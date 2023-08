Das sind die besten Reiskocher (2023)

Reishunger Reiskocher & Dampfgarer mit Antihaftbeschichtung

Reishunger Reiskocher & Dampfgarer mit Antihaftbeschichtung bei Amazon

Der Innentopf kommt mit doppelter Antihaftbeschichtung, so können Sie sowohl geschälte Reissorten als auch Vollkorn-Reis zubereiten. Auch stärker zusammenklebende Sorten wie Sushi-Reis oder Klebreis (Sticky Rice) gelingen bestens.

Die Antihaft-Beschichtung (PTFE) ist matt und fühlt sich an, wie eine beschichtete Pfanne. Der Reiskocher schaltet sich automatisch in den Warmhaltemodus, sobald der Reis gar ist und sorgt so für bis zu acht Stunden frischen Reis. Der Reiskocher eignet sich auch als Dampfgarer für Gemüse, Fisch und Meeresfrüchte.