren Luftkompressor können Sie zum Aufpumpen von Reifen, Luftmatratzen, Schwimmbädern und anderen Gegenständen nutzen. Er hat eine maximale Leistung von 150 PSI (10,3 Bar). Der Akku hat eine Kapazität von 14,8 Wh und ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 45 Minuten. Der Luftkompressor ist mit einem digitalen Display ausgestattet, das den aktuellen Luftdruck und die verbleibende Akkulaufzeit anzeigt. Der Xiaomi Air Compressor stoppt automatisch das Aufpumpen Ihrer Reifen, wenn der gewünschte, voreingestellte Druckwert erreicht ist. Die eingestellten Druckwerte werden gespeichert, sodass Sie sie nur einmal festlegen müssen. Fünf Modi – etwa für Auto- oder Fahrradreifen – verhindern zu starkes Aufpumpen und sorgen für Sicherheit. Cycplus Luftpumpe I50PSI

Die wiederaufladbare Luftpumpe kann mit ihrem leistungsstarken Motor Reifen, Schwimmbäder, Luftmatratzen und andere Gegenstände schnell und einfach aufpumpen. Sie besitzt eine digitale Anzeige, auf der der aktuelle Luftdruck angezeigt wird, und einen integrierten Luftdrucksensor, der den Luftdruck automatisch an die gewünschten Spezifikationen anpasst. Wenn das Füllvolumen den voreingestellten Wert erreicht, schaltet sich die Pumpe automatisch ab, um ein Überblasen zu vermeiden. Die Luftpumpe ist mit einem 12-V-Adapter und einem 110-V-Adapter ausgestattet, sodass man sie im Auto und zu Hause verwenden kann. Als Extra gibt es ein LED-Licht. Diesen tragbaren Luftkompressor können Sie übrigens auch als Powerbank verwenden, um Ihr Smartphone aufzuladen. Neakhmer tragbarer Luftkompressor Mini

Der tragbare Luftkompressor Mini ist mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet, der einen Druck von bis zu 150 PSI (10,3 Bar) erzeugt. Dies macht ihn ideal zum Aufpumpen von Reifen, Luftmatratzen, Pools und anderen Gegenständen. Der integrierte Temperaturschutz verhindert eine Überhitzung. Wenn das Füllvolumen den voreingestellten Wert erreicht, schaltet sich die Pumpe automatisch ab. Es gibt vier Modi: Fahrzeug, Fahrrad, Motorrad und Ball. Dank 12-V-Anschluss kann der Luftkompressor auch im Auto verwendet. Der Akku soll knapp 30 Minuten bei voller Ladung durchhalten. Diese kabellose Reifenfüllpumpe verfügt auch über eine SOS- und Beleuchtungsfunktion, um Sie in Notsituationen zu unterstützen. Das Gerät von Neakhmer besitzt zudem einen USB-Anschluss, der Ihnen eine Powerbank-Funktion bietet, um Ihr Smartphone aufzuladen. Zoruman Tragbare Elektronische Luftpumpe

Die portable elektrische Luftpumpe besitzt einen 6.000-mAh-Akku, der bis zu acht Autoreifen, 15 Motorradreifen, 20 Fahrradreifen und 50 Bälle aufpumpen kann. Die Luftpumpe hat einen maximalen Druck von 150 PSI (10,3 Bar) und einen Luftstrom von 32 Liter pro Minute. So lassen sich Autoreifen in sechs Minuten, Motorradreifen in drei Minuten, Fahrradreifen in 90 Sekunden und verschiedene Bälle in 50 Sekunden vollständig aufpumpen. Sie ist mit einer digitalen Anzeige ausgestattet, die den aktuellen Reifendruck anzeigt. Die Luftpumpe hat auch eine LED-Beleuchtung, die bei schlechten Lichtverhältnissen nützlich ist. Das Modell von Zoruman ist eine gute Wahl für den Einsatz zu Hause, zum Beispiel zum Aufpumpen von Schwimmbädern, Luftmatratzen und anderen Gegenständen. Woowind LP1 Akku Kompressor

Das Woowind-Gerät eignet sich für das Aufpumpen von Reifen, Luftmatratzen, mobilen Schwimmbädern und anderen Gegenständen. Der Kompressor hat einen leistungsstarken Motor, der bis zu 150 PSI (10,3 Bar) Druck erzeugen kann. Die automatische Abschaltung greift ein, sobald der gewünschte Zieldruck erreicht ist. Der Woowind LP1 Akku Kompressor ist auch mit einer LED-Anzeige ausgestattet, mit der Sie den aktuellen Druck leicht ablesen können. Der Kompressor wird mit einem 12-V-Kfz-Adapter und einem Netzadapter geliefert, sodass Sie ihn überall benutzen können.

Das ist wichtig bei der Leistung

Es gibt viele verschiedene Arten von elektrischen Luftpumpen, aber nicht alle sind gleich. Manche sind stärker als andere. Wenn Sie eine starke elektrische Luftpumpe suchen, sollten Sie auf Folgendes achten:

Der PSI-Wert: Ist eine Maßeinheit für den Luftdruck. Er gibt an, wie viel Kraft pro Quadratzoll auf eine Fläche ausgeübt wird. Der PSI-Wert, der für einen Reifen benötigt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Reifens, der Größe des Reifens und dem Gewicht des Fahrzeugs.

Die Luftfördermenge: Die Menge an Luft, die eine Luftpumpe in einer bestimmten Zeit fördern kann. Sie wird in Litern pro Minute (l/min) gemessen. Erst Luftpumpen mit einer Luftfördermenge von mehr als 20 l/min sind für das Aufpumpen von Luftmatratzen, Pools und anderen großen Gegenständen geeignet.