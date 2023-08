Amazon: Datum für zweiten Prime Day 2023 ist vermutlich durchgesickert

Der letzte Amazon Prime Day liegt erst wenige Wochen zurück: Am 11. und 12. Juli 2023 konnten Prime-Mitglieder wieder auf Schnäppchenjagd gehen. Die PC-WELT-Redaktion hat dabei wie immer die Spreu vom Weizen getrennt, die Angebote bewertet und Ihnen gesagt, welche Schnäppchen sich wirklich lohnen. Doch schon kursieren Gerüchte um den zweiten Prime Day, den Amazon im Jahr 2023 veranstalten will.

Sie können Amazon Prime 30 Tage lang gratis testen – hier anmelden

Stichtage: 10. und 11. Oktober

Demnach könnte Amazon am 10. und 11. Oktober 2023 (Dienstag und Mittwoch) den nächsten und damit zweiten Prime Day des Jahres 2023 durchführen. Das berichten diverse US-Medien wie USA Today, man soll dieses Datum aber auch in Kreisen von Amazon-Marketplace-Händlern hören.

Der 10. und 11. Oktober als Termin für den zweiten Prime Day würde bestens zum Vorbild aus dem Jahr 2022 passen. Denn damals hatte Amazon bereits im Juni Informationen an Dritt-Party-Verkäufer verschickt, in denen von einem „Prime Fall Deal Event“ die Rede war, also von einem Prime-Herbst-Deal-Event. Das hat sich dann bald darauf bestätigt, am 11. und 12. Oktober 2022 (Dienstag und Mittwoch) fand der zweite Prime Day des Jahres 2022 statt. Damit war 2022 das erste Jahr, in dem Amazon zwei vollwertige Prime Days durchgeführt hat.

Black Friday folgt bald danach

Sollte sich dieses Gerücht bestätigen und Amazon wirklich am 10. und 11. Oktober 2023 den zweiten Prime Day des Jahres 2023 durchführen, würde das bedeuten, dass es 2023 genauso wie 2022 insgesamt drei große Schnäppchen-Aktionen auf Amazon geben würde. Denn von 20. bis 27. November 2023 ist auch noch die Black Week mit dem Black Friday am 24. November 2023 auf Amazon. Anders als am Prime Day können am Black Friday aber nicht nur die Prime-Mitglieder, sondern alle Amazon-Kunden auf Schnäppchenjagd gehen.

Offiziell hat sich Amazon aber noch nicht dazu geäußert, dass es einen zweiten Prime Day im Oktober 2023 durchführen will. Die nächsten Tage dürften aber bald Klarheit bringen. Sollte am 10. und 11. Oktober wirklich wieder ein Prime Day stattfinden, so stellen wir Ihnen auf pcwelt.de und auf macwelt.de wieder die besten Angebote vor.

Amazon kassiert für Prime bei jährlicher Abbuchung 89,90 Euro. Wer das Prime-Abonnement dagegen monatlich bezahlt, der muss künftig 8,99 Euro an Amazon überweisen. Studenten zahlen 4,49 Euro pro Monat beziehungsweise für das Studenten-Jahresabo 44,95 Euro.