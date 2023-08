Amazon-Gutschein: Alexa Echo Dot kaufen – 2. Lautsprecher für nur 3,99 €

Echo Show, Ring, Blink, Fire TV Stick: Unter den vielen Amazon-Geräten, die man per Alexa-Sprachsteuerung bedienen kann, sticht der Echo Dot Smart Speaker heraus. Der clevere Lautsprecher übernimmt nicht nur auf Zuruf die Steuerung der Smart-Home-Geräte (Lampe, Steckdose …), sondern spielt Musik, Hörbücher, Nachrichten und vieles mehr ab. Man kann per Sprache zudem Amazon-Bestellungen aufgeben, auch wenn das in der Praxis wohl viel weniger Menschen tun, als es sich der Onlineriese wohl wünscht.

Gerade wer in einer größeren Wohnung oder in einem Haus wohnt und mehr als einen Echo Dot möchte, der sollte sich diesen Top-Deal nicht entgehen lassen: Wer einen Echo Dot (5. Gen.) mit Alexa, WLAN und Bluetooth kauft, erhält einen zweiten für nur 3,99 Euro dazu. Statt 129,98 Euro zahlt man dann für das Echo-Dot-Duo nur 68,98 Euro.

Und wer einen Echo Show mit Touchscreen einem Echo Dot vorzieht, der kann hier ebenfalls von einem Aktionscode profitieren und erhält beim Kauf zweier Echo Show 5 den zweiten gratis dazu. Wichtig: Die Rabatt-Aktionen laufen nur für kurze Zeit.

Wodurch zeichnet sich der Echo Dot mit Alexa aus?

Amazons Echo Dot der 5. Generation übertrifft seine Vorgänger laut Hersteller durch ein verbessertes Klangerlebnis mit klareren Stimmen und tieferem Bass. Mit Alexa-Sprachbefehlen lassen sich Musik, Hörbücher und Podcasts von Anbietern wie Amazon Music, Apple Music, Spotify und Deezer spielend leicht steuern. Alexa unterstützt zudem bei alltäglichen Anfragen, von Wetterinformationen über Timer bis hin zu humorvollen Witzen. Für alle, die morgens ein paar Minuten mehr Schlaf genießen möchten, gibt es eine berührungsempfindliche Schlummerfunktion.

Mit Sprachbefehlen können Nutzer Smart-Home-Geräte via WLAN oder Bluetooth verbinden und Abläufe wie das Aktivieren eines intelligenten Ventilators bei hohen Temperaturen, festlegen. In Verbindung mit anderen Echo-Produkten kann Musik im ganzen Haus gestreamt oder zusammen mit einem Fire TV ein Heimkino-Feeling erzeugt werden. Für diejenigen, die nicht ständig auf Alexa zugreifen möchten, gibt es einen Mikrofon-Aus-Knopf. Amazon verspricht zudem, für mindestens vier Jahre nach dem letzten Verkauf des Echo Dot als Neuprodukt Software-Updates bereitzustellen.

Amazon-Gutschein: Zweiter Echo Dot für nur 3,99 Euro

Amazon bietet für kurze Zeit einen Gutschein-Code, mit dem man beim Kauf von zwei Echo Dots (5. Gen.) den zweiten für sehr kleine 3,99 Euro erhält. So geht’s: Man fügt zwei Echo Dots dem Warenkorb hinzu und verwendet den Aktionscode ECHODOT. Dann zahlt man für die beiden smarten Alexa-Lautsprecher insgesamt nur 68,98 statt 129,98 Euro.

Weiterer Amazon-Gutschein: Zweites Echo Show 5 Smart Display gratis

Nicht nur für den Echo Dot Smart Speaker gibt’s es einen Aktionscode mit toller Sparmöglichkeit, sondern auch für das Echo Show 5 Smart Display (3. Gen.). Der Echo Show ist quasi ein Echo Dot mit Touchscreen, unterstützt alle Alexa-Funktionen des smarten Lautsprechers, bietet aber zusätzlich die Möglichkeit, Fotos und Videos anzuzeigen, via Videoklingel einen Blick vor die Tür zu werfen, Videoanrufe und einiges mehr.

Legt man zwei Echo Show 5 (3. Gen.) in den Warenkorb bei Amazon, erhält man das Duo zum regulären Preis von einem, nämlich für 109,98 Euro.

