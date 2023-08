Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Leicht und kompakt

Großartiges OLED-Display

Viele Anschlüsse, einschließlich schnellem USB 4

Gute Gesamtleistung Kontra Mittelmäßige Akkulaufzeit

Laute Lüfter Fazit Das Zenbook 15 OLED ist ein gut gebautes, attraktives Notebook mit ordentlicher Leistung, einem ausgezeichneten Display und guten Anschlussmöglichkeiten. Der Preis ist angemessen, aber die Akkulaufzeit ist nicht sehr überzeugend.

Preis beim Test

From $1,299.99

Aktuell bester Preis: Asus Zenbook 15 OLED (2023)

Shop Preis Micro Center $1299.99 Jetzt ansehen $1495.82 Jetzt ansehen

Das Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) ist ein leistungsstarkes Notebook, das sich hervorragend für einfache Büro- und Fotoarbeiten, zum Anschauen von Inhalten und sogar für einfache Spiele eignet.

Es verfügt zwar nicht über einen dedizierten Grafikprozessor, aber dank des USB-4-Anschlusses können Sie einen externen Grafikprozessor anschließen, wenn Sie in diesem Bereich mehr Leistung benötigen. Laut Asus deckt das 15-Zoll-OLED-Display den gesamten sRGB- und DCI-P3-Farbraum ab – für angehende Kreative, die mit der Erstellung von Inhalten beginnen möchten, könnte dies also genau das Richtige sein.

Thomas Newton / Foundry

Das Zenbook 15 OLED ist zwar kein günstiges Notebook, aber auch nicht überteuert. Wie schneidet es im Vergleich zur Konkurrenz ab?

Design und Verarbeitung

Dünnes und leichtes Gehäuse

Fühlt sich dennoch robust und langlebig an

Attraktives dunkelblaues Finish

Wenn Sie das Zenbook 15 OLED zum ersten Mal in die Hand nehmen, werden Sie feststellen, wie dünn es aussieht und sich anfühlt. Dünner Rahmen, dünne Blende, dünne Tastenkappen.

Man würde erwarten, dass ein 15-Zoll-Notebook etwas unhandlich ist, aber mit 1,4 kg ist das Zenbook 15 OLED ein ziemliches Leichtgewicht. Es gibt etwas leichtere Ultrabooks auf dem Markt – die meisten Varianten des Microsoft Surface Laptop 5 wiegen etwa 1,3 kg – aber auch dieses Notebook von Asus ist gut tragbar.

Es fühlt sich auch sehr stabil an, mit kaum einer Biegung im Gehäuse. Das Display wackelt, wenn man es neigt, und das ist das Einzige, was das ansonsten hochwertige Aussehen und die Haptik beeinträchtigt.

Thomas Newton / Foundry

Der dunkelblaue Farbton ist seit einiger Zeit die Norm für Asus Zenbooks und es ist erfrischend, in einem Meer von faden schwarz-silbernen Laptops einmal etwas anderes zu sehen.

Das Zenbook 15 knüpft an den Design-Reboot des Zenbook 14 (UX3402) an, indem das Asus A”-Logo auf der Rückseite eingraviert ist. Obwohl das 180°-Scharnier leicht erhöht ist, hebt sich das Display aber nicht so stark vom Schreibtisch ab wie bei früheren Modellen.

Ports und Konnektivität

Zwei USB-C (ein USB 4), ein USB-A

USB-4-Anschluss kann mit Ethernet-Adapter kombiniert werden

HDMI 2.1 unterstützt 4K-Videos mit bis zu 120 fps

Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2

Trotz der superschlanken Abmessungen ist es Asus gelungen, mehr als nur ein paar Anschlüsse unterzubringen. Es gibt einen USB-3.2-Anschluss vom Typ A, zwei USB-Anschlüsse vom Typ C (einer USB-3.2, einer USB-4) und einen HDMI-2.1-Anschluss.

Vorhanden ist auch eine 3,5-mm-Audiobuchse, jedoch kein eigener Anschluss für das Netzteil, aber beide Typ-C-USBs unterstützen die Stromzufuhr. Für den Fall, dass Sie Ihren Speicherplatz erweitern müssen, gibt es eine Vielzahl von Docks und Hubs, so dass Sie den USB-4-Anschluss gut nutzen können.

