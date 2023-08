Die besten smarten Trinkflaschen 2023

Wasser ist lebensnotwendig, trotzdem trinken viele Menschen zu wenig. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse nimmt fast jeder dritte Deutsche zu wenig Flüssigkeit zu sich. Dabei kann sich chronischer Wassermangel schnell negativ auf Gesundheit, Wohlbefinden und die Organfunktion auswirken.

Man muss sich aber keinen Wecker stellen, um ausreichend hydriert zu sein. Mit einer smarten Trinkflasche ist das nämlich ganz einfach – Sensoren, LEDs und clevere Apps machen es möglich. Neben Erinnerungen ans regelmäßige Trinken bieten die intelligenten Wasserspender auch Health-Funktionen und können Keimen oder Erregern mit integrierten UV-Strahlern den Garaus machen.

Wir stellen die besten intelligenten Trinkflaschen vor:

Hidrate Spark Steel Smart Water Bottle

Preis: 80 Euro

Vakuumisoliert und besonders ausdauernd: Diese Wasserflasche von Hidrate Spark hält Flüssigkeiten bis zu 24 Stunden lang kalt. Auch auf längeren Ausflügen hat man damit immer eine Erfrischung zur Hand.

Per Bluetooth synchronisiert das Gadget mit der Hersteller-App, so lassen wir uns auch flexibel ans regelmäßige Trinken erinnern. Solche Reminder schaltet die smarte Flasche über einen kleinen, aber stilvollen LED-Puck, der am Flaschenboden angebracht ist.

Das Gadget ist in vier ansprechenden Farben und in zweierlei Größen zu haben: Wahlweise mit 480 ml Fassungsvermögen oder mit 595 ml. Auch schön: Das Modell kommt mit einer Trageschlaufe, wird mit Ladekabel geliefert und der Deckel ist spülmaschinenfest. Den Flaschenkörper muss man aber von Hand waschen und dabei auf den Sensor achten: Der darf nämlich nicht nass werden.

Die Hidrate Spark Steel im Test

Momax Smart Wasserflasche

Preis: 63 Euro

Die smarte Wasserflasche von Momax fasst 590 ml, ist mit ihrem doppelwandigen Edelstahltank nach IPX7 zertifiziert und hält Flüssigkeiten im Inneren für bis zu 6 Stunden warm – oder kalt. Ein LED-Display im Deckel zeigt dabei die aktuelle Innentemperatur an, neben einer Grad-genauen Darstellung hilft dabei auch ein intuitives Farbschema (rot/orange/grün) beim Ablesen.

Eine App vom gleichen Hersteller erlaubt es uns bei diesem Modell, individuelle Trinkziele festzulegen oder Erinnerungen zu schalten, wenn es mal wieder Zeit wird, sich an der Flasche zu laben. Mit drahtlosem Laden kann man die Flasche in 1,5 Stunden komplett aufladen, das Material ist BPA-frei.

Philips Go Zero Smart UV

Preis: 57 Euro

Virenkiller von Philipps: Während andere smarte Trinkflaschen auf Filter setzen, um Keime und Erreger von uns Nutzer fernzuhalten, geht dieses Modell von Philipps einen Schritt weiter: Ein eine eingebaute UV-C-LED desinfiziert den Innenraum und eingefüllte Flüssigkeiten damit automatisch.

Erregern oder unangenehmen Gerüchen macht das Hightech-Gadget damit im Handumdrehen den Garaus, das LED-Licht aktiviert sich alle zwei Stunden von selbst.

Ein magnetisches Ladekabel liegt dem Produkt bei, das braucht man aber gar nicht so oft: Mit einer Ladung hält der Akku der Flasche laut Hersteller nämlich bis zu 30 Tage durch. Die Flasche ist in zwei Farben verfügbar, fasst 590 ml und eignet sich für Flüssigkeiten von 4-60° C.

Zendeu Smart Wasserflasche mit UVC-LED-Reinigung

Preis: 61 Euro

Auch die Zendeu Smart Wasserflasche hat ein internes LED-Licht mit ultravioletter Strahlung an Bord. Damit sterilisiert die Flasche das Wasser im Innern und tötet Keime sowie Krankheitserreger zuverlässig ab.

Die Liste der intelligenten Funktionen dieser Flasche ist damit aber schon fast wieder zu Ende: Eine App hat das Gadget nämlich nicht, Trink-Erinnerungen werden hier mit dezenten Pieptönen vermittelt. Ein Display im Deckel zeigt die Innentemperatur an, während eine Desinfektion läuft, sehen wir dort stattdessen einen Timer. Die Flasche ist in zwei verschiedenen Farben verfügbar und wird per Micro-USB geladen.

