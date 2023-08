Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Gleichmäßiges, konsistentes Backen

U-förmige Brenner und Booster-Brenner

Drehbarer Pizzastein Kontra Keine Temperaturanzeige

Schwer

Erfordert die Verwendung von teurem Butan oder eines Propan-Umrüsters Fazit Der Etna Rotante von Witt bietet etwas, was viele Pizzaöfen nicht haben: gleichmäßiges Garen, einen zusätzlichen Brenner unter dem Stein für knusprige Böden und ein schnelles Aufheizen. Allerdings fehlt es ihm eine Anleitung, eine Temperaturanzeige und das passende Zubehör, so dass er für Pizza-Neulinge weniger geeignet ist.

Preis beim Test

$999

Die Zubereitung einer eigenen Pizza in einem richtigen Pizzaofen kann entweder unglaublich befriedigend oder unglaublich frustrierend sein. Sobald man die hohen Temperaturen erreicht hat, steigt die Gefahr, dass die Ränder verbrennen oder eine Seite gut, die andere aber nicht so gut gegart wird. Der Etna Rotante von Witt wurde entwickelt, um jedes Mal eine perfekt zubereitete Pizza zu produzieren. Er verfügt über einen eigenen Drehpunkt: einen rotierenden Pizzastein.

In Verbindung mit einem u-förmigen Brenner, der um den Stein herum angeordnet ist, und einem zweiten Brenner darunter, soll er Probleme mit dem Anbrennen und Durchgaren verhindern und gleichzeitig die begehrten “leopardenfleckigen”, knusprigen Krusten in weniger als zwei Minuten erzeugen. Der letzte Clou ist die familiengerechte Kochfläche mit einem Durchmesser von 40,5 cm, so dass es ein Kinderspiel ist, eine große Gruppe zu versorgen.

Design und Konstruktion

Schwer: 26,8 kg

Elektronische Zündung

Butanbefeuert

Der Etna Rotante von Witt hinterlässt einen guten ersten Eindruck. Er ist hauptsächlich aus Stahl und verzinktem Eisen gefertigt und in vier Farben erhältlich – darunter ein wunderschönes, mattes Orange – und macht einen gut verarbeiteten und robusten Eindruck.

Pizzaöfen sind von Natur aus schwer, aber dieser hier ist mit 26,8 kg schwerer als die meisten anderen. Mit Maßen von 43,6 x 66,3 x 76,1 Zentimeter ist er auch ziemlich sperrig, was bedeutet, dass er entweder von zwei Personen getragen werden muss oder dass man am besten einen dauerhaft passenden Platz für ihn aussucht und ihn dort stehen lässt.

Ein weiterer Grund für die feste Platzwahl ist die Tatsache, dass die vier ausklappbaren Aluminiumbeine dazu neigen, beim Transport einzuklappen – eine Möglichkeit, sie zu fixieren, wäre von Vorteil. Wenn Sie ihn auf einem hitzebeständigen Tisch oder ähnlichem aufstellen, muss dieser stabil genug sein, um das Gewicht zu tragen. Außerdem ist der Schlauch, der mit der Butanflasche verbunden ist, nicht sehr lang, so dass Sie auch das Gewicht dieses Schlauchs einkalkulieren müssen.

Die Bedienelemente und der Gasanschluss befinden sich unten auf der rechten Seite. Es gibt zwei Drehregler für den U-förmigen Hauptbrenner und den Brenner unter dem Pizzastein sowie eine Taste zum Starten und Stoppen der Drehung des Steins. Die Rotation wird entweder mit vier AA-Batterien oder einem darunter eingefügten Steckernetzteil betrieben – verwirrender Weise geht aus der Anleitung nicht hervor, dass man nicht beides braucht.

Die elektronische Zündung zündete beide Brenner schnell, und wir konnten die Vorheizzeit nutzen, um unsere Pizzaböden zu belegen, so dass es keine Wartezeiten gab

Neben dem Batteriefach befindet sich ein zweites Fach für die elektronische Zündung, die mit einer einzigen AA-Batterie betrieben wird. Das Gerät wird mit einem Gasschlauch mit Butananschluss geliefert. Das heißt, wenn Sie normalerweise Propan statt Butan nutzen, müssen Sie eine Alternative besorgen.

Das Innere des Geräts ist der eigentliche Clou. Ähnlich wie der Drehteller einer Mikrowelle dreht sich der Pizzastein mit 2,5 Umdrehungen pro Minute, um die Hitze gleichmäßig zu verteilen. Vor dem Pizzastein befindet sich ein statischer Stein – ideal, um kleine Speisemengen heiß zu halten oder um eventuelle Rückstände aufzufangen. Beide Steine lassen sich zum Reinigen herausnehmen – in der Anleitung steht jedoch, dass nur normales Wasser verwendet werden soll. Das empfanden wir als unwirksam gegen angebrannte Rückstände.

