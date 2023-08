Die 7 besten Prompts für Chat-GPT

Tipps für die besten Eingaben in einen KI-Chatbot gibt es viele: „Schreiben Sie klar und präzise, verwenden Sie Synonyme“. Das ist einer der gängigen Tipps, „Nennen Sie den Bot einen „Experten“ ist ein anderer. Sie alle versprechen bessere Antworten der künstlichen Intelligenz. Und tatsächlich hängt die Ausgabe von Chat-GPT & Co. ganz entscheidend von Ihrer Eingabe ab. Darum haben wir die häufigsten Tipps für Chat-GPT ausprobiert und die besten für Sie hier zusammengetragen.

Die Eingabe in einen Chatbot wird übrigens auch als Prompt bezeichnet. Der Begriff ist gut geeignet, da er sowohl für eine Frage als auch für eine Aufgabe oder jede andere Texteingabe steht. Bevor es um die besten Prompts geht, stellen wir kurz die wichtigsten KI-Chatbots vor.

Welcher KI-Chatbot ist der beste?

Auch Google’s Bard steht mittlerweile in Deutschland und auch auf deutsch für Fragen zur Verfügung. IDG

Sie haben die Wahl zwischen mehreren Chatbots, die alle Texte erzeugen können. Die bekanntesten sind Chat-GPT von Open-AI, Bing-Chat von Microsoft und Bard von Google. KI-Tools wie Jasper Chat (ab 39 Dollar pro Monat), Chatflash (ab 30 Euro pro Monat) und andere spielen aus Kostengründen eher im Businessbereich eine Rolle. Auch Google’s Bard antwortet schnell, beantwortet Fragen gut und versteht mittlerweile auch deutsch.

Der Bing-Chat von Microsoft benötigt den Browser Edge. Starten Sie Edge und klicken Sie auf das blaue „b“ oben rechts oder geben Sie www.bing.com/?/ai ein. Der Bing-Bot basiert auf Chat-GPT von Open AI, ist aber anders konfiguriert. Er liefert Antworten, die so oft wie möglich mit Links zu Webseiten versehen sind. Das ist gut, weil man so die Richtigkeit der Antwort einschätzen kann. Andererseits wird dadurch die Vielfältigkeit des Bing-Bots eingeschränkt.

Um diesen Mangel auszugleichen, bietet der Bot den Modus „Kreativ“ an. Unserer Erfahrung nach sind die Antworten aber auch in diesem Modus nicht so überzeugend wie die von Chat-GPT bei Open AI. Daher empfehlen wir den Bing-Bot nur für die Fälle, in denen man als Teil der Antwort auch eine Quelle im Internet haben möchte.

Der KI-Chatbot von Microsoft bietet den Modus „kreativ“. Damit verzichtet er darauf, Belege für seine Antworten in Form von Links zu Webseiten mitzuschicken. So kreativ wie das Original Chat-GPT wird er damit aber nicht. IDG

Chat-GPT: Dieser Bot hat seit Ende letzten Jahres für den großen Wirbel um das Thema KI gesorgt. Sie können ihn kostenlos über https://chat.openai.com nutzen. Dann antwortet das Tool mit seiner Version 3.5 und versteht auch komplexe Fragen und Befehle und antwortet oft kompetent, wenn auch nicht immer korrekt.

Wer die besseren Version 4.0 nutzen möchte, muss knapp 24 Dollar im Monat zahlen und erhält dann „Chat-GPT Plus“. Diese Sprachversion ist insofern besser, als dass die Antworten komplexer sein können, wenn es sich um ein komplexes Thema handelt. Außerdem gibt es weniger Einschränkungen bei der Textmenge, die der Bot akzeptiert und ausgibt. Darüber hinaus bietet die kostenpflichtige Version Plug-ins zur Erweiterung der Fähigkeiten der KI an. Das Angebot an Plug-ins wächst gerade schnell.

Unserer Erfahrung nach erzielt man mit dem kostenlosen Chat-GPT 3.5 gute Ergebnisse, weshalb wir dieses Tool für alle Fragen empfehlen. Der Zusatznutzen der Version 4.0 ist eher für Nutzer interessant, die den Bot beruflich einsetzen.

