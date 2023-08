Diese Netflix-Serien & -Filme gibt es nicht in Deutschland. Per VPN-Trick aber schon

Netflix hat für viele Inhalte unterschiedliche Starttermine, da man in jedem Land die geltenden Gesetze sowie die Verträge mit Rechteinhabern berücksichtigen muss. So kann es durchaus sein, dass manche Filme im Ausland einige Monate früher als in Deutschland verfügbar sind.

Laut Google werden folgende Filme und Serien von deutschen Nutzern aktuell besonders oft gesucht (in Klammer: hier sind die Inhalte aktuell verfügbar):

Ambush (Netflix Australien & USA)

Black Adam (Netflix Australien)

Blood (Netflix Kanada)

Cascade (Netflix Kanada)

Don’t Worry Darling (Netflix Australien)

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (Netflix Kanada)

Elvis (Netflix Australien & Japan))

Harley Quinn (Netflix Kanada)

House Party (Netflix Australien)

Insecure (Netflix USA, Niederlande, Spanien und weitere Länder)

Living (Netflix USA)

M3GAN (Netflix Belgien & Korea)

Maybe I do (Netflix Kanada)

November (Netflix Kanada)

Puss in Boots: The Last Wish (Netflix Australien, USA, Belgien)

She Said (Netflix Australien, Belgien, Korea)

Shooting Stars (Netflix Australien)

Shotgun Wedding (Netflix Korea)

TÁR (Netflix Australien)

The Pope’s Exorcist (Netflix Indien)

The Son (Netflix Korea)

The Unbearable Weight of Massive Talent (Netflix Australien & England)

The Whale (Netflix Korea)

Top Gun: Maverick (Netflix Japan)

Winnie the Pooh: Blood and Honey (Netflix Thailand)

Sie können nun auf die Veröffentlichung in Deutschland warten oder einen VPN verwenden. Er schaltet sich zwischen Ihr Endgerät und der Netflix-Webseite. Dabei nutzt das VPN die Verbindungswege im öffentlichen Internet zu einem VPN-Server und von diesem dann weiter zum Ziel. Allerdings auf der zweiten Strecke mit einer anderen IP-Adresse. Für Netflix ist dann zum Beispiel statt der Original-IP-Adresse Ihres Geräts die externe IP-Adresse des VPN-Servers sichtbar.

Idealerweise lässt sich im VPN nicht nur das Land, sondern auch die bevorzugte Nutzung einstellen. Während einigen VPN-Anbietern etwa verschiedene VPN-Server in den USA auswählbar sind, gibt es bei Cyberghost VPN spezielle Server für Netflix und andere Streaming-Anbieter.

Ausländische Netflix-Inhalte via VPN streamen

Netflix versucht, die ausländischen Angebote vor unbefugter Nutzung abzuschotten. So haben Netflix-Kunden aus Deutschland keinen Zugriff auf die Netflix-Seiten in den USA oder Australien – auch nicht mit einem zuvor aktivierten VPN in den jeweiligen Ländern.

In mehreren Browsern und der Netflix-App erhalten Sie den lapidaren Hinweis, dass das Passwort falsch ist. Das ist natürlich nicht so. Denn ohne VPN können wir uns einloggen, landen dann allerdings im deutschen Netflix-Angebot.

Mit einem Trick klappt es dann allerdings doch: Sie müssen sich zuerst ohne VPN an Ihrem Netflix-Konto anmelden. Dann stellen Sie in CyberGhost die VPN-Verbindung über den speziellen Netflix-Server im Ausland her. Klicken Sie dazu links auf „Für Streams“ und dann im mittleren Fensterbereich auf den entsprechenden Server wie „Australien / Optimiert für: Netflix AU“, „Vereinigten Staaten / Optimiert für: Netflix US“ oder „Kanada / Optimiert für: Netflix Kanada“.

Aktualisieren Sie anschließend die Netflix-Seite im Browser mit der Taste F5 und wischen Sie in der App nach unten. So lässt sich das “Anmeldeproblem” umgehen und Sie haben Zugriff auf die Inhalte der ausländischen Netflix-Ableger. Sie können das übrigens ganz einfach erkennen: Im deutschen Angebot heißt es etwa “Top-10-Filme in Deutschland heute”. Nach dem Seiten-Refresh im Browser wechselt die Anzeige auf “Top-10-Filme in [das jeweilige Land] heute”.

Wie gewohnt können Sie nun durch die einzelnen Kategorien scrollen und interessante Inhalte auf Ihre persönliche Wiedergabeliste setzen. Alternativ suchen Sie gezielt nach Inhalten, etwa nach “Cascade” (siehe Übersicht am Anfang des Artikels). Der Film wird zum Redaktionsschluss exklusiv in Kanada gestreamt.

Für viele ­– aber eben nicht alle – Filme und Serienfolgen gibt es Auswahloptionen für die Sprache. Klicken oder tippen Sie bei aktiver Wiedergabe auf das Sprechblasen-Symbol. Falls angeboten, wechseln Sie zu „Deutsch“. Andernfalls sehen Sie den Film in englischer Sprache.

Als besonderes Extra gibt es Cyberghost VPN mit entsprechenden Apps auch für Smart-TVs, Android-TV, Apple TV und Amazon Fire-TV sowie für Xbox und Playstation. So können Sie dann auch im Wohnzimmer Netflix mit US-Inhalten sehen und sind nicht an PC, Notebook und Tablet gebunden.

Hinweis: Wir haben bei unserem Test das VPN des Anbieters Cyberghost verwendet. Genauso gut können Sie VPNs anderer Anbieter wie NordVPN, Surfshark VPN oder Express VPN nutzen. Ob diese Dienste wie Cyberghost dedizierte Streaming-Server für Netflix anbieten, ist jedoch nicht bekannt.

