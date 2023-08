Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Wirklich kompakt

Erstklassige Verarbeitungsqualität

Es macht Spaß, ein Klapp-Handy zu haben

Clevere Software-Funktionen Kontra Der äußere Bildschirm ist die Lösung für ein geschaffenes Problem

Mittlere Akkulaufzeit

Solide Kameras, aber genauso wie beim Z Flip 4

Langsames Aufladen Fazit Das Samsung Galaxy Z Flip 5 ist ein witziges Klapp-Handy, das die Monotonie von Smartphone-Designs durchbricht und eine gute Wahl ist, wenn Sie ein kleines Handy in der Tasche haben möchten. Allerdings gibt es hier einige Kompromisse, vom äußeren Bildschirm über die Akkulaufzeit bis hin zur Kameraqualität.

Preis beim Test

$999.99

Galaxy Z Flip 5 bei Amazon ansehen

Das Galaxy Z Flip 5 ist in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich immer noch das beste faltbare Handy ist, das man kaufen kann. Das liegt vor allem an Samsungs fünfjährigem Software-Support und dem weltweit besseren Kundendienst im Vergleich zum Flip-Rivalen Motorola. Außerdem ist das Z Flip 5 günstiger als Samsungs weiteres Falt-Modell Galaxy Z Fold 5.

Design und Verarbeitung

Lässt sich im geschlossenen Zustand flach zusammenlegen

Kompakt im geschlossenen Zustand

Glänzend und glitschig

Das Galaxy Z Flip 5 lässt sich wie die klassischen Klapp-Handys der frühen 2000er-Jahre zusammenklappen, sodass es besonders klein in der Hand liegt und in der Hosentasche wirklich nicht stört. Es ist das Gegenstück zum Galaxy Z Fold 5, das grundsätzlich die Größe eines normalen Smartphones hat und aufgeklappt zum Tablet wird.

Dominik_Tomaszewski

Samsung schafft es, das Scharnier für den Falt-Mechanismus so umzugestalten, dass keine große Lücke mehr am zwischen den beiden Gehäuse-Hälften entsteht. Zuletzt haben wir das flache Schließen beim Pixel Fold von Google gesehen.

Samsung gibt an, dass das Scharnier und der Bildschirm 200.000 Mal zusammengeklappt werden können, ohne kaputtzugehen – das sind mehr als fünf Jahre, wenn man es 100 Mal am Tag öffnet und schließt.

Dominik_Tomaszewski

Die Außenseite des Handys besteht hauptsächlich aus Glas und Aluminium, die beide eine rutschige Textur haben. Sehr rutschig sogar. Das Handy ist auf meinem ebenen Schreibtisch abgerutscht, und auf vielen Oberflächen bleibt es nicht ruhig liegen. Sie werden eine Schutzhülle brauchen. Wasserdicht ist das Z Flip 5 nach IPX8 – allerdings nicht staubdicht.

Dominik_Tomaszewski

Bildschirme und Lautsprecher

6,7 Zoll 120 Hz AMOLED-Hauptbildschirm

3,4-Zoll-AMOLED-Außenbildschirm (60 Hz)

2 Stereo-Lautsprecher

Aufgeklappt hat das Z Flip 5 einen 6,7-Zoll-OLED-Bildschirm mit 120 Hertz, der ein hohes Seitenverhältnis von 22:9 aufweist. Die horizontale Display-Falte ist weiterhin sicht- und auch fühlbar. Aber das ist bei jedem aktuellen Falt-Handy so. Zum Falten verwendet Samsung einen Verbund aus Kunststoff und Glas, aber im täglichen Gebrauch fühlt es sich an, als würde man direkt auf Kunststoff tippen und streichen.

Die Falt-Technik ist absolut genial. Man muss sich aber bewusst sein, dass man nicht das hochwertige Gefühl eines Glas-Displays von normalen Smartphones bekommt.

Dominik_Tomaszewski

Seitlich gedreht ist der Bildschirm schön breit. Aber ich musste lernen, nicht ständig auf die nun vertikale Falte zu schauen. Sie ist in diesem Fall nämlich deutlicher zu sehen als auf dem größeren Falt-Handy des Z Fold 5.