Grundsätzlich gelten unsere Empfehlungen für die besten Prompts für alle Sprachmodelle. Wir beziehen uns jedoch in erster Linie auf Chat-GPT und haben unsere Vorschläge auch dort getestet.

Kontext, Kontext und noch einmal Kontext

Ein Großteil der Prompt-Tipps im Internet und auch der folgenden Tipps dreht sich um das Thema „Kontext“. Deshalb hier ein paar grundsätzliche Erläuterungen dazu:

Die großen Sprachmodelle, zu denen auch die genannten Bots gehören, arbeiten grundsätzlich mit statistischen Wahrscheinlichkeiten der Wortfolge. Die Tools wissen also, welches Wort in einer Antwort statistisch am wahrscheinlichsten als Nächstes kommt. Das wissen die Bots, weil sie zunächst mit riesigen Textmengen trainiert wurden und dort die statische Verteilung von Wörtern gelernt haben. Und wie wahrscheinlich Wörter in einem Text vorkommen, hängt stark vom Kontext ab.

Wenn sich eine Frage um Lebensmittel dreht, spielt es eine Rolle, ob die Antwort für einen Hobbykoch oder einen Lebensmittelchemiker geschrieben werden muss. Das heißt: Je mehr Kontext Chat-GPT für seine Aufgabe erhält, desto besser kann das Tool seine Ausgabe erfüllen.

Open AI gibt übrigens ebenfalls Tipps für den Prompt. Diese richten sich allerdings mehr an Nutzer der API-Schnittstelle.

Open AI gibt auf seiner Website ebenfalls Tipps für die besten Prompts. Diese richten sich jedoch in erster Linie an Nutzer der API-Schnittstelle – also an Programmierer, die Chat-GPT in ihre Tools einbinden. IDG

Tipp 1: Chat-GPT eine Rolle zuweisen

Sie erhalten bessere Antworten von Chat-GPT, wenn Sie der KI zuerst eine Rolle zuweisen. Beginnen Sie den Prompt mit:

Ich möchte, dass du dich wie ein Experte auf dem Gebiet xy verhältst

Diese Formulierung kann variiert werden, sie könnte auch lauten:

Verhalte dich wie ein Trainer für Ausdauersportarten

Wobei das Wort „Experte“ schon eine starke Signalwirkung hat. Laut Anwenderberichten soll auch das Wort „Consultant“ eine starke Wirkung bei der Rollenzuweisung haben. Statt von „Rolle“ sprechen einige Tipps von „Persona“ – gemeint ist dasselbe. Nach diesem Satz folgt der eigentliche Arbeitsauftrag. In unserem Beispiel etwa so:

Ich möchte meine Ausdauer beim Laufen verbessern. Erstelle mir einen Trainingsplan für eine Woche

Oft lässt sich das Ergebnis noch verbessern, wenn Sie Ihrer Aufforderung weitere Informationen hinzufügen. In unserem Beispiel könnten Sie zum Beispiel angeben, wie viele Kilometer Sie bereits pro Tag oder pro Woche absolvieren.

Natürlich versteht Chat-GPT diese Anweisung nicht wie eine Person und schlüpft nicht wirklich in die Rolle eines Blog-Autors, Marketing-Experten, Kochs oder Trainers. Aber es berücksichtigt in seiner Antwort sehr viel stärker das Wissen, das die KI in diesen Bereichen gelernt hat.

Tipp 2: Chat-GPT explizit um Hilfe bitten

Dieser Prompt beginnt mit der Frage:

Kannst du mir helfen, xyz zu erreichen?

Chat-GPT wird dann eine Liste von Dingen anzeigen, die Sie benötigen, um das genannte Ziel zu erreichen. Wenn Sie für eine der Aufgaben Hilfe von der KI benötigen, bitten Sie das Tool, Ihnen bei diesem Schritt zu helfen.

Beispiel:

Kannst du mir helfen, mich bei meiner Hausverwaltung über meine lauten Nachbarn zu beschweren?

