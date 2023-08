Gerücht: Microsoft entwickelt neue Xbox-Modelle

In der aktuellen Konsolengeneration haben Microsoft und Sony jeweils gleich zwei Modelle ihrer Plattform im Angebot: Sony stellt es dem Spieler frei, ob er eine Playstation 5 mit oder ohne Laufwerk kaufen möchte. Microsoft hingegen hat mit der Xbox Series X und Xbox Series S zwei technisch unterschiedliche Modelle im Angebot.

Pro-Versionen von Xbox und Playstation?

Schon länger wurde vermutet, dass beide Konzerne in naher Zukunft wieder Pro-Modelle ihrer Konsolen in den Handel bringen werden. So wurde immerhin schon bei der Xbox One X und Playstation 4 Pro verfahren. Damals gab es mit den immer weiter verbreiteten 4K-Fernsehgeräten jedoch auch einen handfesten Grund für aufgebohrte Modelle mit mehr Grafikleistung.

Xbox Series X ohne Laufwerk?

Neu befeuert werden diese Vermutungen nun von Shpeshal Nick, Mitbegründer des Podcasts The XboxEra. Der gut informierte Xbox-Experte sieht die Chancen für eine neue Xbox-Version ohne Laufwerk recht hoch. So könnte es eine Xbox Series X mit gleicher Leistung, jedoch ohne Laufwerk geben. Durch den Game Pass hat Microsoft unzählige Spiele im Angebot, die gegen eine monatliche Gebühr heruntergeladen oder gestreamt werden können. Ein Laufwerk wäre hierfür nicht notwendig.

Streaming-Box oder Xbox Pro?

Darüber hinaus würde es laut Nick bei Microsoft auch Planungen für eine neue Hardware geben, die 2025 in den Handel kommen soll. Wie genau diese neue Revision aussehen könnte, bleibt jedoch offen. Neben einer leistungsfähigeren Pro-Version sei auch eine lediglich auf Streaming ausgelegte Xbox denkbar, die ideal für den Game Pass geeignet sei.

PS5 Pro für 120 fps?

Auch bei Sony gibt es schon länger Gerüchte um eine Playstation 5 Slim, die einen neuen Formfaktor aufweisen könnte. Darüber hinaus wäre auch eine PS5 Pro mit mehr Grafikleistung denkbar. Hier stünde dann wohl weniger 8K als Zielauflösung im Fokus, sondern eine gleichbleibend hohe Bildrate von 60 fps. Künftige Spiele werden wohl aus Mangel an GPU-Leistung immer häufiger mit 30 Bildern pro Sekunde auf den aktuellen Konsolen auskommen müssen. Pro-Modelle könnten ambitionierten Spielern hier wieder geschmeidige 60 oder sogar 120 Bilder pro Sekunde bringen.