Die wichtigste Neuerung des Z Flip 5 im Vergleich zu den Vorgängermodellen ist der äußere Bildschirm, der jetzt satte 3,4 Zoll misst und eine Bildwiederholrate von 60 Hertz bietet. So kann er wesentlich mehr Informationen anzeigen als die winzigen Displays zuvor.

Die Idee dahinter ist, dass man große Widgets für Apps wie Kalender, Wetter und Alarme ausführen sowie Benachrichtigungen anzeigen und mit ihnen interagieren kann, ohne das Handy aufzuklappen.

Galaxy Z Flip 3 (links) neben dem Galaxy Z Flip 5 (rechts) Dominik_Tomaszewski

Sie können darauf auch vollständige Apps wie Google Maps, Youtube und Whatsapp ausführen, letzteres sogar mit einer winzigen Tastatur zum Schreiben von Nachrichten.

Das ist natürlich sehr praktisch und sieht cool aus. Aber es wirkt wie eine Lösung für ein Problem, das Samsung selbst geschaffen hat. Der Sinn eines Flip-Modells – heute wie vor 20 Jahren – besteht darin, dass es ein kompaktes Design hat, das man schließen und weglegen kann. Man kann aufhören, es zu benutzen, und wird auch dazu ermutigt, dies zu tun. Man hat einen großen inneren Bildschirm, den man nutzen kann, wenn man ihn braucht.

Die Verwendung des äußeren Bildschirms ist in jedem Fall viel schlechter. Das einzig Nützliche ist, dass es als Hilfe dienen kann, um ein Selfie oder ein Gruppenfoto mit der Hauptkamera aufzunehmen. Ansonsten ist alles, was man damit machen kann, eher lästig und ein schlechteres Benutzererlebnis, als wenn man das Gerät einfach öffnet.

Ich bevorzuge die kleinen Bildschirme der Vorgängermodelle, die einen nicht ablenken, aber trotzdem wichtige Informationen anzeigen.

Dominik_Tomaszewski

Wenn das Handy geschlossen und der Bildschirm immer eingeschaltet ist, ist es nützlich, einen Blick auf die Uhrzeit, das Datum, die Benachrichtigungen oder den Akkustand werfen zu können. Ich möchte keine Netflix-Videos darauf ansehen – da geht zu viel an Erlebnis verloren.

In einer Notlage würde ich vielleicht Google Maps verwenden und das geschlossene Gerät leichter in einer Hand halten. Aber ich habe noch nie ein normales Smartphone in der Hand gehalten, während ich Google Maps benutzte und dachte, es wäre besser, wenn der Bildschirm viel kleiner wäre und viel weniger Informationen anzeigen würde.

Hier sehen Sie, wie Google Maps auf dem Z Flip 5 (links) im Vergleich zum äußeren Display des Motorola Razr 40 Ultra aussieht:

Dominik_Tomaszewski

Wenn überhaupt, dann unterstreicht das Cover-Display nur, dass Samsung einmal im Jahr etwas am Flip ändern muss, damit es sich vom letzten unterscheidet. Um fair zu sein – es ist absolute Geschmackssache und vielleicht gefällt es Ihnen ja auch.

Ich denke, dass das äußere Display des Z Fold 5 in Normalgröße viel sinnvoller ist, da es kein halbgares Widget-Fenster hat. Aber vielleicht wollen Sie kein so großes und schweres Modell haben.

Die beiden Stereolautsprecher in der Hörmuschel und an der Unterkante liefern eine ordentliche Lautstärke und verzerren auch bei höchster Lautstärke nicht, werden aber etwas schrill. Wie bei allen Handys gilt auch hier: Für Youtube und Podcasts gut, aber für Musik sollte man sich einen Bluetooth-Lautsprecher zulegen.