Sie erhalten dann eine Liste mit einigen Punkten und Fragen, die Sie berücksichtigen müssen. Sie erfahren zum Beispiel, dass Sie ein Lärmprotokoll führen können, um die Belästigung gut zu dokumentieren, oder dass die Quelle des Lärms (Stereoanlage oder Musikinstrument) eine Rolle spielt. Wenn Sie diese und weitere Punkte berücksichtigt haben, können Sie sich schriftlich bei der Hausverwaltung beschweren. Die KI kann dieses Schreiben für Sie formulieren.

Tipp 3: Lassen Sie Chat-GPT Ihnen Fragen stellen

Diese Strategie basiert auf einer interessanten Annahme: Chat-GPT wurde für Unterhaltungen entwickelt. Anstatt sich einen perfekten Prompt auszudenken, der eine perfekte Antwort liefert, ist es besser, Chat-GPT in ein Gespräch zu verwickeln, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Das erreicht man mit dem Prompt: „Kannst du mir helfen, xyz zu erreichen? Du kannst mir so viele Fragen stellen, wie du brauchst, um mir zu helfen“. Bei dieser Formulierung stellt Ihnen die KI tatsächlich mehrere Fragen, die in der Regel nummeriert sind. Sie können diese beantworten, etwa in der Form

Zu 1.: xyz, zu 2: zyx

und so weiter antworten. Nachdem Sie diese Antworten abgeschickt haben, gibt Chat-GPT genaue Anweisungen, wie Sie Ihr Ziel erreichen.

Beispiel:

Ich möchte mich bei einer PR-Agentur bewerben. Hilf mir, meine Bewerbung zu schreiben. Du kannst mir so viele Fragen stellen, wie du brauchst, um mir zu helfen

Tipp 4: Context, Instruction, Details, Input

KI-Spezialisten wie Gianluca Mauro geben auch Seminare zum Thema KI und KIPrompts. Dafür werben sie unter anderem auf Tiktok. Englischsprachige Informationen über Mauro finden Sie unter https://gianlucamauro.com. IDG

Vom KI-Spezialisten Gianluca Mauro stammt der Tipp mit dem Akronym CIDI. Es steht für Context, Instruction, Details, Input oder Kontext, Befehl, Details und Input. Damit formalisiert und ergänzt er die vorhergehenden Tipps.

Mauro erklärt seine Vorgehensweise an folgendem Beispiel: Er möchte sich bei einer Fluggesellschaft beschweren, weil sein Flug Verspätung hatte. Ein einfacher Prompt wäre: „Schreibe eine Beschwerde-E-Mail an eine Fluggesellschaft, weil ein Flug Verspätung hatte“. Das Ergebnis von Chat-GPT ist ok, kann aber mit CIDI deutlich verbessert werden. Für das Beispiel formuliert er so:

C für Context: „Verhalte dich wie ein Rechtsanwalt für Verbraucherrechte.“

„Verhalte dich wie ein Rechtsanwalt für Verbraucherrechte.“ I für Instruction: „Ich gebe dir Details zu einem verspäteten Flug, du schreibst eine Beschwerdemail an die Fluggesellschaft.“

„Ich gebe dir Details zu einem verspäteten Flug, du schreibst eine Beschwerdemail an die Fluggesellschaft.“ D für Details: „Benutze einen formellen Tonfall und berufe dich auf EU-Recht.“

„Benutze einen formellen Tonfall und berufe dich auf EU-Recht.“ I für Input: „Flugdaten: Paris nach München, 18. Juni 2023, Flugnummer RYxxxxx, Fluggesellschaft: Raynair, Verspätung: 3,5 Stunden.“

In Ihrer Eingabeaufforderung gemäß CIDI geben Sie nur die in Anführungszeichen gesetzten Daten ein, die alle in einen Prompt gehören. Tatsächlich klingt die Antwort auf das CIDI-Beispiel viel seriöser. Allerdings ließ die Antwort bei unserem Versuch darauf schließen, dass sie tatsächlich von einem Anwalt formuliert wurde. Als Nichtjurist kann man das natürlich nicht abschicken. Aber mit ein paar kleinen Überarbeitungen bekommt man eine brauchbare Mail.

Mauro weist übrigens auch darauf hin, dass die Eingabe in Chat-GPT strukturiert sein kann. Es müssen keine ganzen Sätze sein, die man in den Prompt eingibt: Man kann mit Stichworten arbeiten, wie er es unter „Input“ gemacht hat.

