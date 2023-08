Whatsapp: Jetzt Handy-Bildschirm via Videoanruf teilen – so geht’s

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat soeben auf Facebook zwei weitere Neuerungen für Whatsapp mitgeteilt. Eine davon war allerdings schon einige Tage bekannt.

Einfach alles teilen

Nutzer können ab sofort eine Live-Ansicht ihres Bildschirms während eines Whatsapp-Videoanrufs für andere Whatsapp-Nutzer freigeben. Auf diese Weise können Sie, falls gewünscht, alle Inhalte Ihres Smartphone-Bildschirms mit anderen Nutzern teilen.

Also beispielsweise Dokumente für die Arbeit anderen Kollegen zeigen oder Fotos mit der Familie zusammen ansehen, oder einen Urlaub gemeinsam mit Freunden am Smartphone planen. Sie können am Smartphone dank Whatsapp und der Bildschirm-teilen-Funktion auch zusammen mit Freunden online shoppen gehen. Ebenso können Sie weniger Technik-affinen Menschen via Bildschirmteilen bei technischen Problemen am Handy helfen.

So starten Sie Bildschirm teilen via Whatsapp

Um die Bildschirmfreigabe via Whatsapp zu beginnen, müssen Sie nur auf das Symbol “Freigeben” tippen und danach auswählen, ob Sie eine bestimmte Anwendung oder den gesamten Bildschirm freigeben wollen.

Wichtig: Um die Funktion “Bildschirm freigeben” nutzen zu können, müssen Sie die neueste Version von Whatsapp installieren. Machen Sie also gegebenenfalls ein Update von Whatsapp, falls Sie diese Neuerung noch nicht zur Verfügung haben.

Videoanrufen im Querformat führen

Die zweite Neuerung ist nicht mehr ganz neu, sondern bereits Anfang August 2023 durchgesickert, wie Sie in unserer Meldung Whatsapp: endlich Videoanrufe im Querformat – so geht’s lesen können. Sie können jetzt also Videoanrufe im Querformat führen, um ein breiteres und übersichtlicheres Anruf- und Freigabeerlebnis zu erhalten.

Um das Querformat bei einem Videoanruf nutzen zu können, müssen Sie in Whatsapp nichts umschalten. Drehen Sie also einfach nur Ihr Handy vom Hochformat ins Querformat und Whatsapp passt sich mit an.

Lese-Tipp: 11 Tipps & Tricks für Whatsapp, die jeder kennen sollte

Diese wichtigen Neuerungen bekam Whatsapp in den letzten Monaten

Meta erweiterte den Funktionsumfang von Whatsapp in den letzten Monaten deutlich. Am 1. August hat Whatsapp die Sprachqualität bei Anrufen verbessert. Zudem können Sie seit Ende Juli 2023 Whatsapp-Video-Sofortnachrichten mit einer Länge von bis zu 60 Sekunden verschicken. Ebenfalls seit Ende Juli präsentiert sich Whatsapp mit einem ganz neuen Look für Android-Nutzer.