Keiner der USB-C-Anschlüsse unterstützt jedoch Thunderbolt 4, also sollten Sie das im Hinterkopf behalten, wenn Sie auch Thunderbolt-Monitore oder externe GPUs anschließen möchten.

Thomas Newton / Foundry

Auch wenn die Anschlüsse die gleiche Form haben, sind Thunderbolt 4 und USB4 unterschiedlich – in unserem Artikel zu USB, Thunderbolt & Co. finden Sie alles, was Sie darüber wissen müssen.

Ein wichtiger Punkt beim USB-4-Anschluss ist, dass er mit einem Ethernet-Adapter kabelgebundene Internetverbindungen unterstützen kann. Für den Fall, dass Sie nicht in der Nähe eines kabelgebundenen Zugangspunkts sind, befindet sich unter der Haube eine Wi-Fi 6E-Einheit, mit der Sie einige der derzeit schnellsten WLAN-Geschwindigkeiten nutzen können.

Schließlich gibt es noch einen HDMI-2.1-Anschluss, ein netter Fortschritt gegenüber dem HDMI-2.0b-Anschluss des letztjährigen Zenbook 14. Das bedeutet, dass Sie einen Monitor anschließen und 4K-Videos mit 120 Bildern pro Sekunde oder 8K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde abspielen können.

Thomas Newton / Foundry

Tastatur und Trackpad

Insgesamt gute Tastatur

Einige der Tastenpositionen und -größen fühlen sich ungünstig an

Das Trackpad ist groß und reaktionsschnell

Das Tipperlebnis ist beeindruckend: Jede Buchstabentaste bietet ein angenehmes, federndes Feedback und hat einen Hub von knapp 2 mm. Es fühlt sich viel tiefer an, als man angesichts der Abmessungen des Laptops erwarten könnte.

Allerdings erfordert die Reihe der Zifferntasten etwas mehr Kraftaufwand als die Buchstabentasten, was zu einem etwas inkonsistenten Gefühl führt. Die Tastenkappen fühlen sich auch etwas dünn an, was sich auf lange Sicht auf ihre Effektivität auswirken könnte.

Ein Nummernblock wurde integriert. Ob das gut ist oder nicht, ist subjektiv. Im Allgemeinen mag ich keine Nummernblöcke auf Laptop-Tastaturen. Ich habe das Gefühl, dass sie den Platz nicht gut ausnutzen und sich eher beengt anfühlen, wie es hier der Fall ist.

Aber ich habe ziemlich große Hände, und so mag das für manche Leute vielleicht kein Problem darstellen. Die Funktionstasten ganz oben sind allerdings zu klein, so dass ich manchmal aus Versehen die Lautstärke erhöht habe statt die Helligkeit zu dimmen.

Ich würde es auch bevorzugen, wenn die Navigationstasten (Home, Seite nach oben, Seite nach unten, Ende) nicht auf die Pfeiltasten gelegt wären und man die Fn-Taste gedrückt halten müsste, um diese Befehle auszuführen. Aber das ist kein Einzelfall beim Zenbook.

Das Trackpad hat eine angenehme Größe (5,8 Zoll) und ist sehr reaktionsschnell, so dass man leicht durch Menüs wischen und präzise Gesten ausführen kann. Asus hat hier auf sein Screenpad verzichtet, ein cooles, aber verwirrendes Feature, bei dem ein zweites Display in das Trackpad integriert wurde. Hier ist das Trackpad einfach nur ein Trackpad.

Thomas Newton / Foundry

Display und Lautsprecher

2.8K (2.880 x 1.620) 16:9 120Hz 15,6 Zoll OLED

Volle Abdeckung des sRGB- und DCI-P3-Farbraums

Fast vollständige Abdeckung des DCI-P3-Farbraums

Das Asus Zenbook 15 ist in diesem Jahr in zwei Display-Versionen erhältlich, eine mit OLED-Bildschirm und eine mit dem gängigeren IPS-LCD-Panel.