Spezifikationen & Leistung

Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

8 GB RAM

Läuft sehr gut

Die Leistung des Z Flip 5 ist dank der speziellen übertakteten Version des Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, der auch im Z Fold 5 und im Galaxy S23 (Ultra) zum Einsatz kommt, sehr gut. Das Flip läuft etwas langsamer, wenn es mit High-End-Spielen und Multitasking richtig gefordert wird, da es “nur” 8 GB RAM hat, verglichen mit 12 GB im Fold oder Galaxy S23 Ultra.

In Benchmark-Tests schnitt das Z Flip 5 bei der CPU-Nutzung deutlich besser ab als das Flip 4 aus dem letzten Jahr, die grafischen Ergebnisse waren jedoch sehr ähnlich:

Samsung Galaxy Z Flip 5 Benchmarks

Jede Version des Z Flip 5 hat 8 GB RAM und entweder 256 oder 512 GB internen Speicher, der jeweils nicht erweiterbar ist. Schön zu sehen, dass Samsung auf das 128-GB-Modell verzichtet und direkt mit der doppelten Speicherkapazität startet.

Auf meinem Testgerät lief Call of Duty Mobile absolut problemlos, auch wenn der Knick in der Mitte des Bildschirms störend war.

Konnektivität gibt es in Form von Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 4G und 5G.

Dominik_Tomaszewski

Kamera und Video

Solider 12-Megapixel-Hauptsensor

12 Megapixel Ultraweitwinkel und 10 Megapixel Selfie

Oft übermäßig gesättigte Farben

Die Kameras des Z Flip 5 sind solide und durchaus akzeptabel, aber sie sind nicht so gut wie bei einigen anderen Handys in dieser Preisklasse.

Die Hauptkamera verfügt jedoch über einen großen Dynamikbereich und ist insgesamt so gut, dass man sie auch über die nächsten Jahre hin problemlos verwenden kann und keine Qualitätseinbußen hat.. Ich habe damit einige Aufnahmen gemacht, mit denen ich wirklich zufrieden bin, aber sie sind nicht die beständigsten.

Das 12-Megapixel-Hauptobjektiv hat eine Lichtstärke von f1/1,8 und verfügt über einen optischen Bildstabilisator (OIS), der bei Tageslicht klare und scharfe Aufnahmen macht. Ich bin von der Schärfe und dem Detailreichtum beeindruckt, obwohl einige Aufnahmen unscharfe Bereiche aufweisen. Außerdem habe ich festgestellt, dass die Farben manchmal bis zu einem gewissen Grad zu satt sind, insbesondere die Blau- und Grüntöne:

Das waren nicht diese Farben Henry Burrell / Foundry

Hier sehen Sie die Hauptkamera in Aktion, einschließlich schlechten Lichtverhältnissen:

Vielleicht bin ich pingelig, aber die Farbpaletten des iPhone 14 und vor allem des Google Pixel 7 sind in meinen Augen viel natürlicher (Handys, die weniger kosten als das Z Flip 5, aber nicht, Sie wissen schon, flippen).

Sie können in RAW aufnehmen und Videoaufnahmen sind großartig, mit stabilisiertem Filmmaterial, das mit bis zu Ultra HD (4K) bei 60fps verarbeitet werden kann.

Die Ultraweitwinkel-Kamera hat ebenfalls 12 Megapixel, aber einen anderen Sensor mit f/2.2, ein OIS fehlt. Und sie ist qualitativ nicht so gut. Sie ist gut geeignet, um mehr von einer Szene einzufangen, aber die Farben sind in vielen Situationen zu kräftig:

Verstehen Sie mich nicht falsch, die Kameras hier sind solide und werden für Gelegenheitsfotografen mehr als ausreichend sein. Hier ist auch der Porträtmodus im Einsatz:

Henry Burrell / Foundry

Aber wenn Sie auf der Suche nach dem besten Kamerahandy sind, ist dies nicht das Richtige für Sie. Vor allem nicht, wenn Sie ein optisches Teleobjektiv wünschen, denn das Z Flip 5 hat keins. Der Zoom wird digital aus dem Hauptobjektiv herausgezoomt, und Sie können über die Benutzeroberfläche 2x, 4x und 10x einstellen. Der 10-fache Zoom sieht unzureichend aus, aber die Aufnahmen mit dem 4-fachen Zoom sind erstaunlich gut:

Die 10-Megapixel-Frontkamera auf dem Hauptbildschirm ist solide und eignet sich gut für Selfies, sofern Sie die Verschönerungsmodi von Samsung ausgeschaltet haben (die brauchen Sie nicht):

Akkulaufzeit & Laden

Langsames kabelgebundenes Laden mit 25 Watt

Kabelloses Qi-Laden

Kabelloses Aufladen in umgekehrter Richtung

Das Z Flip 5 wird nur mit einem USB-C-auf-C-Kabel geliefert und kann nur mit mickrigen 25 Watt laden, egal welches Ladegerät Sie verwenden.

Ich habe das Handy in 15 Minuten von 0 auf 22 % und in 30 Minuten auf 40 % aufgeladen, trotz der geringen Kapazität. Das OnePlus 11 kann in 26 Minuten vollständig aufgeladen werden dank 100 Watt. Wenn Sie Wert auf schnelles Laden legen, ist das Z Flip 5 nichts für Sie.

Ich fand die Akkulaufzeit in Ordnung, sie hielt rund einen Tag, wenn ich das Handy viel benutzte. Im Akkutest von PC Mark hielt das Handy 11 Stunden und fünf Minuten durch.

Angesichts der geringen Größe des Geräts gibt es nur einen 3.700-mAh-Akku. In das ebenfalls faltbare Razr 40 (normales Modell) passt eine 4.200-mAh-Zelle. Dieses Handy ist keineswegs ein Modell, das über 2 Tage hält – alleine über Nacht verlor das Gerät 10 Prozent während ich nichts am Handy machte. Wenn die Always-on-Funktion des äußeren Bildschirms aktiviert ist, kann das etwas damit zu tun haben.

Dominik_Tomaszewski

Einmal ist das Handy bei nur 2 Stunden und 11 Minuten Bildschirmnutzung auf 19 % gesunken. Das ist schlecht, aber normalerweise war es besser als das. Es kann sein, dass man das Handy vor Ende des Tages aufladen muss, wenn man viel telefoniert.

Wenn Sie genug Saft haben, können Sie kompatibles Zubehör wie Kopfhörer oder das Telefon selbst über ein Qi-Ladepad aufladen.

Software und Funktionen

Android 13

OneUI 5.1.1

5 Jahre Updates

Im Auslieferungszustand können Sie nur eine ausgewählte Anzahl von Apps auf dem Außenbildschirm ausführen, aber es gibt eine Möglichkeit, jede beliebige App zu starten. Es handelt sich dabei um die am besten versteckte Software-Funktion – Samsung möchte eindeutig nicht, dass man sie aktiviert, weil es eine schlechte Erfahrung ist.

Sie laden die Samsung-App Good Lock über den Galaxy Store herunter und downloaden anschließend eine Funktion namens MultiStar. Dann tippen Sie auf MultiStar und auf “I ♡ Galaxy Foldable” und aktivieren dann das Launcher-Widget. Von dort aus können Sie alle Apps auswählen, die Sie auf dem äußeren Display ausführen möchten. Anschließend müssen Sie das Good Lock Widget zum äußeren Display hinzufügen. Wie benutzerfreundlich!

Sie funktionieren gut genug, aber Samsung versucht eindeutig zu kontrollieren, welche Apps von den meisten Menschen auf dem Gerät verwendet werden. Warum nicht alle Apps darauf lassen, wie auf dem Motorola Razr 40 Ultra?

Auf dem Hauptbildschirm sieht One UI 5.1.1 so aus und verhält sich so, wie man es von einem normalen Samsung Smartphone erwarten würde. Es ist sehr anpassungsfähig und man muss schon ein wenig herumprobieren, um damit zufrieden zu sein, aber ich bin kein One UI-Hasser. Ich könnte es problemlos jeden Tag benutzen und bevorzuge es gegenüber den Android-Skins von Xiaomi, Vivo und OnePlus.