EQUA Smart Trinkflasche

Preis: 74 Euro

Mit 680 ml bietet diese smarte Trinkflasche ein vergleichsweise üppiges Volumen. Bis zu 24 Stunden bleiben Getränke darin angenehm kühl, heiße Flüssigkeiten halten immerhin 12 Stunden lang durch.

Die blickfangende und stylisch verarbeitete Flasche lässt sich per Bluetooth mit einer Hersteller-App koppeln, so können wir damit auch persönliche Trinkziele und Erinnerungen einrichten.

Ein dezentes und im Stil der Flasche gehaltenes LED-Licht an der Unterseite erinnert dann an den regelmäßigen Griff zu dem schicken Wassertank. Die Flasche selbst spülmaschinengeeignet, der Deckel jedoch nicht.

Smart Sports Wasserflasche

Preis: 96 Euro

Smarte Trinkflasche für Kinder und verspielte Erwachsene: Dieser smarte (und putzige) Wasserspeicher fasst 510 ml und zeigt seine aktuelle Innentemperatur mit großen Ziffern, sobald man das LED-Feld am Deckel berührt.

24 Stunden lang bleiben Getränke darin kalt und 12 Stunden lang warm, das Design ist dabei besonders kinderfreundlich: Auch bei kräftigem Schütteln, läuft bei der liebevoll verzierten Flasche nichts aus.

Im Lieferumfang sind drei verschiedene Kappen enthalten: Ein Strohalmdeckel für kleine Kinder, ein Klappdeckel mit Druckknopf und ein Aufsatz, der das Ausgießen erleichtert. Health-Funktionen über eine App stehen bei diesem Modell aber nicht zur Verfügung.

Dreiklang – be smart Teeflasche

Preis: 23 Euro

Toller Preis, aber wenig „smart“: Dreiklang verzichtet bei diesem Modell auf ausgefeilte Features und konzentriert sich vor allem auf eine Kundengruppe: leidenschaftliche Teetrinker.

Die isolierte Trinkflasche kommt nämlich mit einem eingebauten Reservoir für Teeblätter inklusive Filter daher. Hat man den Behälter mit heißem Wasser gefüllt und Teeblättern ins Reservoir gegeben, dann kann man die ganze Kanne einfach umdrehen oder auf die Seite legen, um den enthaltenen Tee ziehen zu lassen.

Sobald das Gadget wieder gerade steht, endet auch die Ziehzeit, weil das Wasser dann wieder komplett in die Flasche zurückläuft – clever! Eine LED-Temperaturanzeige lässt sich durch Antippen des Deckels dabei jederzeit aktivieren.

Bachgold Profi Outdoor Wasserfilter Flasche

Preis: 60 Euro

Smart und gnadenlos – zumindest gegenüber Keimen und Erregern: Diese robuste Outdoor-Flasche von Bachgold verfügt über einen integrierten Wasserfilter, der Bakterien, Viren und Einzellern keine Chance gibt. Bis zu 99,99 Prozent solcher Erreger bleiben laut Hersteller in der Hohlfasermembran der Flasche hängen.

Bei schlechter Trinkwasserversorgung oder einfach beim nächsten Camping-Ausflug ist die Wasserfilter-Flasche ein nützlicher Begleiter, 650 ml fasst das Outdoor-Gadget. Man muss den Filter allerdings per Hand durch die Flüssigkeit treiben, das dauert etwa 10–15 Sekunden. Die Filtermembran ist für rund 1500 Liter geeignet, danach steht ein Wechsel an: zum Preis von 25 Euro.

flintronic Thermosflasche

Preis: 15 Euro

Die smarten Funktionen dieser Flasche kann man schnell zusammenfassen: Sie zeigt die Temperatur im Innern an. Zum Klassenprimus schafft es das Modell so zwar kaum, für manche Ansprüche ist sie vielleicht trotzdem die richtige Wahl: Dank kompakter Form passt das Fläschchen mit nur 500 ml auch in kleinere Rucksäcke oder Taschen, die LED-Anzeige ist wasserfest und Inhalte bewahren ihre Temperatur für rund 5 Stunden – dabei kostet das Gadget gerade mal 15 Euro.

Kleines Manko: Um eine exakte Temperaturanzeige zu erhalten, muss man die Flasche für ein paar Sekunden auf den Kopf stellen.