Das Modell hier im Test ist die OLED-Version, die eine Auflösung von 2.880 x 1.620 hat. Asus nennt diese ungewöhnliche Auflösung 2,8 K, aber man kann auch Displays mit dieser Auflösung sehen, die anderswo als 3 K gelistet sind.

Versprochen werden eine Spitzenhelligkeit von 550 nits, eine vollständige Abdeckung des Standard-RGB (sRGB)-Farbraums und des DCI-P3-Farbraums. Zusammen mit dem hohen Kontrast des OLED-Displays bedeutet dies, dass Websites, Fotos, Spiele und Videoinhalte allesamt fantastisch aussehen.

Das stimmt zwar, aber die Tests mit einem Kolorimeter sind nicht ganz so beeindruckend. Die aufgezeichnete maximale Helligkeit beträgt nur 376 nits, was für ein angenehmes Arbeiten unter den meisten Lichtverhältnissen ausreicht, aber bei weitem nicht den Versprechen von Asus entspricht.

Ein OLED-Bildschirm bedeutet, dass alle schwarzen Bereiche im Wesentlichen unbeleuchtete Pixel sind – viel dunkler geht es nicht mehr.

Die aufgezeichneten Farbtemperaturen lagen nahe bei 6500 Kelvin – der Farbtemperatur, die natürliches Tageslicht nachahmt. Bei 25 Prozent und 50 Prozent Helligkeit betrug die Farbtemperatur 6600 K, während sie bei 75 Prozent und 100 Prozent Helligkeit 6500 K betrug.

Thomas Newton / Foundry

Die DCI-P3-Abdeckung lag im Test bei 99 Prozent, was zwar nicht ganz der Werbung entspricht, aber dennoch sehr gut ist. Das bedeutet, dass die Farben auf Webseiten und in Spielen lebendig und satt aussehen, aber immer noch voller Details sind.

Die Laptop-Lautsprecher sind in der Regel nicht der Rede wert, aber die beiden von Harman Kardon zertifizierten Lautsprecher sind nicht schlecht. Sowohl die Bässe als auch die Höhen sind anständig, und bei Liedern wie Radioheads The National Anthem, das viele Klangschichten aufweist, ist eine gute Trennung vorhanden.

Allerdings sind beide Lautsprecher nach unten gerichtet, so dass Ihr Schreibtisch unweigerlich einen Großteil der Geräusche aufnimmt.

Thomas Newton / Foundry

Geeignet für normale Computeraufgaben und einige Spiele

Lautes Lüftergeräusch

Etwa 8 bis10 Stunden Akkulaufzeit

Die Asus Zenbook 15 OLED-Modelle sind entweder mit den Prozessoren AMD Ryzen 5 7535U oder AMD Ryzen 7 7735U, 16 oder 32 GB RAM und 512 GB oder 1 TB Speicher ausgestattet.

Die Version für den Test war mit dem leistungsstärkeren Ryzen 7 7735U-Chip, 16 GB RAM (davon 15,2 GB nutzbar) und einer 512 GB großen SSD (davon 475 GB nutzbar) ausgestattet.

Wie erwartet, hat das Zenbook 15 OLED bei der täglichen Computernutzung wie Schreiben, E-Mail und Surfen im Internet praktisch alles geschafft. Es dauerte nur etwas mehr als zwei Minuten (2:15), um Fotos mit einer Größe von 500 MB im Bildbearbeitungsprogramm GIMP zu öffnen, was ziemlich flott ist. Alltägliche Aufgaben wie das Versenden von E-Mails an Kollegen und Kontakte fühlten sich leicht dekadent an.

Obwohl das Zenbook 15 OLED kein Gaming-Notebook ist, war ich erfreut, dass ich ein komplettes Spiel wie “Civilization 6“ darauf spielen konnte (wenn auch auf den niedrigsten Einstellungen), ohne dass es zu Verlangsamungen oder Abstürzen kam – nicht schlecht für ein Notebook ohne dedizierte Grafik. Andererseits ist “Civilization 6“ nicht gerade ein neues Spiel, man sollte also nicht erwarten, dass man aktuelle Titel mit hochgeschraubten Schattierungs- und Textureinstellungen spielt.