Leistung und Eigenschaften

15 Minuten Vorwärmzeit

Pizzaschieber nicht enthalten

Keine Temperaturanzeige

Sobald der Etna Rotante an die Gasflasche angeschlossen ist, ist es ziemlich einfach, ihn in Betrieb zu nehmen. Die elektronische Zündung zündet beide Brenner schnell, und wir konnten die Vorheizzeit (ca. 15 Minuten) nutzen, um unsere Pizzaböden zu belegen, sodass es keine Wartezeiten gab – etwas, das uns besonders gefiel.

Im Gegensatz zu Backöfen mit einer statischen Oberfläche im Inneren liegt der Erfolg des Etna Rotante darin, dass die Pizza ziemlich mittig auf dem rotierenden Stein landet. Selbst wenn die Rotation ausgeschaltet ist, benötigen Sie einen Pizzaschieber. Der Ofen wird jedoch ohne einen solchen ausgeliefert. Alle unsere Versuche, die Pizza ohne Schieber in den Ofen zu schieben und wieder herauszuholen, endeten unschön.

Ähnlich wie der Drehteller einer Mikrowelle dreht sich der Pizzastein mit 2,5 Umdrehungen pro Minute, um die Hitze gleichmäßig zu verteilen

Abgesehen von den Rezepten für den Teig und die Tomatensoße gibt es nicht viele Anleitungen, wie man mit dem Pizzaofen die besten Ergebnisse erzielt. Es wird vorausgesetzt, dass man bereits einen Außenofen benutzt hat, was darauf hindeutet, dass dies vielleicht nicht das beste Produkt für Menschen ist, die zum ersten Mal hausgemachte Pizza bei höheren Temperaturen backen wollen.

So gibt es zum Beispiel keine Temperaturanzeige, die angibt, bei welcher Hitze man gerade backt (der Ofen kann bis zu 500°C erreichen), und die Sicht im Inneren des Ofens ist eingeschränkt, wenn er auf dem Boden steht.

Wir haben die meisten unserer Pizzen zwei Minuten lang gebacken – mehr als die angegebene Zeit von weniger als 90 Sekunden – was dazu geführt haben könnte, dass unser Ofen nicht immer seine maximale Temperatur erreicht hat. Da man den Brenner unter dem Stein nicht sehen kann, ohne durch ein Inspektionsöffnung zu schauen, ist es schwer zu sagen, ob die Stichflamme manchmal durch einen Luftzug ausgelöscht wurde.

Er ist hauptsächlich aus Stahl und verzinktem Eisen gefertigt und in vier Farben erhältlich – darunter ein wunderschönes, mattes Orange – und macht einen soliden und robusten Eindruck

Die besten Ergebnisse erzielten wir beim Vorheizen auf voller Leistung und beim Kochen mit dem u-förmigen Brenner auf mittlerer Stufe. Dies ermöglichte eine gute Kontrolle über die Ergebnisse (da der Teig sehr schnell anbrennen kann), ohne dass die Geschwindigkeit zu sehr beeinträchtigt wurde, und führte dennoch zu den bereits erwähnten leopardengefleckten Krusten.

Preis und Verfügbarkeit

In Deutschland gibt es mehrere Kaufoptionen für den Etna Rotante, darunter Amazon oder Alternate. Bei beiden Anbietern kostet der Pizzaofen aktuell 849 Euro. Damit ist das Gerät 50 Euro günstiger als direkt beim US-Hersteller, wo der Pizzaofen 899 Euro kostet. Dort kommen zudem noch Versandkosten hinzu.

Es gibt aber auch viel günstigere Pizzaöfen. So kann beispielsweise der Ooni Fyra ebenfalls mit einem schicken Design überzeugen, kostet mit 268,95 Euro jedoch nur einen Bruchteil. Luxuriöser und größer wird es mit dem Ooni Karu für 733,90 Euro. Beide Öfen können mit Holz befeuert werden, der Karu zusätzlich auch mit Gas. Sie bringen es ebenfalls auf eine Temperatur von 500 °C.

Urteil

Der Etna Rotante richtet sich eher an erfahrene Pizzaliebhaber als an Gelegenheitsköche und ist in vielerlei Hinsicht gut. Zu den Pluspunkten gehören gleichbleibende Ergebnisse, sobald man den Dreh raus hat, einfach zu bedienende Elemente und eine schnelle Aufheizzeit. Und während manche Pizzaöfen etwas kastenförmig und traditionell sind, hat er unserer Meinung nach mit seiner modernen Form und seiner Farbpalette auch beim Design gepunktet.

Angesichts des Preises hätte man sich allerdings eine bessere Anleitung und die Möglichkeit gewünscht, Propan zu verwenden. Wenn jedoch ein elegantes Design, authentisch aussehende Ergebnisse und ein großes Fassungsvermögen ganz oben auf Ihrer Wunschliste stehen, dann wird der Etna Rotante sicher Ihren Geschmack treffen.

Dieser Artikel erschien im englischen Original bei unserer Schwesternpublikation Techadvisor und wurde übersetzt.