Samsungs “Flex-Modus” funktioniert mit einigen Apps wie der Kamera und Youtube, bei denen man das Smartphone zur Hälfte zusammenklappen kann, um es wie ein Stativ freihändig zu benutzen. Er eignet sich hervorragend für Videoanrufe und funktioniert mit Whatsapp und dem Facebook-Messenger sowie den Google-Anruf-Apps.

Dominik_Tomaszewski

Außerdem gibt es eine Funktion namens “Flexmodus-Panel”, mit der eine beliebige App auf der oberen Hälfte des Bildschirms geöffnet bleibt und die untere Hälfte in ein Touchpad verwandelt wird, wodurch das Handy zu einem kleinen Laptop mit Maussteuerung wird. Das ist niedlich und könnte für manche eine gute Option für die Barrierefreiheit sein.

Samsung hat immer noch den besten Software-Support aller Android-Hersteller und bietet vier Jahre lang Android-Updates und fünf Jahre lang Sicherheits-Patches für das Z Flip 5 an, also bis 2027 bzw. 2028.

Bei all der Leistung des Telefons ist es mir ein Rätsel, warum Samsung seinen Desktop-Modus DeX nicht in das Z Flip 5 integriert. Auf dem Z Fold 5 läuft er, ebenso wie auf den S23-Handys. Das Handy an einen Monitor anzuschließen, um Apps in einem Windows-ähnlichen Desktop-Modus auszuführen, ist sehr praktisch, wenn auch eine Nische, und die Hardware hier könnte sicherlich damit umgehen.

Dominik_Tomaszewski

Fazit

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 ist eine gute Wahl, wenn Sie ein modernes Klapp-Handy suchen. Es hat ein sehr hochwertiges Design, clevere Software-Funktionen, einen Akku, der einen Tag lang halten sollte, und es ist wirklich kompakt, wenn es zusammengeklappt ist.

Galaxy Z Flip 5 bei Amazon ansehen

Der äußere Bildschirm könnte Sie begeistern, und er ist gut geeignet, um die Uhrzeit, Benachrichtigungen und wichtige Informationen abzurufen, ohne das Gerät aufklappen zu müssen. Aber es fühlt sich überflüssig an, volle Apps darauf laufen zu lassen, wenn man das Smartphone einfach aufklappen und den besseren internen Bildschirm nutzen kann.

Die Tatsache, dass Samsung versucht, die Apps einzuschränken, die man auf dem kleinen Display verwenden kann, zeigt, dass das Unternehmen das nicht wirklich will.

Dadurch fühlt sich das Z Flip 5 ein bisschen wie ein “Was kommt als Nächstes” Modell an. Es ist dem Z Flip 4 sehr ähnlich. Und für den Preis empfehle ich eher ein reguläres Smartphone, das einen besseren Bildschirm, eine bessere Kamera und eine längere Akkulaufzeit bietet, wie ein Galaxy-S23-Modell oder ein Pixel 7 Pro.

Specs

Android 13 mit One UI 5.1.1

6,7 Zoll Full HD+ 120Hz (2640×1080 Pixel) faltbares 120 Hz Dynamic AMOLED 2X mit HDR10+ Unterstützung

3,4 Zoll Super AMOLED (260×512 Pixel) 60 Hz Deckbildschirm

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy Chipsatz

8 GB RAM

256/512 GB interner Speicher

12 Mp, f/1.8, OIS Rückkamera + 12 Mp Ultraweitwinkel, f/2.2

10 Mp, f/2.2 Frontkamera

Seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner

2D-Gesichtserkennung

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS

NFC

5G / LTE

IPX8

USB-C

3700 mAh nicht-entfernbarer Akku

25 W kabelgebundenes Laden

Kabelloses Laden

Ausgeklappt: 71.9 x 165,1 x 6,9 mm

Zusammengeklappt: 71.9 x 85,1 x 15,1 mm

187 Gramm

Dieser Artikel erschien im Original zuerst bei Techadvisor und wurde ins Deutsche übersetzt.