Leider neigen die Lüfter dazu, sich einzuschalten, wenn man etwas Anspruchsvolleres macht als im Internet zu surfen, und sie sind nicht leise. Zum Glück gibt es viele gute Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung.

Im Vergleich zum Asus Zenbook 14X OLED, das mit einem Intel Core i7-13700H- Prozessor ausgestattet ist, schneidet das Zenbook 15 OLED bei Geekbench 6 nicht so gut ab – 9.469 gegenüber 12.024 bei Multi-Core.

Beim PC Mark 10, der eine Reihe von realen PC-Aufgaben simuliert, sieht es anders aus, hier schlägt das Zenbook 15 sein Gegenstück. Das Zenbook 15 OLED lässt das Microsoft Surface Laptop 5 in dieser Hinsicht hinter sich.

Das Zenbook 15 OLED schnitt auch beim 3D Mark Night-Raid-Grafiktest besser ab und erreichte einen Durchschnittswert von 22.560 – das Zenbook 14X OLED und das Surface Laptop 5 erreichten 14.151 bzw. 16.031 Punkte.

Thomas Newton / Foundry

Zum Vergleich: Das Asus TUF Gaming A15 2023, das mit einer dedizierten Nvidia Geforce RTX-3060-Grafik ausgestattet ist, erreichte im selben Test 47.569 Punkte.

Die Akkulaufzeit ist durchschnittlich. Bei einem 720p-Video in einer Schleife und einer Display-Helligkeit von 120 cd/m² hielt das Gerät nur 10 Stunden und 3 Minuten durch.

Im Alltag könnte ich mit dem Akku acht bis zehn Stunden auskommen, wenn ich einfache Büroaufgaben erledige und Youtube im Hintergrund laufen lasse. Für einfache PC-Aufgaben reicht das aus, aber bei anspruchsvolleren Aufgaben muss ich schneller wieder an die Steckdose.

Nach einer Stunde “Civilization 6“ hatte ich noch 41 Prozent Akkuladung. Mit anderen Worten: Erwarten Sie nicht die Ausdauer der Batterie des Macbook Air 2023.

Das Zenbook 15 ist schnell wieder aufgeladen oder zumindest so schnell wie die meisten anderen Laptops in dieser Kategorie. Rechnen Sie mit 30 Prozent nach einer halben Stunde, 65 Prozent nach einer Stunde und 95 Prozent nach zwei Stunden.

Preis und Verfügbarkeit

Das Asus Zenbook 15 OLED ist ab sofort in Großbritannien, den USA und vielen anderen Ländern der Welt erhältlich, obwohl eine vollständige Aufschlüsselung, welche Modelle in welchen Märkten erhältlich sind, derzeit nicht verfügbar ist.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist es möglich, das Zenbook 15 OLED direkt bei Asus zu kaufen. Der Preis liegt bei 1299 Euro. Der Hersteller liefert das Notebook nach eigenen Angaben ab dem 24. August 2023 aus.

Obwohl es sich um ein Premium-Gerät handelt, gibt es sicher teurere Laptops auf dem Markt.

Fazit

Das Asus Zenbook 15 OLED ist in so ziemlich jeder Hinsicht fantastisch, wobei die Akkulaufzeit die einzige wirkliche Ausnahme darstellt. Es lohnt sich, in ein Ersatzladegerät zu investieren, falls Sie Ihr Hauptladegerät zu Hause lassen wollen.

Stellen Sie sich das Zenbook 15 OLED als eine größere Version des Zenbook 14X OLED vor, nur mit einem AMD-Prozessor anstelle eines Intel-Prozessors und USB-4- statt Thunderbolt 4-Unterstützung. Wenn einer dieser Punkte für Sie wichtig ist, steht Ihre Entscheidung zwischen den beiden Modellen fest.

Es ist eine gute Alternative zum Surface Laptop 5, aber das 15-Zoll-Macbook Air ist vielleicht mehr nach Ihrem Geschmack, wenn Sie auf Windows verzichten können.

Dieser Beitrag erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation techadvisor.com.

