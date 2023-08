Nokia 150: Retro-Handy mit einem Monat Akkulaufzeit

Bevor das Smartphone das klassische Handy ablöste, hielt der Akku der Geräte locker über eine Woche. Kein Wunder, die Möglichkeiten der heute „Dumbphones“ oder “Feature Phone” genannten Mobiltelefone erschöpften sich mit einer Runde “Snake“ oder dem Beantworten von SMS-Nachrichten. Hersteller Nokia hat die Ära der 90er-Jahre wieder aufleben lassen und mit dem Nokia 150 ein neues Retro-Handy mit physischer Tastatur entwickelt.

Klein, leicht und technisch überholt

Das neue Nokia 150 (Achtung: Auf Amazon bekommen Sie derzeit nur das Vorgängermodell) ist mit seiner Größe von 130 x 50 x 15 Millimeter extrem handlich, auch das Gewicht von 106 Gramm liegt noch unter den 135 Gramm des iPhone 12 Mini. Der Hersteller bietet sein Handy in den Farben Schwarz, Cyan und Rot an. Das Display mit einer Diagonale von 2,4 Zoll zeigt gerade einmal 640 x 480 Bildpunkte an. Eine rückseitige Kamera ist vorhanden, mit 0,3 Megapixel dürfte die wohl aber kaum jemandem etwas nützen.

MP3 oder Radio?

Erfrischend ist hingegen die Akkulaufzeit von bis zu 30 Tagen sowie der austauschbare Akku mit 1.450 mAh. Wer will, kann einen Kopfhörer über die Klinkenbuchse verbinden, ansonsten steht nur eine Micro-USB-Buchse zum Laden bereit. Über eine MicroSD-Karte lässt sich der Speicher auf bis zu 32 GB vergrößern. Damit lassen sich dann auch MP3-Dateien vom Handy abspielen oder Sprachaufzeichnungen einsprechen. Ein Radio ist ebenfalls integriert. Sogar gegen eindringendes Wasser ist das Nokia 150 mit IP52 geschützt.

Retro-Handy für 40 Euro

Das Nokia 150 lädt auf eine Zeitreise in die Anfänge der Mobiltelefone ein. Die beachtliche Akkulaufzeit von bis zu einem Monat sorgt dafür, dass das simple Handy auch mal ein paar Wochen in der Handtasche verbleiben und im Notfall dennoch helfen kann. Viel lässt sich mit dem Dumbphone außer Telefonieren zwar nicht anfangen, aber immerhin eignet es sich zum Musikhören.

Die Fotoqualität ist jedoch für heute Verhältnisse ein Witz. Wer nach einem Notfall-Handy oder dem ersten Handy für den Nachwuchs sucht, könnte hier dennoch glücklich werden. Zudem dürfte der Preis des Nokia 150 (2023) wohl auch nur um die 40 bis 50 Euro liegen, zumindest gibt es den Vorgänger aus dem Jahr 2020 für diesen Preis. Wann genau das neue Nokia 150 erscheint, steht noch nicht fest.