Tipp 5: Geben Sie so viel Input wie möglich

Die Textmenge, die ein KI-Chatbot verarbeitet, ist begrenzt. Chat-GPT zählt sogenannte Tokens. Wie viele Tokens in einem Text stecken, verrät dieses Tool unter https://platform.openai.com/tokenizer. IDG

Die Empfehlung zur Verwendung von „Mega-Prompts“ bezieht sich auf die Eingabe einer sehr großen Textmenge mit detaillierten Informationen in den Prompt. Damit folgt der Tipp grundsätzlich dem CIDI-Modell, allerdings ohne die inhaltliche Vorgabe.

Unserer Meinung nach kann man sich den Begriff „Mega-Prompt“ gut merken. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass viele Chat-GPT-Aufgaben von der KI besser erledigt werden, wenn man ihr vorher viele Informationen gegeben hat.

Allerdings gibt es technische Obergrenzen für die Textmenge einer Frage und ihrer Antwort. Beim kostenlosen Chat-GPT liegt dieses Limit bei 4097 Token. Chat-GPT Plus kann 16.000 Token verarbeiten, und per API-Input sind noch mehr Eingaben möglich. Laut Open AI entspricht ein Token einem Wortteil. Die Definition der Firma ähnelt der eines Morphems. Das ist die kleinste bedeutungstragende Einheit eines Wortes. Die genaue Zählweise ist jedoch unklar. Wenn Sie die Anzahl der Token einer Eingabe wissen müssen, hilft das Tool Tokenizer unter https://platform.openai.com/tokenizer weiter.

Wichtig: Das Limit von 4097 Token beim kostenlosen Chat-GPT gilt für die Frage und die Antwort zusammen. Wenn also die Frage 4000 Token lang ist, bleiben für die Antwort nur noch 97 Token übrig.

Tipp 6: Kontexte wiederverwenden

Auf der linken Seite von Chat-GPT finden Sie alle Fragen (Chats), die Sie der KI gestellt haben. Thematisch ähnliche sollten Sie in einem Chat zusammenfassen, damit die KI so mehr Kontext zu jeder Frage erhält. IDG

Auf der linken Seite von Chat-GPT sehen Sie alle Ihre letzten Fragen (Chats) an die KI. Wenn Sie mehrere Fragen zum selben Thema haben, sollten Sie diese im selben Chat stellen, auch wenn dieser schon einige Tage zurückliegt. So erhöhen Sie den Kontext, den die KI benötigt, ganz einfach durch die vorherigen Fragen des Chats.

Beispiel: Wenn Sie sich von der KI einen Speiseplan für die nächste Woche zusammenstellen lassen und dem Tool dabei auch die Vorlieben und Einschränkungen einzelner Familienmitglieder mitteilen, merkt sich Chat-GPT diese Details innerhalb eines Chats. So müssen Sie nicht bei neuen Anfragen nach einem Speiseplan die Präferenzen und Allergien wiederholen.

Allerdings gibt es ein Limit von 4097 Token pro Chat, die Chat-GPT verarbeiten kann. Wenn der Chat länger wird, werden die ältesten Informationen nicht berücksichtigt oder der Chat wird abgebrochen.

Tipp 7: Prompts von Prompt-Ingenieuren

Auf der Suche nach den besten Prompts für die KI kann sich ein Blick in das Diskussionsforum der Chat-GPTIngenieure lohnen. Diese haben einen eigenen Kanal bei Discord. IDG

Auf der Diskussionsplattform Discord gibt es einen Kanal speziell für die Nutzung von Chat-GPT. Entsprechend viele „Prompt-Ingenieure“ finden sich dort, und einige von ihnen veröffentlichen Tipps für den Prompt. Sie benötigen ein kostenloses Konto bei Discord und können dann über diesen Link den Kanal von Open AI aufrufen.

Beim ersten Aufruf müssen Sie die Einladung der Gruppe annehmen. Anschließend klicken Sie auf der linken Seite auf „prompt-engineering“ oder „prompt-library“.

Nun können Sie dort den englischsprachigen Tipps folgen. Allerdings richten sich diese oft an Nutzer der Chat-GPT-API.