Preissturz bei Top-SSD (PC/PS5) mit 1 TB & 2 TB: Crucial P5 Plus

Seitdem man die PS5 praktisch an jeder Ecke und gerade bei Amazon so günstig wie nie zuvor kaufen kann, kämpfen SSD-Anbieter wie Crucial, Samsung oder Sandisk um die vielen neuen Playstation-5-Besitzer, die früher oder später Bedarf für eine Zweit-SSD haben dürften. Schließlich sind die ca. 670 GB, die man bei der PS5 von Haus aus für Spieldaten nutzen kann, relativ schnell voll – gibt es doch Spiele wie Diablo IV, die einzeln bereits bis zu 150 GB belegen. Zum Glück hat Sony einen internen Steckplatz für eine Zweit-SSD mit dem Formfaktor M.2 vorgesehen, sodass sich der Speicherplatz problemlos (und jetzt auch kostengünstig) erweitern lässt.

PC-Benutzer profitieren ebenfalls von diesem Preiskampf, da eine “PS5-SSD” in jedem modernen Computer verwendet werden kann, der das PCIe-4.0-Protokoll unterstützt. Eine dieser pfeilschnellen “Festplatten”, die man gerade besonders günstig kaufen kann, ist die Crucial P5 Plus. Ob mit 1 TB oder 2 TB, ob mit oder ohne vorinstallierten Kühlkörper (Heatsink), gerade kann man bei Amazon von hohen Rabatten profitieren. Allerdings können sich Preise und Lieferbarkeit jederzeit ändern.

Crucial SSD P5 Plus bei Amazon im Angebot

Die Crucial P5 Plus, die sowohl mit der PS5 als auch mit modernen Computern (PCIe 4.0) kompatibel ist, wird bei Amazon gerade zu einem stark reduzierten Preis angeboten. Sowohl mit 1 TB Kapazität als auch mit 2 TB lässt sich die pfeilschnelle “Festplatte” besonders günstig kaufen. Und wer die SSD gleich mit vorinstalliertem Kühlkörper (Heatsink) bestellen will – was Sony für den Einsatz in der Playstation 5 ausdrücklich empfiehlt –, der findet auch hierfür attraktive Rabatte.

Was zeichnet die Crucial SSD P5 Plus aus?

Die Crucial P5 Plus ist eine PCIe 4.0 NVMe-SSD mit einer hohen sequenziellen Leseleistung von bis zu 6600 MB/s und zufälligen Leser-/Schreibzugriffen von 630K/700K IOPS. Dank der hohen Geschwindigkeit eignet sich die SSD besonders für Gamer und ambitionierte Anwender. Die “Turbo-Festplatte” ist rückwärtskompatibel mit PCIe 3.0 und ist zertifiziert für die Verwendung in der PS5-Konsole. Crucial garantiert eine Lebensdauer von mehr als 2 Millionen Stunden und bietet eine 5-jährige eingeschränkten Garantie.

